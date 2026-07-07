«Το φοράω στο μεσαίο δάχτυλο»: Γιατί τα δαχτυλίδια... διαζυγίου κάνουν θραύση

Snapshot Τα δαχτυλίδια διαζυγίου γίνονται δημοφιλή ως σύμβολο ανεξαρτησίας και νέας αρχής μετά το διαζύγιο.

Πολλές γυναίκες επανασχεδιάζουν ή αγοράζουν νέα δαχτυλίδια για να σηματοδοτήσουν την οικονομική τους απελευθέρωση και αυτονομία.

Η μετατροπή παλιών δαχτυλιδιών αρραβώνων σε νέα κοσμήματα θεωρείται καλύτερη επένδυση από την πώλησή τους σε χαμηλή τιμή.

Το δαχτυλίδι στο μεσαίο δάχτυλο συμβολίζει την προσωπική δύναμη και την απόφαση να προχωρήσουν μόνες τους μετά από ένα διαζύγιο.

Πολλές γυναίκες χρησιμοποιούν το δαχτυλίδι διαζυγίου ως υπενθύμιση της ανθεκτικότητάς τους και της νέ Snapshot powered by AI

Στο δάχτυλο της Ντεμπ Μαρίνο λαμπυρίζουν διαμάντια τοποθετημένα σε ένα εντυπωσιακό χρυσό δαχτυλίδι. Η ίδια ξόδεψε πάνω από 2.000 λίρες για να αλλάξει το σχέδιο στο δαχτυλίδι αρραβώνων της μετά το διαζύγιό της. «Φυσικά και είναι δαχτυλίδι στο μεσαίο δάχτυλο, γιατί όχι;» λέει η blogger από τη Φλόριντα στο Tiktok της.

Το να ξεφορτωθεί το δαχτυλίδι αρραβώνων της θα σήμαινε ότι λυπάται κάτι που η 34χρονη δεν νιώθει - άλλωστε, ο γάμος της έφερε την κόρη της. «Δεν ήθελα να είναι κλειδωμένο σε ένα κουτί. Τα διαμάντια είναι πολύτιμα» λέει. Η Ντεμπ αποτελεί μέρος μιας ανερχόμενης τάσης που προωθείται από κοσμηματοπώλες σε όλο τον κόσμο, οι γυναίκες σηματοδοτούν ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή τους με ένα νέο εντυπωσιακό κομμάτι: το δαχτυλίδι διαζυγίου.

Η Ντεμπ έβαλε το διαμάντι από το δαχτυλίδι αρραβώνων της στη μία άκρη ενός ανοιχτού κύκλου και πρόσθεσε ένα νέο ζαφείρι για να αντιπροσωπεύει την κόρη της στην άλλη άκρη. Κόστισε 3.000 δολάρια, ένα σημαντικό ποσό, ιδιαίτερα όταν τα διαζύγια είναι τόσο ακριβά. Οι αξίες μεταπώλησης δαχτυλιδιών τείνουν να είναι μόνο περίπου το 30% της αρχικής τιμής, επομένως για πολλούς η τάση να δίνουν στα παλιά τους κοσμήματα μια νέα ζωή μοιάζει με καλύτερη επένδυση.

Και η δήλωση στο μεσαίο δάχτυλο της Ντεμπ ταιριάζει απόλυτα με αυτό που οι σελίδες μόδας μιλάνε για το φετινό «καυτό καλοκαίρι των διαζευγμένων».

Τα δαχτυλίδια διαζυγίου μπορούν επίσης να αποτελέσουν σύμβολο για ένα νέο είδος οικονομικής απελευθέρωσης, λέει η Kέιτ Ντέιλι, συνιδρύτρια της Amicable, μιας βρετανικής εταιρείας που προσφέρει υπηρεσίες διαζυγίου μέσω διαμεσολάβησης. «Όλη σου η ζωή πετιέται στον αέρα», λέει. «Τα οικονομικά σου βρίσκονται υπό ακραία πίεση».

Αν σε εκείνο το σημείο μια γυναίκα αποφασίσει να αγοράσει ένα νέο δαχτυλίδι, είναι σημάδι ότι παίρνει τις δικές της οικονομικές αποφάσεις και «δεν χρειάζεται να ζητήσει άδεια από κανέναν», λέει η Ντέιλι.

