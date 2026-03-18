Μαρινάκης: «Είτε με μόνιμα, είτε με έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες»

Ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να στηρίξει την οικονομία και να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση περαιτέρω, λόγω των αυξήσεων που έχει φέρει ο πόλεμος

Μιχάλης Παπαδάκος

Μαρινάκης: «Είτε με μόνιμα, είτε με έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες»
Το ερώτημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, είναι το τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου που καλπάζουν παγκοσμίως κι αυτό μεταφράζεται σε αύξηση στην αντλία του καυσίμου.

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για την πετρελαϊκή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να στηρίξει την οικονομία και να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση περαιτέρω.

«Φαίνεται ότι πρέπει να έχουμε πολλά παραπάνω σχέδια αντίδρασης» είπε και πρόσθεσε ότι αναφορικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης δεν είναι εύκολο να ληφθεί μονομερώς μια απόφαση, καθώς η Ελλάδα δεσμεύεται από την ευρωπαϊκή οδηγία. «Για να μπορέσουμε να το κάνουμε μονομερώς πρέπει για να μην υπάρχει ζήτημα με τις οροφές δαπανών, και να πάρουμε κάποιον άλλο φόρο. Ο ΕΦΚ για το πετρέλαιο κάθε χρόνο φέρνει αρκετά δις έσοδα στη χώρα. Συνολικά πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά συζήτηση για μείωση» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αφήσει την αγορά καυσίμων να μετατραπεί σε... ξέφραγο αμπέλι, καθώς όπως τόνισε «είτε με μόνιμα, είτε με έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες. Αυτό θα γίνει με δύο κριτήρια. Πρώτον να φτάσει η βοήθεια σε αυτόν που το έχει πραγματικά ανάγκη και δεύτερον να το αντέχει η οικονομία. Η πολιτική μας επί της αρχής είναι μειώσεις φόρων κι όχι μια πολιτική επιδομάτων», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά στη δέσμευση της Ελλάδα ότι δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο, τόνισε ότι «μιλήσαμε ανοιχτά με τους συμμάχους και είμαστε σαφείς. Σε περίπτωση που ληφθεί μια απόφαση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι άλλη κουβέντα, πράγμα που δεν διαφαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα».

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26ΕΛΛΑΔΑ

Βραδιά Champions League με σούπερ προσφορά* από το Pamestoixima.gr

10:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Άρτα: Πώς έχασε την ζωή του ο άτυχος εργάτης που καταπλακώθηκε από χωμάτινο όγκο

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Κορέα: Ψήφισε ο Κιμ Γιονγκ Ουν στις πρώτες εκλογές από το 2019 – Στο 99,99% ανήλθε η συμμετοχή

10:21ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ και οι Φρουροί της Επανάστασης κάνουν κουμάντο στο Ιράν

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

10:15ΚΟΣΜΟΣ

Πετρέλαιο: Κάτω από τα 101 δολάρια μετά τη συμφωνία Ιράκ-Κουρδιστάν για επανέναρξη εξαγωγών μέσω Τουρκίας

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμαριά: Νέα προθεσμία πήρε ο 19χρονος, απολογείται σήμερα ο 23χρονος δολοφόνος του Κλεομένη

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Η Ευρώπη να οικοδομήσει αναχώματα απέναντι στις αυξήσεις - Η Ελλάδα είναι ασφαλής χώρα» - Τι είπε για την επιστολική ψήφο

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι σποραδικές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο φόβος για «τσουνάμι»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανοιχτός διαγωνισμός «Η ΔΕΗ συναντά την Τέχνη Vol.2» φωτίζει τη σχέση τέχνης και κοινωνίας

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Το σουβλάκι… είδος πολυτελείας; Ακρίβεια στο τυλιχτό & ανάγκη αναπροσαρμογής των διατακτικών σίτισης

09:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Τρεις προσβάσιμες παραστάσεις στη Στέγη - «Τα Μπλουζ του Μικρού Πρίγκιπα»

09:47ΚΟΣΜΟΣ

H προφητική συνέντευξη Λαριτζανί στον Guardian: Ήταν αδίστακτος και είχε σαφή εικόνα για την εχθρότητα της Δύσης προς το Ιράν

09:44WHAT THE FACT

Ρομποτικά σκυλιά φυλάνε data centers - Έως 300.000 δολάρια το κόστος!

