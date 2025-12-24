Μπλόκα αγροτών στις εθνικές οδούς: Με χαμηλές ταχύτητες από μία λωρίδα περνούν οι εκδρομείς

Δεν έχει τέλος στα μπλόκα των αγροτών η ταλαιπωρία των εκδρομέων των Χριστουγέννων που επιχειρούν να ταξιδέψουν οδικώς από την Αττική και βορειότερα. Μπορεί η κατάσταση να είναι σήμερα Παραμονή, καλύτερη από το απόγευμα της Τρίτης 23/12, ωστόσο η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες σε όλα τα σημεία όπου βρίσκονται παρατεταγμένα τα τρακτέρ των αγροτών.

Το απόγευμα της Τρίτης, οι οδηγοί, ειδικά στο Σχηματάρι και τη Ριτσώνα, χρειάστηκαν ώρες για να διασχίσουν την εθνική, με τις ουρές των ακινητοποιημένων οχημάτων να συνεχίζονται επί αρκετά χιλιόμετρα.

Οι αγρότες είχαν παραχωρήσει στην κυκλοφορία μία λωρίδα στα μπλόκα των Θηβών και του Κάστρου – γεγονός που η Τροχαία έκρινε ως επικίνδυνο για την ασφαλή διέλευση. Αργά το βράδυ της Τρίτης, όμως, κατόπιν διαπραγματεύσεων, δόθηκε στην κυκλοφορία μιάμιση λωρίδα ανά κατεύθυνση, και πλέον η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με χαμηλές ταχύτητες.

Στο σημείο βρίσκονται άνδρες της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων επιτρέποντας στα Ι.Χ. να κινούνται κανονικά επί της Εθνικής Οδού, ενώ τα φορτηγά εκτρέπονται στον παράδρομο, στον κόμβο της Ριτσώνας.

Δημογλίδου για τα μπλόκα: Χρειάζονται δύο λωρίδες στην εθνική οδό για να διεξάγεται η κυκλοφορία

Χρειάζονται τουλάχιστον δύο λωρίδες κυκλοφορίες στις εθνικές οδούς, ώστε η διέλευση των οχημάτων να διεξάγεται με ασφάλεια, τόνισε το πρωί της Τετάρτης η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου. Χρειαζόμαστε μία λωρίδα κυκλοφορίας και μία Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης, επισήμανε και πρόσθεσε πως αυτό συμβαίνει σε πολλά σημεία του εθνικού δικτύου, αλλά όχι στον κόμβο της Νίκαιας, όπου η εθνική οδός παραμένει κλειστή λόγω των τρακτέρ που βρίσκονται στο οδόστρωμα. Όπως εξήγησε, ωστόσο, πλέον η κυκλοφορία εκτρέπεται κατά πολύ μικρότερο διάστημα, με αποτέλεσμα να έχει λιγοστέψει ο χρόνος του ταξιδιού στην κίνηση προς Θεσσαλονίκη.

Ανοιχτός ο δρόμος στα Μάλγαρα – Εκτρέπεται η κυκλοφορία στα Πράσινα Φανάρια

Στα Μάλγαρα, όπου οι αγρότες έδωσαν δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η Τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα. Λίγο μετά τις 13:00 αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα της Εθνικής Οδού Αθηνών-Θεσσαλονίκης, το οποίο είχε παραμείνει κλειστό για 22 ημέρες εξαιτίας των κινητοποιήσεων του αγροτικού μπλόκου στα Μάλγαρα. Με βάση την απόφαση των αγροτών, ο δρόμος θα συνεχίσει να παραμένει ανοιχτός έως και την Παρασκευή.

Την ίδια στιγμή, στην ανατολική πλευρά της πόλης, στην περιοχή των Πράσινων Φαναριών, παραμένει αποκλεισμένη η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής, που οδηγεί στο αεροδρόμιο «Μακεδονία». Παρότι τα τρακτέρ έχουν μετακινηθεί στην άκρη του δρόμου, η Τροχαία δεν έχει εγκρίνει το άνοιγμα της λεωφόρου και η κυκλοφορία εξακολουθεί να εκτρέπεται μέσω της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης-Μουδανιών.

Μπλόκο Νίκαιας: Διευθετήθηκαν τα τρακτέρ – Από παρακαμπτηρίους η κυκλοφορία

Παρότι οι αγρότες αργά χθες το βράδυ διευθέτησαν τα τρακτέρ τους στην περιοχή της Νίκαιας και η εικόνα στο οδικό δίκτυο παρουσιάζει βελτίωση, η κυκλοφορία διεξάγεται από παρακαμπτήριους οδούς.

Δόθηκε ωστόσο εκ νέου στην κυκλοφορία η αερογέφυρα που βρίσκεται πάνω από το σημείο του μπλόκου της Νίκαιας και πλέον από εκεί διέρχονται τόσο τα Ι.Χ. όσο και τα φορτηγά οχήματα. Με τον τρόπο αυτό αποκαταστάθηκε η κίνηση στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, περιορίζοντας την ταλαιπωρία για τους οδηγούς που κινούνται από την Αθήνα, οι οποίοι πλέον χρειάζεται να ακολουθήσουν μικρότερη παράκαμψη.

Σήμερα Τετάρτη στις 11:30 το πρωί έχει προγραμματιστεί συνέντευξη Τύπου από τα μέλη της συντονιστικής επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στη σκηνή των αγροτών από τα Φάρσαλα και στόχος είναι τόσο η αποτίμηση των μέχρι τώρα κινητοποιήσεων όσο και η αποστολή εορταστικών ευχών προς την κοινωνία, η οποία –όπως τονίζουν– στηρίζει τον αγώνα τους.

