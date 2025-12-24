Μπλόκα αγροτών: Αυξημένη η κίνηση στη Ριτσώνα λόγω της εκτροπής των φορτηγών

Αυξημένη είναι η κίνηση των οχημάτων στο ύψος της Ριτσώνας το πρωί της Τετάρτης, παραμονής Χριστουγέννων, λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Στο σημείο παρατηρείται ανάσχεση διότι εκεί γίνεται ο διαχωρισμός των φορτηγών από τα υπόλοιπα οχήματα. Σύμφωνα με τις οδηγίες της Τροχαίας, τα φορτηγά εκτρέπονται στην παλαιά εθνική οδό και συνεχίζουν την πορεία τους στο εθνικό δίκτυο μόνο τα ΙΧ και τα λεωφορεία. Από την τροχαία γίνεται προσπάθεια να ομαλοποιηθεί η κατάσταση.

Διαβάστε επίσης