09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

09:37ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης: «Είτε με μόνιμα, είτε με έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες»

09:36WHAT THE FACT

Το αεροπλάνο της «Ημέρας της Κρίσης» εντοπίστηκε δύο φορές μέσα στην εβδομάδα: Θα μπορούσε να σημάνει μεγάλη καταστροφή

09:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιστρατεύεται» ο Λαλιώτης στο ΠΑΣΟΚ;

09:19ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Χτυπήθηκε το πυρηνικό εργοστάσιο στη Μπουσέρ - Ο κίνδυνος διαρροής ραδιενέργειας

09:17ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ανήλικοι Ρομά απείλησαν 15χρονο ότι θα τον χτυπήσουν και τον λήστεψαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
09:38LIFESTYLE

Σωσίες σώματος στο Χόλιγουντ: Η κρυφή ζωή τους - Από τα πόδια της Τζούλια Ρόμπερτς έως τα χέρια του Μάικλ Ντάγκλας

07:00ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιο οικονομικό ντόμινο από τον πόλεμο στο Ιράν - Πώς οδηγεί σε... απαγόρευση τηγανίσματος, 4ήμερη εργασία και κλειστά σχολεία ενώ ΗΠΑ και Ιράν έχουν υπερκέρδη

18:17ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Επίθεση Τσελίκ στις χώρες της Ευρώπης που έστειλαν βοήθεια στην Κύπρο

09:10WHAT THE FACT

Ζυγίζει 250.000 τόνους, έχει μήκος 365 μέτρα και χωράει 10.000 άτομα: Το μεγαλύτερο κρουαζιερόπλοιο που κατασκευάστηκε ποτέ

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 17/3/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1,4 εκατ. ευρώ

15:05ΕΛΛΑΔΑ

Δεν «βλέπει» μείωση στις τιμές της βενζίνης η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής και προβλέπει «vegetarian Πάσχα»

09:34ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Επιστρατεύεται» ο Λαλιώτης στο ΠΑΣΟΚ;

08:04ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ορκίζεται εκδίκηση η Τεχεράνη για τον θάνατο του Λαριτζανί - Στο στόχαστρο ιρανικών πυραύλων το Τελ Αβίβ

05:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 18 Μαρτίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Ανατριχίλα από τις αποκαλύψεις για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Του έδιναν ηρεμιστικά χάπια για να μην αντιδρά

09:04ΥΓΕΙΑ

Δύο συγκεκριμένα φρούτα ρίχνουν την πίεση και υποστηρίζουν την καρδιά – Τι έδειξε νέα έρευνα

10:20ΕΛΛΑΔΑ

Βέροια: 24χρονη βρέθηκε άγρια ξυλοκοπημένη σε πυλωτή πολυκατοικίας – Νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Καλαμαριά: Η περιγραφή αυτόπτη μάρτυρα - «Οι δράστες είχαν στήσει καρτέρι»

06:38ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Παναθηναϊκός - Βαλεφόλια: Για την ανατροπή και την πρώτη ευρωπαϊκή κούπα - Η ώρα και το κανάλι

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (18/3) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

08:17ΕΛΛΑΔΑ

Άγιον Όρος: Λεωφορείο έπεσε στη θάλασσα στο λιμάνι της Δάφνης - Καλά στην υγεία του ο οδηγός

10:02ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι σποραδικές αποχωρήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο φόβος για «τσουνάμι»

06:12ΚΑΙΡΟΣ

Αισθητή αλλαγή του καιρού με πτώση της θερμοκρασίας και βροχές – Πού και πότε θα χιονίσει

06:52LIFESTYLE

Πρόσω ολοταχώς για ψυχαγωγία! Τα κανάλια αλλάζουν ρότα

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Το σουβλάκι… είδος πολυτελείας; Ακρίβεια στο τυλιχτό & ανάγκη αναπροσαρμογής των διατακτικών σίτισης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