«Είναι πολύ εύκολο να το υποτιμήσεις, αλλά ίσως αυτή είναι η πρώτη μεγάλη απόφαση δαπανών που έχεις πάρει εδώ και πολύ καιρό, και σίγουρα ίσως η μεγαλύτερη που έχεις πάρει μόνος σου εδώ και πολύ καιρό».

Η Σέρι Έβανς αγόρασε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας 3.000 λιρών μετά το διαζύγιό της Το δαχτυλίδι διαζυγίου της δεν ήταν επανασχεδιασμένο αλλά ένα νέο ξεκίνημα - τρία μεγάλα διαμάντια σε ένα πλατινένιο δαχτυλίδι σε στιλ art deco στο τέταρτο δάχτυλο του δεξιού της χεριού. «Λέω ότι είναι το δαχτυλίδι μου στις ΗΠΑ», αστειεύεται. «Η διακήρυξη της ανεξαρτησίας μου».

Αγόρασε το δαχτυλίδι των 3.000 λιρών αφότου χώρισε τελικά από τον σύζυγό της πέρυσι. Το πλήρωσε «από ανυπακοή» με τα δικά της χρήματα, όχι με τον διακανονισμό του διαζυγίου της, λέει η 58χρονη από την Ουαλία.

Η Άλεξ Πρόι από την Πενσυλβάνια κάθεται σε ένα αυτοκίνητο και κρατάει ψηλά το χέρι της με ένα χρυσό και διαμαντένιο δαχτυλίδι στο μεσαίο της δάχτυλο και χαμογελάει. Πήρε το δαχτυλίδι διαζυγίου της πριν από δύο εβδομάδες. Στα 31 της χώρισε από τον σύζυγό της με τον οποίο ήταν μαζί επτά χρόνια

«Ο πρώην σύζυγός μου έπαιξε τεράστιο ρόλο στα χρόνια που διαμόρφωσα την ψυχή μου ως νεαρή ενήλικη», λέει. «Είναι κάτι που θέλω να κουβαλάω μαζί μου». Το δαχτυλίδι της έχει επτά μικρά οβάλ διαμάντια και ένα κυματιστό σχέδιο που, όπως λέει, απεικονίζει τα αναπόφευκτα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Αναγκάστηκε να επιστρέψει στην εργασία της στις πωλήσεις μετά το διαζύγιο για να ενισχύσει το εισόδημά της και το νέο δαχτυλίδι της θυμίζει πώς κατάφερε να ξαναχτίσει τη ζωή της από την αρχή.

«Το διαζύγιο είναι πραγματικά δύσκολο και όταν ξεκινάς από την αρχή δεν ξέρεις πώς θα είναι η ζωή σου, ούτε αν θα μπορέσεις να τα βγάλεις πέρα ​​οικονομικά για να κάνεις πράγματα μόνος σου».

Η Λονδρέζα κοσμηματοπώλης Lylie διαπίστωσε ότι υπάρχει αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη μετατροπή των δαχτυλιδιών αρραβώνων σε νέα αντικείμενα. Σε συζητήσεις στο Reddit όπου οι άνθρωποι συζητούν τι έχουν κάνει με τις βέρες γάμου και αρραβώνων τους, κάποιοι λένε ότι συνεχίζουν να τις φορούν, μερικές φορές για να αποτρέψουν ανεπιθύμητες προτάσεις. Ή τις φυλάνε σε κάποιο συρτάρι.

Πολλοί είπαν ότι απλώς πέταξαν τις δικές τους, στον κάδο απορριμμάτων, στη θάλασσα ή έξω από το παράθυρο ενός αυτοκινήτου. Αλλά πολλοί λένε ότι θέλουν να σηματοδοτήσουν τη νέα τους ζωή με κάποια νέα δαπάνη, όπως φαίνεται, από ξέφρενες διακοπές, τατουάζ, ένα νέο ζευγάρι Jimmy Choos, ανανέωση του γκαζόν ή, όπως μοιράστηκε μια πρόσφατα διαζευγμένη, ανακαίνιση του υπνοδωματίου της. «Τώρα κάνω καταπληκτικό σεξ με νέους εραστές στο κρεβάτι που πληρώθηκε από το δαχτυλίδι», έγραψε.