Απεργία στις 24 Ιουνίου στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού

Απεργιακές συγκεντρώσεις θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Απεργία στις 24 Ιουνίου στον κλάδο του τουρισμού-επισιτισμού
Αρχείου - Eurokinissi
ΕΛΛΑΔΑ
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Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρά στις 24 Ιουνίου ο κλάδος του επισιτισμού-τουρισμού, όπως έχει ανακοινώσει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό. Την ίδια ημέρα θα πραγματοποιηθούν σε διάφορα σημεία της χώρας απεργιακές συγκεντρώσεις, ενώ στην Αθήνα η συγκέντρωση θα γίνει στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας.

Το τελευταίο διάστημα κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ πραγματοποιούν περιοδείες και συσκέψεις σε όλη την χώρα.

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