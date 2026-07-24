«Διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα: Μεγιστάνας θα καταβάλλει $644 εκατ. στην πρώην σύζυγό του

Snapshot Ο Τσέι Τάε-γουόν, πρόεδρος του SK Group, υποχρεώθηκε να καταβάλει 644 εκατ. δολάρια στην πρώην σύζυγό του μετά από δικαστική απόφαση για το «διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα.

Η αρχική απόφαση του 2024 απαιτούσε από τον Τσέι να πληρώσει 1,38 τρισεκατομμύρια γουόν, αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο μείωσε το ποσό εξαιρώντας παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια.

Η διαμάχη ξεκίνησε μετά από τη διάλυση του γάμου τους 35 ετών, όταν αποκαλύφθηκε ότι ο Τσέι είχε παιδί με άλλη γυναίκα.

Ο όμιλος SK, δεύτερος μεγαλύτερος «chaebol» της Νότιας Κορέας, έχει δει σημαντική αύξηση αξίας χάρη στη θυγατρική SK Hynix, που επωφελείται από την παγκόσμια ζήτηση για ημιαγωγούς.

Παρά το προσωπικό σκάνδαλο, ο Τσέι παραμένει σημαντική επιχειρηματική προσωπικότητα και συνεχίζει να λαμβάνει δημόσιους επαίνους για τις επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη. Snapshot powered by AI

Σε μία δικαστική απόφαση που προκαλεί τριγμούς στην οικονομική και επιχειρηματική ελίτ της Νότιας Κορέας, ο πρόεδρος του τεχνολογικού κολοσσού SK Group, Τσέι Τάε-γουόν, διατάχθηκε να καταβάλει το αστρονομικό ποσό των 944 δισεκατομμυρίων γουόν (περίπου 644 εκατομμύρια δολάρια) στην πρώην σύζυγό του, Ρο Σο-γιόνγκ. Η υπόθεση, που έχει βαφτιστεί από τα τοπικά μέσα ως το «διαζύγιο του αιώνα», ρίχνει αυλαία σε μια δικαστική διαμάχη πολλών ετών που συνδέει τους επιχειρηματικούς κολοσσούς της χώρας με την πολιτική ιστορία της Σεούλ.

Το νέο αυτό ποσό, αν και εντυπωσιακό, είναι αισθητά μειωμένο σε σύγκριση με την αρχική απόφαση του 2024, η οποία υποχρέωνε τον ισχυρό άνδρα της SK να καταβάλει 1,38 τρισεκατομμύρια γουόν. Η δικαστική διαμάχη ξέσπασε μετά τη διάλυση του γάμου τους, ο οποίος διήρκησε 35 χρόνια, όταν έγινε γνωστό ότι ο Τσέι είχε αποκτήσει παιδί με άλλη γυναίκα.

Η Ρο, κόρη του πρώην προέδρου της Νότιας Κορέας Ρο Τάε-γου, είχε αρχικά καταφέρει να διεκδικήσει μεγαλύτερο μερίδιο, ισχυριζόμενη ότι ο πατέρας της είχε ενισχύσει οικονομικά τον Τσέι με μυστικά κεφάλαια κατά τη δεκαετία του '90. Ωστόσο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε εκείνη την απόφαση, κρίνοντας ότι τα παράνομα αποκτηθέντα κεφάλαια δεν μπορούσαν να ληφθούν υπόψη στην κατανομή της περιουσίας.

Ο όμιλος SK αποτελεί ένα από τα ισχυρότερα «chaebol» όπως ονομάζονται της χώρας, ένα από τα οικογενειακά ελεγχόμενα δηλαδή πολυεθνικά μεγαθήρια της Νότιας Κορέας, καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση σε έσοδα και περιουσιακά στοιχεία μετά την Samsung. Με δραστηριότητες που εκτείνονται από τις τηλεπικοινωνίες και τα καύσιμα μέχρι την τεχνολογία αιχμής, ο όμιλος είδε τις μετοχές και την επιρροή του να εκτοξεύονται χάρη στη θυγατρική του, SK Hynix. Η εταιρεία κατασκευής ημιαγωγών, η οποία προμηθεύει με τσιπ κολοσσούς όπως η Nvidia, βρέθηκε στο επίκεντρο της παγκόσμιας άνθησης της τεχνητής νοημοσύνης, καταγράφοντας ιστορικά ρεκόρ στις αγορές.

