Οι αποχαιρετισμοί των κομμάτων για τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη

Ο ξαφνικός θάνατος της Αντιγόνης Πανέλλη σκόρπισε θλίψη στο κοινοβούλιο

Αντώνης Ρηγόπουλος

Οι αποχαιρετισμοί των κομμάτων για τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη

Αντιγόνη Πανέλλη

Η κοινοβουλευτική συντάκτρια Αντιγόνη Πανέλλη έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη σε ηλικία μόλις 56 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στο σύνολο του δημοσιογραφικού κόσμου της χώρας που μιλά για μια πολύ έντονη και ιδιαίτερα αγαπητή προσωπικότητα της δημοσιογραφίας, η οποία για πολλά χρόνια υπηρέτησε πιστά το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ.

Ο ξαφνικός χαμός της έφερε και πολιτικούς αποχαιρετισμούς εκ μέρους των κομμάτων που μιλούν για μια δημοσιογράφο που μένει στη μνήμη όλων για τον επαγγελματισμό της.

ΝΔ: Ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας θλίψη για την απώλεια της Αντιγόνης Πανέλλη.

Με μακρά πορεία στο χώρο της δημοσιογραφίας ήταν επί σειρά ετών κοινοβουλευτική συντάκτρια του ΑΠΕ-ΜΠΕ και είχε βραβευθεί από το Ίδρυμα Μπότση με το βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» για την αντικειμενική κάλυψη των εργασιών της Βουλής των Ελλήνων.

Η Αντιγόνη υπήρξε μια εξαιρετική και πολύ αγαπητή συνάδελφος που ξεχώρισε για το ήθος, την αξιοπρέπεια, την καλοσύνη, τον επαγγελματισμό και τη συναδελφικότητά της.

Στους οικείους της απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια».

ΠΑΣΟΚ: Το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ έχασε αιφνίδια μια άξια δημοσιογράφο

«Η Αντιγόνη Πανέλλη υπηρέτησε με ήθος και συνέπεια τη δημοσιογραφία.Το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ έχασε αιφνίδια μια άξια δημοσιογράφο, που έχαιρε της εκτίμησης των συναδέλφων της για το καίριο αισθητήριό της και την αναλυτική της σκέψη. Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά της».

ΣΥΡΙΖΑ: Υπηρέτησε το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ με συνέπεια και αξιοπρέπεια

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τη θλίψη του για τον θάνατο της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη, κοινοβουλευτικής συντάκτριας στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Η Αντιγόνη Πανέλλη, που γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Κορωνησία Άρτας, ξεκίνησε την δημοσιογραφική της πορεία από την ΕΡΤ, κάνοντας ιστορική έρευνα και ρεπορτάζ, ενώ εργάστηκε στις εφημερίδες Ελεύθερος, Ακρόπολη, Βραδυνή, στο υπουργείο Τύπου, στον «Δίαυλο» 10 και σε πλήθος περιοδικών. Έχει βραβευθεί με το Βραβείο «Χρήστος Πασαλάρης» από το Ίδρυμα Προαγωγής Δημοσιογραφίας Αθανασίου Μπότση, για το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ, το οποίο υπηρέτησε με συνέπεια και αξιοπρέπεια.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους της Αντιγόνης Πανέλλη».

ΚΚΕ: Χαρακτηριζόταν για το ήθος και την αξιοπρέπειά της

«Η Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΚΚΕ εκφράζει την βαθιά θλίψη της για την αιφνίδια απώλεια της δημοσιογράφου Αντιγόνης Πανέλλη που κάλυπτε για χρόνια το κοινοβουλευτικό ρεπορτάζ με συνέπεια και αντικειμενικότητα και χαρακτηρίζονταν για το ήθος και την αξιοπρέπειά της.

Απευθύνει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της σε όλους τους οικείους και τους συναδέλφους της».

Σημειώνεται ότι τη θλίψη τους για τον αδόκητο θάνατο της Αντιγόνης Πανέλλη εξέφρασαν και τα υπόλοιπα κόμματα δια των εκπροσώπων τους κατά τις χθεσινές συνεδριάσεις του κοινοβουλίου.

