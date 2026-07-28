Συναγερμός στη Σεούλ: Λευκός φώσφορος διέρρευσε από αμερικάνικη βάση

Αναστάτωση προκλήθηκε το απόγευμα της Τρίτης κοντά στην αεροπορική βάση Osan των ΗΠΑ στη Νότια Κορέα. Αιτία στάθηκε μια επικίνδυνη διαρροή λευκού φωσφόρου που κινητοποίησε αμέσως τις τοπικές αρχές και το υπουργείο Ασφάλειας.

Η εντολή για εκκένωση των γύρω κτιρίων δόθηκε άμεσα για την προστασία των πολιτών, την ίδιαώρα που οι αρμόδιες υπηρεσίες έσπευδαν στο σημείο. Ευτυχώς δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή απώλειες. Ο συναγερμός έληξε περίπου μισή ώρα αργότερα, αφού οι νοτιοκορεατικές πυροσβεστικές δυνάμεις σε συνεργασία με τον στρατό των ΗΠΑ ολοκλήρωσαν τις απαραίτητες εργασίες απολύμανσης και ασφάλισης του χώρου.

Η ανακοίνωση της βάσης και οι άμεσες κινήσεις

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση από τη διοίκηση της αεροπορικής βάσης, το περιστατικό συνέβη στις 17:08 τοπική ώρα (11:08 ώρα Ελλάδας). Οι υπεύθυνοι προχώρησαν άμεσα στην δημιουργία ενός κλοιού ασφαλείας ακτίνας 1.000 ποδιών γύρω από την εγκατάσταση.

«Στις 17:08 τοπική ώρα, λόγω ενός απρόβλεπτου συμβάντος και για καθαρά προληπτικούς λόγους, η Osan AB εγκατέστησε κλοιό ασφαλείας 1.000 ποδιών προκειμένου να προστατεύσει τη βάση και τον τοπικό πληθυσμό. Οι ειδικοί επείγουσας επέμβασης διαχειρίζονται αυτήν τη στιγμή μία μεμονωμένη κατάσταση στην εγκατάσταση. Αντιμετωπίζουμε αυτό το θέμα με τη μέγιστη προσοχή και ασφάλεια», ανέφερε η ανακοίνωση.

Εκπρόσωπος της βάσης επιβεβαίωσε αργότερα ότι το συμβάν σχετιζόταν με ατύχημα που περιελάμβανε πυρομαχικά, σημειώνοντας πως η κατάσταση βρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση. Η διαρροή λευκού φωσφόρου προκαλεί πάντα ιδιαίτερη ανησυχία, καθώς πρόκειται για μια εξαιρετικά τοξική χημική ουσία. Κι όμως, παρά την επικινδυνότητά της - αφού μπορεί να αναφλεγεί αυτόματα μόλις έρθει σε επαφή με τον αέρα - χρησιμοποιείται συχνά από στρατιωτικές δυνάμεις για τη δημιουργία προπετάσματος καπνού στο πεδίο της μάχης ή ως συστατικό σε εμπρηστικά όπλα. Οι αρχές διαβεβαιώνουν ότι ο κίνδυνος για την περιοχή έχει πλέον εξαλειφθεί πλήρως.

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