Παρά την πολυτάραχη προσωπική του ζωή και την πολυετή δικαστική διαμάχη, ο Τσέι Τάε-γουόν παραμένει κομβική προσωπικότητα για την οικονομία της χώρας, συγκεντρώνοντας επαίνους ακόμη και από την πολιτική ηγεσία για τις στρατηγικές επενδύσεις του στην τεχνητή νοημοσύνη. Εκπρόσωποί του εξέφρασαν τη λύπη τους για την αναστατώση που έχει προκληθεί στην κοινή γνώμη, σημειώνοντας ότι η νομική του ομάδα μελετά προσεκτικά την απόφαση πριν προβεί σε επόμενες κινήσεις.

«Ο γάμος του αιώνα»

Όταν ο Τσέι και η Ρο παντρεύτηκαν το 1988 στο Μπλε Σπίτι, το εκτελεστικό γραφείο του προέδρου, χαιρετίστηκε ως ο «γάμος του αιώνα». Αλλά το 2015, o Τσέι ομολόγησε σε δημόσια επιστολή ότι είχε παιδί με μια άλλη γυναίκα. Στον πικρό χωρισμό, και οι δύο κατέθεσαν αίτηση διαζυγίου και εκείνη απαίτησε διατροφή ύψους περίπου 260.000 δολαρίων, καθώς και το 42,29% των μετοχών της Chey στον όμιλο SK. Η αμφιλεγόμενη μάχη που ακολούθησε έχει πλέον γίνει γνωστή ως το «διαζύγιο του αιώνα».

Το 2024, ένα ανώτατο δικαστήριο αποφάσισε ότι ο ισχυρός άνδρας της SK.πρέπει να καταβάλει στην πρώην σύζυγό του 1,5 εκατομμύριο δολάρια, μαζί με 1,38 τρισεκατομμύρια γουόν σε διανομή περιουσίας, ή περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Ωστόσο, η αξιολόγηση των περιουσιακών στοιχείων έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση έκτοτε. Τον Οκτώβριο, το Ανώτατο Δικαστήριο ανέτρεψε την απόφαση, κρίνοντας ότι τα χρήματα που φέρεται να έδωσε ο πατέρας της Ρο στον πατέρα του Τσέι αποκτήθηκαν παράνομα.

Όταν ο Τσέι δήλωσε δημόσια ότι ο γάμος του είχε τελειώσει το 2015, οι μετοχές της SK Hynix, θυγατρικής του SK Group, διαπραγματεύονταν περίπου στα 33.000 γουόν, ή περίπου στα 30 δολάρια. Έκτοτε, η SK Hynix έχει εξελιχθεί σε μία από τις πιο πολύτιμες εταιρείες στον κόσμο. Η εταιρεία κατασκευής τσιπ μνήμης έφτασε σε αποτίμηση 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων τον Μάιο, καθώς η αύξηση των επενδύσεων στην τεχνητή νοημοσύνη ενίσχυσε τη ζήτηση για ημιαγωγούς που απαιτούνται για τη λειτουργία τεράστιων νέων κέντρων δεδομένων.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η SK Hynix συγκέντρωσε 26,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη μεγαλύτερη εισαγωγή που έγινε ποτέ στις ΗΠΑ από ξένη εταιρεία. Χθες Πέμπτη (23/7), οι μετοχές της που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ έκλεισαν στα 169,50 δολάρια.

Ο Τσέι ανήκει σε μια υψηλού προφίλ ομάδα στελεχών τεχνολογίας, η οποία εμφανίζεται στο Instagram του με το ψευδώνυμο papatonybear. Νωρίτερα φέτος δημοσίευσε φωτογραφίες και βίντεο του με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Meta, Mark Zuckerberg, τον διευθύνοντα σύμβουλο της Nvidia, Jensen Huang, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της Google, Sundar Pichai, να υπογράφουν γύψο στο μπράτσο του

Διαβάστε επίσης