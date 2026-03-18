Πιερρακάκης: Νέα γραμμή άμυνας για την πρώτη κατοικία

Νέο σχέδιο για την πρώτη κατοικία – Τι αλλάζει στον εξωδικαστικό μηχανισμό

Κώστας Τσιτούνας

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε ουσιαστικές αλλαγές στο πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας επανέλαβε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις που θα διαφοροποιούν τη μεταχείριση της κύριας κατοικίας από την υπόλοιπη περιουσία των οφειλετών.

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στο Mega, ο υπουργός Οικονομικών ανέδειξε ένα βασικό πρόβλημα του σημερινού συστήματος: η πρώτη κατοικία δεν αντιμετωπίζεται ξεχωριστά, γεγονός που οδηγεί σε περιορισμένα «κουρέματα» και υψηλότερες μηνιαίες δόσεις για τους δανειολήπτες. Το νέο πλαίσιο φιλοδοξεί να διορθώσει αυτή την αδυναμία, επιτρέποντας μεγαλύτερη ευελιξία και πιο στοχευμένη προστασία για την κύρια στέγη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ο εξωδικαστικός μηχανισμός ήδη ενισχύεται, καθώς τα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια έχουν αυξηθεί σημαντικά, διευκολύνοντας περισσότερους πολίτες να ενταχθούν. Παράλληλα, καταγράφεται αυξημένο ενδιαφέρον, με περίπου 2.000 νέες αιτήσεις κάθε μήνα, στοιχείο που –όπως σημείωσε– δείχνει ότι το εργαλείο αρχίζει να αποδίδει στην πράξη.

Η παρέμβαση αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους, αλλά και στήριξης των νοικοκυριών που πιέζονται από την ακρίβεια. Ο υπουργός αναφέρθηκε σε ελέγχους για φαινόμενα αισχροκέρδειας στην αγορά, ενώ υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση έχει ήδη προχωρήσει σε σημαντικές φοροελαφρύνσεις και μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος.

Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά σε πολιτικές που αφορούν διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, όπως οικογένειες με παιδιά, νέους, συνταξιούχους και δημοσίους υπαλλήλους, καθώς και στην επιστροφή ενός ενοικίου ετησίως, που αποτελεί μία από τις πιο στοχευμένες παρεμβάσεις για τη στήριξη της στέγασης.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στις διεθνείς εξελίξεις, με φόντο την ένταση στη Μέση Ανατολή. Ο υπουργός επισήμανε ότι η διάρκεια και η ένταση μιας πιθανής κρίσης θα καθορίσουν και το εύρος των μέτρων που θα χρειαστούν. Όπως εξήγησε, η εμπειρία των τελευταίων ετών έχει εξοπλίσει τόσο την Ελλάδα όσο και την Ευρώπη με εργαλεία διαχείρισης κρίσεων, επιτρέποντας πιο άμεσες και συντονισμένες παρεμβάσεις.

Αναφερόμενος ειδικά στο ενδεχόμενο αναταράξεων στην ενέργεια, σημείωσε ότι σε περίπτωση σύντομης κρίσης τα μέτρα μπορεί να είναι κυρίως εθνικά, όπως η επαναφορά επιδοτήσεων τύπου fuel pass. Αντίθετα, σε ένα πιο παρατεταμένο σενάριο, θα απαιτηθούν ευρωπαϊκές αποφάσεις, πιθανόν με μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε και στο ενδεχόμενο επιπτώσεων από τις εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ, τονίζοντας ότι ακόμη και μια σύντομη διαταραχή μπορεί να χρειαστεί εβδομάδες για να εξομαλυνθεί πλήρως στην αγορά.

Τέλος, ο υπουργός στάθηκε στη συμμετοχή του στην προεδρία του Eurogroup, περιγράφοντας τη στιγμή ως ιδιαίτερα συμβολική για τη χώρα. Όπως είπε, η παρουσία της Ελλάδας σε αυτό το επίπεδο αποτελεί ένδειξη προόδου, αλλά ταυτόχρονα υπενθύμιση ότι υπάρχουν ακόμη σημαντικές αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τη στήριξη των πολιτών.

Novibet
