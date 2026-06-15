Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους 

Ο νέος υφυπουργός Οικονομικών έακνε λόγο για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Κώστας Τσιτούνας

Δημήτρης Μαρκόπουλος: Δεν προβλέπεται να δοθεί 13η σύνταξη και μισθός στους δημόσιους υπάλληλους 

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος σε ομιλία του στη Βουλή

Eurokinissi
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
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  • Ο υφυπουργός Οικονομικών Δημήτρης Μαρκόπουλος διέψευσε την επαναφορά της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους δημόσιους υπαλλήλους.
  • Η πρόταση για 13η σύνταξη και 13ο μισθό θα επιβάρυνε τον προϋπολογισμό με περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως.
  • Η κυβέρνηση της ΝΔ υποστηρίζει ότι έχει ήδη υλοποιήσει σημαντικές αυξήσεις και παρεμβάσεις για τους συνταξιούχους, συνολικού κόστους άνω των 1,5 δισ. ευρώ.
  • Τονίζεται η ανάγκη για δημοσιονομική σταθερότητα και ισορροπία, αποφεύγοντας μονοθεματικές παροχές που μπορούν να βλάψουν άλλους τομείς της οικονομίας.
  • Διατυπώνεται η πρόθεση για περαιτέρω μέριμνα προς συνταξιούχους και δημόσιους υπαλλήλους, αλλά μόνο μέσα σε ρεαλιστικά και κοστολογημένα πλαίσια.
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Διέψευσε τα σενάρια περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στους εργαζόμενους στον δημόσιο τομέα σήμερα το πρωί ο νέος υφυπουργός Οικονομικών, Δημήτρης Μαρκόπουλος.

Ο κ. Μαρκόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΙ απάντησε σε δημοσιεύματα περί επαναφοράς της 13ης σύνταξης και του 13ου μισθού στον δημόσιο τομέα και ξεκαθάρισε πως δεν προβλέπεται τέτοιο κυβερνητικό σχέδιο, μιλώντας για προτάσεις που υπερβαίνουν κατά πολύ τα όρια της ελληνικής οικονομίας και θα θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική ισορροπία.

Συγκεκριμένα ανέφερε;

Αυτό που κάνει διαχρονικά η κυβέρνηση της ΝΔ είναι να λέει την αλήθεια στους πολίτες. Μην ξεχνάτε πως πορευόμαστε με αυτό που είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Με μια συμφωνία αλήθειας, Ξεκαθαρίζουμε λοιπόν με σαφήνεια πως οφειλουμε να να είμαστε δημοσιονομικά σταθεροί και ισορροπημένοι. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει δώσει στον Έλληνα συνταξιούχο τα περισσότερα από κάθε άλλη και θα είμαστε εδώ και στο μέλλον. Να θυμίσουμε τις παρεμβάσεις στην προσωπική διαφορά, τα 300 ευρώ που δόθηκαν με κόστος 560 εκατ. ευρώ και τα οποία αφορούν το 85% των συνταξιούχων, τις αυξήσεις συνολικά κατά 16% των συντάξεων από το 2023 έως σήμερα. Επίσης θα δώσουμε κι άλλα 700 εκατ. ευρώ από τις αρχές του επόμενου έτους βάσει της πορείας του πληθωρισμού και του ΑΕΠ. Από την άλλη πλευρά οφείλουμε να είμαστε σοβαροί και κοστολογημένοι.

Ακούμε εσχάτως για τη 13η σύνταξη καθώς και για τον 13ο μισθό στους δημόσιους υπάλληλους. Πρόκειται για δαπάνες που συνολικά θα φθάσουν στα 4 δισ. ευρώ κατ' έτος. Το τελευταίο πακέτο που δόθηκε στη ΔΕΘ θεωρήθηκε ένα από τα μεγαλύτερα και πιο γενναιόδωρα των τελευταίων ετών κι έφτασε στο 1,7 δισ. ευρώ. Δεν προβλέπεται λοιπόν να δοθεί 13η σύνταξη ούτε και 13ος μισθός στο Δημόσιο καθώς θα προκύψουν επιβαρύνσεις 4 επιπλέον δις. ευρώ. 2,5 δισ. ευρώ για τις συντάξεις και 1,5 δισ. ευρώ για τον επιπλέον μισθό.

Και συμπλήρωσε: "Οφείλουμε να είμαστε προσεκτικοί καθώς τα δεδομένα της ελληνικής οικονομίας είναι συγκεκριμένα κι επειδή ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ξαναμπλέξει σε περιπέτειες. Ξεκάθαρα στην προμετωπίδα μας είναι ο αγώνας καλυτέρευσης της ζωής και των συνταξιούχων. Αν όμως πάμε σε μια μονοθεματική αποτύπωση μέτρων στη ΔΕΘ και σε παροχές προς μία ή δύο μόνο κοινωνικές κατηγορίες, αυτό θα σημάνει ότι δεν θα ασχοληθούμε με κανέναν άλλο τομέα. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε δημογραφικά προβλήματα. υπάρχει ανάγκη τόνωσης των ελεύθερων επαγγελματιών, των ιδιωτικών υπαλλήλων κ.ά. Αυτό δεν σημαίνει πως δεν θα προκύψουν περαιτέρω μέριμνες και διευκολύνσεις για τους συνταξιούχους ή τους εργαζόμενους στο Δημόσιο. Πρέπει όμως να είμαστε ρεαλιστές και κοστολογημένοι".

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