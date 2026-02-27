Τίμησε τη μνήμη της Αντιγόνης Πανέλλη ο πρωθυπουργός - Άφησε λουλούδι στο γραφείο της

Στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών βρέθηκε για λίγα λεπτά ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να τιμήσει τη μνήμη της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, η οποία έφυγε από τη ζωή ξαφνικά το απόγευμα της Τετάρτης σκορπίζοντας θλίψη στον δημοσιογραφικό και τον κοινοβουλευτικό κόσμο.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε για λίγο μπροστά στο γραφείο της Αντιγόνης Πανέλλη και άφησε ένα λουλούδι στη μνήμη της.

Ο πρωθυπουργός βρίσκεται στη Βουλή προκειμένου να απαντήσει στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη στην επίκαιρη ερώτηση που του έχει θέσει σχετικά με την ενεργειακή ακρίβεια.

Ο πρωθυπουργός ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή εκφράζοντας από του βήματος τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της δημοσιογράφου. Ο πρωθυπουργός μίλησε εκ μέρους της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας και εξέφρασε βαθιά θλίψη για τον θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη που υπηρέτησε τη δημοσιογραφία με ήθος και επαγγελματισμό, δίνοντας σε όλους μας μάθημα αξιοπρέπειας και πείσματος.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Καλκλαμάνης, ενημέρωσε το σώμα ότι η σημερινή διαδικασία θα ολοκληρωθεί εγκαίρως ώστε να μπορέσουν οι βουλευτές να παραστούν στην κηδεία της, ενώ κατά πληροφορίες, θα παραστεί και ο Νίκος Ανδρουλάκης.