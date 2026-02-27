Τίμησε τη μνήμη της Αντιγόνης Πανέλλη ο πρωθυπουργός - Άφησε λουλούδι στο γραφείο της

Στην κηδεία της θα παραστεί ο Πρόεδρος της Βουλής, ο Νίκος Ανδρουλάκης και πολλοί βουλευτές

Αντώνης Ρηγόπουλος

Τίμησε τη μνήμη της Αντιγόνης Πανέλλη ο πρωθυπουργός - Άφησε λουλούδι στο γραφείο της
Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών βρέθηκε για λίγα λεπτά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το απόγευμα της Τετάρτης σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και τον κοινοβουλευτικό κόσμο.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε για λίγο μπροστά στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη και άφησε ένα λουλούδι στη μνήμη της.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βουλή προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στην επίκαιρη ερώτηση που του έχει θέσει σχετικά με την ενεργειακή ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή εκφράζοντας από του βήματος τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της δημοσιογράφου. Ο πρωθυπουργός μίλησε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και επαγγελματισμό, δίνοντας σε όλους μας μάθημα αξιοπρέπειας και πείσματος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Καλκλαμάνης, ενημέρωσε το σώμα ότι η σημερινή διαδικασία θα ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να μπορέσουν οι βουλευτές να παραστούν στην κηδεία της, ενώ κατά πληροφορίες, θα παραστεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:28ΕΛΛΑΔΑ

Κέρκυρα: Ρωγμές και φθορές στην πεζογέφυρα της Βλαχέραινας μετά τις βροχοπτώσεις

11:28ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Μητέρα εγκατέλειψε το παιδί της στο βουνό επειδή ήταν άτακτο

11:17ΕΛΛΑΔΑ

Φλωρίδης για Τέμπη: Κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να αποκλείσει τη συνδρομή εργαστηρίων ή εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό

11:04ΕΛΛΑΔΑ

Δυνατά παιχνίδια στη Super League με αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn

11:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

11:01ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από νέα μελέτη: Τα συστήματα ΑΙ είναι πιο πρόθυμα από τους ανθρώπους να χρησιμοποιήσουν πυρηνικά

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η γυναίκα μου έκλαιγε με το βίντεο της Καρυστιανού - Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί, σοκαρίστηκαν πολλοί γονείς»

11:00ΥΓΕΙΑ

Η Μαγνητική Τομογραφία 3Τ στις παθήσεις του Νευρικού Συστήματος

10:50ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Διεύρυνση δικτύου στην περιφέρεια

10:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης σε Μητσοτάκη: Εμπιστεύομαι τη Δικαιοσύνη όσο την εμπιστευόσασταν και εσείς επί Τσίπρα

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Πολίτες συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης, ακυρώνονται πτήσεις, εκκενώνονται πρεσβείες - Ανησυχία για την ένταση Ιράν-ΗΠΑ

10:29ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: «Έκαψαν» τους Λέικερς οι Σανς - Τα αποτελέσματα και τα highlights

10:28LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Μάχη για δυνατούς παίκτες στη βραδινή ζώνη – Ένας μόνο νικητής

10:27ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο σύγχρονο πλαίσιο για τη στεγαστική αρωγή: Ταχύτερες αποζημιώσεις μετά από φυσικές καταστροφές

10:18ΚΟΣΜΟΣ

Τζέφρι Έπσταϊν: Προσπάθησε να αγοράσει παλάτι στο Μαρόκο μια ημέρα πριν συλληφθεί

10:11ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τίμησε τη μνήμη της Αντιγόνης Πανέλλη ο πρωθυπουργός - Άφησε ένα λουλούδι στο γραφείο της στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών

10:01ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Μαθαίνουν αντιπάλους Παναθηναϊκός και ΑΕΚ - Πότε είναι οι κληρώσεις και οι πιθανοί αντίπαλοι

10:00ΚΟΣΜΟΣ

Έκλεισε ο εναέριος χώρος του Τέξας: Ο στρατός κατέρριψε κατά λάθος αμερικανικό drone

09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι - Στο νοσοκομείο ακόμη ένας ανήλικος

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Χωριό στην Ισπανία πωλείται όσο ένα διαμέρισμα στην Αθήνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:58ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: Νεκρός 17χρονος με τραύματα από μαχαίρι - Στο νοσοκομείο ακόμη ένας ανήλικος

08:40ΕΛΛΑΔΑ

Λέρος: Ομολόγησε ο γιος του 50χρονου τη δολοφονία του πατέρα του

06:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκτακτο επίδομα Πάσχα: Ποιοι θα πάρουν 250 ευρώ - Οι προϋποθέσεις για τις πληρωμές

16:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα κυλήσει το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου - Η πρόβλεψη Ζιακόπουλου

10:35ΚΟΣΜΟΣ

Στο «κόκκινο» η Μέση Ανατολή: Πολίτες συγκεντρώνουν είδη πρώτης ανάγκης, ακυρώνονται πτήσεις, εκκενώνονται πρεσβείες - Ανησυχία για την ένταση Ιράν-ΗΠΑ

07:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Χαλκιδική: Σε γυναίκα ανήκει η ακέφαλη σορός - Εντοπίστηκαν και άλλες σακούλες με οστά

22:21ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Λέρο με τον θάνατο 50χρονου - Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραύματα στο κεφάλι

11:00ΕΛΛΑΔΑ

Ασλανίδης: «Η γυναίκα μου έκλαιγε με το βίντεο της Καρυστιανού - Είδε εικόνες που δεν είχε ξαναδεί, σοκαρίστηκαν πολλοί γονείς»

06:23ΕΛΛΑΔΑ

«Απαγορεύεται να αναφερθείτε ξανά στο 57, είστε πολιτικός» - Βουτσινά κατά Καρυστιανού για το σποτάκι της επετείου των Τεμπών

09:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε Ανδρουλάκη: «Αν οι αριθμοί δεν συμφωνούν μαζί σας τόσο χειρότερα για τους αριθμούς»

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λεωφόρο Θηβών: Φορτηγό προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα - Τρεις τραυματίες

19:30ΕΛΛΑΔΑ

Αυτή είναι η παιδίατρος του νοσοκομείου Ζακύνθου που τέθηκε σε αναστολή - Απουσίαζε από τη βάρδια της

01:04ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός: «Αυστηρά 6 στα 6» - Μήνυμα Γιαννακόπουλου μετά την Παρί

07:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήσεις στις συντάξεις των ενστόλων και αναδρομικά

07:36ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Διπλασιάστηκαν τα αποθέματα στον Μόρνο - 708 εκατ. κυβικά στους ταμιευτήρες - Γραφήματα

05:58ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 26 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

19:23WHAT THE FACT

Μερομήνια 2026: Τι δείχνει η παραδοσιακή πρόβλεψη καιρού για το φετινό Πάσχα

08:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού Α21: Άνοιξε η πλατφόρμα για νέες αιτήσεις - Οι δικαιούχοι και η διαδικασία

11:02ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Ο Παναθηναϊκός κράτησε την Ελλάδα στη «μάχη» της 10ης θέσης - Η βαθμολογία

07:42ΕΛΛΑΔΑ

Η εκκλησία «απαντά» στην εγκληματικότητα: Ο ιερέας που τοποθέτησε ρολά ασφαλείας στον ναό του μιλά στο Newsbomb

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