Αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό: Πώς θα προστατευτεί η πρώτη κατοικία, ποιοι ωφελούνται

Οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

  • Η νέα ρύθμιση δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να προστατεύουν την πρώτη κατοικία τους με αντάλλαγμα την εκποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.
  • Ο αλγόριθμος του εξωδικαστικού μηχανισμού θα υπολογίζει την πρόταση ρύθμισης βάσει μόνο της αξίας της κύριας κατοικίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη.
  • Η διαδικασία ρύθμισης θα είναι ταχεία και θα επιτρέπει σημαντικά «κουρέματα» και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, εφόσον η αξία της κατοικίας είναι χαμηλότερη από το συνολικό χρέος.
  • Η σύμβαση αναδιάρθρωσης θα περιλαμβάνει όρο για εκποίηση των δευτερευόντων ακινήτων, τα οποία θα πωλούνται μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού για την κάλυψη των οφειλών.
  • Η νέα ρύθμιση στοχεύει στην ουσιαστική διάσωση της πρώτης κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής της αξίας της προς τους χρηματοδοτικούς φορείς.
Ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας θα εφαρμοστεί με νέα ρύθμιση του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Μιλώντας σήμερα στο Mega o υπουργός, Κυριάκος Πιερρακάκης, αναφέρθηκε σε εκπλειστηριασμό και ρευστοποίηση των υπολοίπων περιουσιακών στοιχείων για την προστασία της πρώτης κατοικίας.

Πρόκειται για νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους.

Η αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Αναλυτικότερα, μια σημαντική αλλαγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό για την προστασία της πρώτης κατοικίας εξήγγειλε σήμερα ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης.

Η νέα ρύθμιση δίνει για πρώτη φορά τη δυνατότητα στους οφειλέτες να διαχωρίζουν την κύρια κατοικία τους από την υπόλοιπη περιουσία τους, ώστε να επιτυγχάνουν μεγαλύτερο «κούρεμα» και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις.

Οι οφειλέτες θα μπορούν να επιλέγουν την προστασία της πρώτης κατοικίας τους, με αντάλλαγμα τη ρευστοποίηση των λοιπών περιουσιακών στοιχείων.

Με τη νέα ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους, το ύψος του «κουρέματος» και της μηνιαίας δόσης θα διαμορφώνεται με βάση την αξία της πρώτης κατοικίας του οφειλέτη σε σχέση με το συνολικό του χρέος προς τους χρηματοδοτικούς φορείς. Παράλληλα, από το Υπουργείο Οικονομικών , επισημαίνεται ότι η διαδικασία θα είναι ταχεία, ώστε να προσφέρει μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διασφαλίσουν την κατοικία τους.

Αντικείμενο νέας ρύθμισης:

Η βελτίωση του εξωδικαστικού μηχανισμού κατά τρόπο ώστε ο οφειλέτης, εάν το επιθυμεί, να επιλέγει τη διάσωση μόνον της κύριας κατοικίας του. Στην περίπτωση αυτή ο εξωδικαστικός, στον υπολογισμό της παραγόμενης πρότασης, θα λαμβάνει υπόψιν μόνον την αξία της υπό διάσωση κύριας κατοικίας και όχι των λοιπών περιουσιακών στοιχείων. Ως αποτέλεσμα, η δόση και τα κουρέματα των οφειλών του θα είναι ουσιαστικά βελτιωμένα και ανταποκρινόμενα μόνον στην αξία της κατοικίας και των εισοδημάτων του, θα διασώζεται η κύρια κατοικία του οφειλέτη, ενώ τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία θα εκποιούνται μέσω διαδικασίας ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

Χαρακτηριστικά:
• Αλγόριθμος θα λαμβάνει υπόψιν μόνον την αξία της κύριας κατοικίας, εφόσον το επιλέξει ο ίδιος ο οφειλέτης.
• Ως αξία της κατοικίας ισχύουν τα ήδη αναφερόμενα στο νόμο του εξωδικαστικού (δηλ. το μέγιστο μεταξύ της εμπορικής αξίας όπως την δηλώνει στο σύστημα ο πιστωτής ή η αξία ΕΝΦΙΑ)
• Η πρόταση θα περιλαμβάνει την εκποίηση των λοιπών ακινήτων του οφειλέτη (εκτός πρώτης κατοικίας).
• Η εκποίηση θα ενσωματώνεται ως όρος στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και θα διενεργείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας του e auction.
• Ο οφειλέτης έχει το δικαίωμα να απορρίψει ή να αποδεχθεί την πρόταση που παράγεται από τον αλγόριθμο.
• Εφόσον αποδεχτεί, συντάσσεται η σύμβαση αναδιάρθρωσης με τα ανωτέρω χαρακτηριστικά (δόση προς διάσωση της κύριας κατοικίας εφόσον τηρηθεί και εκποίηση λοιπών ακινήτων).

Οφέλη ρύθμισης:

• Σημαντικές διαγραφές και χαμηλότερη δόση στην παραγόμενη πρόταση (προσοχή: εφόσον η αξία του ακινήτου είναι χαμηλότερη από τα συνολικά ποσά οφειλών σε χρηματοδοτικούς φορείς)
• Διάσωση της κύριας κατοικίας μέσω σταδιακής αποπληρωμής της αξίας της στους χρηματοδοτικούς φορείς
• Όλα τα εργαλεία διάσωσης κατοικίας που έχουν υπάρξει κατά το παρελθόν είχαν ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό: σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της κατοικίας. Αυτό θα κάνει και η νέα ρύθμιση.
• Εκποίηση δευτερευόντων ακινήτων μέσω πλειστηριασμού τα οποία πολλές φορές δεν ήταν εφικτό να εκποιηθούν (λόγω μη εύρεσης αγοραστή κλπ) και επιβάρυναν σημαντικά την παραγόμενη πρόταση

