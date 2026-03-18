Πιερρακάκης: «Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε κάθε οικογένεια» - Τι είπε για νέα μέτρα

«Μεγάλη τιμή και συγκίνηση αλλά και μεγάλη ευθύνη η προεδρία του Eurogroup, την νιώθω στο πετσί μου», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Μιλώντας στο Mega, έθεσε το πλαίσιο όσων πρέπει να γίνουν στην Ευρώπη. Για τον πόλεμο στο Ιράν ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε: «Δεν είμαστε εκεί που ήμασταν στο παρελθόν. Ήδη έχουμε κάποια μέτρα να εξετάσουμε. Έχουμε τις δυνατότητες και το βάρος του προϋπολογισμού για να πούμε κανένας δεν θα μείνει μόνος μέσα στην κρίση. Αλλά αν μιλάμε για πιο διαρκή κρίση να το πει και η Ευρώπη. Είμαστε σε πέπλο αβεβαιότητας. Το παρακολουθούμε. Αν θα μείνουν τα Στενά του Ορμούζ κλειστά αυτό θα καθορίσει τις αντιδράσεις. Θα είμαστε εκεί να στηρίξουμε κάθε οικογένεια»

Για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα είπε ότι χωρίς ευρωπαϊκές ευελιξίες δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί.

Για το ενδεχόμενο Fuel Pass είπε «Δεν είμαστε ακόμη εκεί. Θα χρειαστούμε αρκετές ακόμη μέρες. Αν καταλάβεις ότι αυτό ήρθε για να μείνει παρεμβαίνεις»

«Θα λάβουμε μέτρα αν χρειαστεί; Ναι. Σε πρώτη φάση θα επιβαρύνουν εμάς. Αν υπάρχει μεγαλύτερη διάρκεια θα χρειαστούν ευρωπαϊκές παρεμβάσεις», είπε ο κ. Πιερρακάκης και πρόσθεσε: «Αν κρίνουμε ότι πρέπει να γίνει κάποια εθνική ή ευρωπαϊκή πρωτοβουλία, θα είμαστε εκεί»

«Βιώνουμε περίοδο σταθερότητας. Φανταστείτε να πρέπει να ληφθεί απόφαση σε λεπτά. Το συμφέρον του κόσμου είναι το γήπεδο να είναι σταθερό», απάντησε για τις εκλογές.

«Εμείς δεν είμαστε το κινήματος ‘Δεν πληρώνω”, αλλά θέλουμε να βοηθηθεί ο κόσμος», τόνισε σε άλλο σημείο ο Κυριάκος Πιερρακάκης.

Σε άλλο σημείο μιλώντας και για τον εξωδικαστικό μηχανισμό αναφέρθηκε σε εκπλειστηριασμό και ρευστοποίηση των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

«Είναι προβληματικά τα υδραυλικά του ευρωπαϊκού συστήματος. Πρέπει να τα φτιάξουμε», σχολίασε με νόημα ο κ. Πιερρακάκης.

Διαβάστε επίσης