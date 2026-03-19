Πιερρακάκης στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για την κρίση στη Μέση Ανατολή: Υπάρχει αίσθηση επείγοντος

«Η κρίση στη Μέση Ανατολή και οι συνέπειές της έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν την καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών, όσον αφορά το κόστος της ενέργειας, το κόστος των καθημερινών αγαθών, αλλά και το αίσθημα ασφάλειάς τους», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, προσερχόμενος στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις Βρυξέλλες.

Όπως τόνισε η λέξη που ορίζει αυτό που συμβαίνει, είναι η «αβεβαιότητα», υπογραμμίζοντας πως η διάρκεια της κρίσης όσο και η διαταραχή, είναι τα στοιχεία που «θα διαμορφώσουν τόσο το μέγεθος όσο και τη φύση της ευρωπαϊκής απάντησης».

Όπως εξήγησε, πυξίδα στη σημερινή ενημέρωσή του προς τους ηγέτες των κρατών - μελών της ΕΕ είναι η διαχείριση της κρίσης και ο τρόπος στήριξης των νοικοκυριών, των επιχειρήσεων και των πολιτών είναι σημαντικά στοιχεία, όπως «εξίσου σημαντικό, και ακόμη περισσότερο, είναι η ενίσχυση των μακροπρόθεσμων θεμελίων των οικονομιών μας» τόνισε.

Στόχος του Eurogroup είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, η οποία απαιτεί κατάργηση των εμποδίων που υπάρχουν μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ, η εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς, η κινητοποίηση ανενεργών αποταμιεύσεων προς παραγωγικές επενδύσεις, ενισχύοντας τον διεθνή ρόλο του ευρώ και θωρακίζοντας την ανθεκτικότητα των οικονομιών. «Ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και ξέρουμε και πώς να το κάνουμε. Και τα τρία απαραίτητα συστατικά είναι η αποφασιστικότητα, η αίσθηση σκοπού και πάνω απ' όλα η ταχύτητα. Δεν είναι ώρα για δισταγμό, είναι ώρα για αποφάσεις», τόνισε.

Για τα μέτρα που αφορούν την ενέργεια ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε πως αναμένεται να ανακοινωθούν, τονίζοντας πως «υπάρχει μια εργαλειοθήκη που αναπτύχθηκε το 2022, και υπάρχει επίσης μια νέα εργαλειοθήκη που παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή. Υπάρχει αίσθηση επείγοντος. Η διάρκεια, όπως ανέφερα, και το επίπεδο της αποσταθεροποίησης, θα είναι καθοριστικά», υπογραμμίζοντας τη διάρκεια που θα παραμείνει κλειστό το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που θα είναι «η βασική μεταβλητή όσον αφορά την καλύτερη αντίδραση σε αυτή την κρίση».

Ο ίδιος ρωτήθηκε και για τα νέα, ανησυχητικά δεδομένα που δημιουργούνται μετά τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, συμπεριλαμβανομένου του μεγαλύτερου κοιτάσματος στο Κατάρ, λέγοντας πως «πρόκειται για μια απολύτως ανησυχητική κατάσταση και εξετάζουμε όλα τα σενάρια, τα καλύτερα και τα χειρότερα. Ανάλογα με το πώς θα εξελιχθεί η κρίση, θα φανεί αν οι απαντήσεις θα είναι καθαρά εθνικές ή πιο ευρωπαϊκές».

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

