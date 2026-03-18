Μαρινάκης: «Είτε με μόνιμα, είτε με έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες»

Το ερώτημα που ταλανίζει την ελληνική κοινωνία, είναι το τι θα γίνει με τις τιμές του πετρελαίου που καλπάζουν παγκοσμίως κι αυτό μεταφράζεται σε αύξηση στην αντλία του καυσίμου.

Ο Παύλος Μαρινάκης μίλησε για την πετρελαϊκή κρίση που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στο Ιράν και τόνισε ότι η ελληνική κυβέρνηση είναι σε θέση να στηρίξει την οικονομία και να μην εκτραχυνθεί η κατάσταση περαιτέρω.

«Φαίνεται ότι πρέπει να έχουμε πολλά παραπάνω σχέδια αντίδρασης» είπε και πρόσθεσε ότι αναφορικά με τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης δεν είναι εύκολο να ληφθεί μονομερώς μια απόφαση, καθώς η Ελλάδα δεσμεύεται από την ευρωπαϊκή οδηγία. «Για να μπορέσουμε να το κάνουμε μονομερώς πρέπει για να μην υπάρχει ζήτημα με τις οροφές δαπανών, και να πάρουμε κάποιον άλλο φόρο. Ο ΕΦΚ για το πετρέλαιο κάθε χρόνο φέρνει αρκετά δις έσοδα στη χώρα. Συνολικά πρέπει να γίνει πανευρωπαϊκά συζήτηση για μείωση» είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Ξεκαθάρισε ωστόσο, ότι η κυβέρνηση δεν προτίθεται να αφήσει την αγορά καυσίμων να μετατραπεί σε... ξέφραγο αμπέλι, καθώς όπως τόνισε «είτε με μόνιμα, είτε με έκτακτα μέτρα η κυβέρνηση θα στηρίξει τους πολίτες. Αυτό θα γίνει με δύο κριτήρια. Πρώτον να φτάσει η βοήθεια σε αυτόν που το έχει πραγματικά ανάγκη και δεύτερον να το αντέχει η οικονομία. Η πολιτική μας επί της αρχής είναι μειώσεις φόρων κι όχι μια πολιτική επιδομάτων», ξεκαθάρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

Σε ό,τι αφορά στη δέσμευση της Ελλάδα ότι δεν θα εμπλακεί στον πόλεμο, τόνισε ότι «μιλήσαμε ανοιχτά με τους συμμάχους και είμαστε σαφείς. Σε περίπτωση που ληφθεί μια απόφαση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο είναι άλλη κουβέντα, πράγμα που δεν διαφαίνεται να υπάρχει στον ορίζοντα».