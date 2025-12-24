Μπλόκα αγροτών: «Διευθετήθηκαν τα τρακτέρ στη Νίκαια», λέει ο εκπρόσωπος των αγροτών στο Newsbomb

Δόθηκε η κυκλοφορία σε δύο λωρίδες στο τμήμα της αερογέφυρας της Νίκαιας από την Αθήνα προς την Θεσσαλονίκη

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

Μπλόκα αγροτών: «Διευθετήθηκαν τα τρακτέρ στη Νίκαια», λέει ο εκπρόσωπος των αγροτών στο Newsbomb
Eurokinissi
4'
Προς αποκλιμάκωση η ταλαιπωρία των εκδρομέων των Χριστουγέννων στη διαδρομή ΝίκαιαΛάρισα, καθώς αργά το απόγευμα της Τρίτης (23/12) και μετά από συμφωνία μεταξύ της Ελληνικής Αστυνομίας και των αγροτών, δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία τμήμα της Εθνικής Οδού στον κόμβο της Νίκαιας, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μπλόκο στην Ελλάδα.

Ο Σωκράτης Αλειφτήρας, εκπρόσωπος Τύπου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, μιλώντας στο Νewsobmb, ανέφερε ότι «οι αγρότες κατάφεραν να διευθετήσουν τα τρακτέρ ώστε να δοθούν δύο λωρίδες κυκλοφορίας για τους εκδρομείς».

Όπως τόνισε: «Δώσαμε στην κυκλοφορία αερογέφυρα πάνω από τα μπλόκα της Νίκαιας στο ρεύμα από Αθήνα προς Θεσσαλονίκη. Τα τρακτέρ μετακινήθηκαν περίπου στις 20:00. Δεν θα φύγουμε από εκεί, δώσαμε δύο λωρίδες στην κυκλοφορία, ώστε οι εκδρομείς να περνούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις».

Από το πρωί της Τετάρτης, έχει δοθεί σε κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το μπλόκο, αποκλειστικά για όσους κινούνται προς Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα η παράκαμψη να είναι πολύ συντομότερη. Με τη συνδρομή της Τροχαίας έχουν τοποθετηθεί σχετικές σημάνσεις, ώστε οι οδηγοί να διέρχονται από την αερογέφυρα, να κινούνται προς τον κόμβο της Γυρτώνης και στη συνέχεια να εξέρχονται στον αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. Με αυτόν τον τρόπο η παράκαμψη μειώνεται κατά περίπου 20 χιλιόμετρα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.

Ομαλοποιείται η κατάσταση στις εθνικές οδούς

Μετά τον «Γολγοθά» που αναγκάστηκαν να υπομείνουν οι εκδρομείς των Χριστουγέννων το βράδυ της Τρίτης αλλά το πρωί της Τετάρτης, φαίνεται πως η κατάσταση ομαλοποιείται στις εθνικές οδούς.

Περίπου στις 11 το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων δόθηκε στην κυκλοφορία ένα τμήμα της εθνικής οδού στο Σχηματάρι, με αποτέλεσμα η αυξημένη κίνηση και οι πολύ χαμηλές ταχύτητες να εξομαλυνθούν. Ωστόσο ακόμη η κίνηση είναι πολύ αυξημένη, καθώς πολλοί είναι οι εκδρομείς που ξεκινούν τις διακοπές τους. Στον κόμβο των Θηβών και στον κόμβο του Κάστρου Βοιτωτίας, όπου είναι παρατεταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών στα μπλόκα παρατηρούνται καθυστερήσεις, ωστόσο στο υπόλοιπο οδικό δίκτυο προς Λαμία η κυκλοφορία διεξάγεται κανονικά.

Η κυκλοφορία στις εθνικές οδούς παρουσιάζει βελτίωση μετά τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης και το πρωί της Τετάρτης, κατά την έξοδο των εκδρομέων των Χριστουγέννων. Παρά τη σταδιακή ομαλοποίηση, η κίνηση παραμένει αυξημένη με χαμηλές ταχύτητες, καθώς πολλοί συνεχίζουν να ξεκινούν τις διακοπές τους.

Στις 11 το πρωί της Παραμονής των Χριστουγέννων άνοιξε ξανά προς χρήση τμήμα της εθνικής οδού στο Σχηματάρι, γεγονός που μείωσε σημαντικά τις καθυστερήσεις και τις πολύ χαμηλές ταχύτητες. Ωστόσο, η κίνηση παραμένει πυκνή, καθώς πολλοί οδηγοί ξεκινούν τις γιορτινές αποδράσεις τους.

Σημαντικές καθυστερήσεις εξακολουθούν να καταγράφονται στους κόμβους των Θηβών και του Κάστρου Βοιωτίας, όπου αγρότες διατηρούν μπλόκα με τρακτέρ. Αντίθετα, η κυκλοφορία στο οδικό δίκτυο προς Λαμία διεξάγεται χωρίς προβλήματα.

Δημογλίδου: Καθυστέρησαν οι αγρότες να δώσουν δύο λωρίδες στην κυκλοφορία

Η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι η Φθιώτιδα και η Βοιωτία βίωσαν μεγάλη ταλαιπωρία λόγω καθυστερήσεων στην απόδοση δύο λωρίδων κυκλοφορίας, παρά τις έγκαιρες ειδοποιήσεις.

Αντίθετα, στα Μάλγαρα η κατάσταση ήταν καλύτερη, καθώς οι αγρότες απομάκρυναν έγκαιρα τα τρακτέρ, διευκολύνοντας την κυκλοφορία από νωρίς το πρωί. Μέσω συνεννόησης για το σημείο της Λάρισας, αποφεύχθηκε μεγάλο τμήμα της παράκαμψης, με αποτέλεσμα να μειωθεί η συμφόρηση σε περιοχές με αυξημένη ροή τις προηγούμενες ημέρες.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην επερχόμενη επιστροφή των εκδρομέων, όπου οι αγρότες δηλώνουν έτοιμοι να συνεργαστούν με την Ελληνική Αστυνομία προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία. Ο αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, τόνισε ότι εξετάζεται ακόμα και το άνοιγμα των μπαρών στα διόδια, ώστε να αποφευχθεί επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στους οδηγούς.

Όπως υπογραμμίστηκε, το ίδιο πνεύμα συνεργασίας που διευκόλυνε την έξοδο των πολιτών από τα μεγάλα αστικά κέντρα πριν τις γιορτές, θα εφαρμοστεί και για την ομαλή επιστροφή τους στους τόπους κατοικίας και εργασίας.

