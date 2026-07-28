Κορέα: Η πτώση ενός ισχυρού άνδρα – Η απιστία, η νέα σύντροφος και η μάχη για μία αμύθητη περιουσία

Γάμος που κάποτε θεωρείτο σύμβολο ισχύος και επιτυχίας, κατέληξε σε μία από τις ακριβότερες δικαστικές «διαμάχες» στην ιστορία της Νότιας Κορέας. Ο δισεκατομμυριούχος, Τσόι Τάε–γουόν, καλείται τώρα να πληρώσει 645 εκατ. δολάρια στην πρώην σύζυγό του, έπειτα από χρόνια αντιπαράθεσης που είχε στο επίκεντρο την απιστία, την οικογενειακή κληρονομιά και μία αυτοκρατορία δισεκατομμυρίων.

Η απόφαση ήρθε έπειτα από χρόνια νομικών συγκρούσεων που αφορούσαν την εξωσυζυγική σχέση του Τσόι, το παιδί που απέκτησε με άλλη γυναίκα, αλλά και την τεράστια περιουσία που δημιούργησε μέσω του επιχειρηματικού ομίλου SK.

Η υπόθεση χαρακτηρίστηκε ως «μία από τις μεγαλύτερες αποφάσεις διαζυγίου στη χώρα», με το δικαστήριο να επιδικάζει στη Ρο Σο–γιουνγκ περίπου 645 εκατ. δολάρια σε μετρητά.

Η δικαστική αντιπαράθεση επικεντρώθηκε στην απιστία του Τσόι, τη διανομή των επιχειρηματικών περιουσιακών στοιχείων και τον ισχυρισμό της πλευράς της Ρο ότι η οικογένειά της είχε σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη της αυτοκρατορίας SK.

Η Ρο είχε ζητήσει σχεδόν 1 δισ. δολάρια, υποστηρίζοντας ότι δικαιούται το μισό της περιουσίας του πρώην συζύγου της.

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να τάσσονται υπέρ της, θεωρώντας ότι η απιστία και η δημόσια ταπείνωση που υπέστη δικαιολογούν το υψηλό ποσό της αποζημίωσης.

Η υπόθεση ξεκίνησε το 2015, όταν ο Τσόι συγκλόνισε τη Νότια Κορέα δημοσιεύοντας επιστολή τριών σελίδων σε εφημερίδα, στην οποία ανακοίνωσε ότι επιθυμούσε ένα «καθαρό τέλος» στον γάμο του, έπειτα από 27 χρόνια.

Στην επιστολή αποκάλυψε ότι είχε ερωτευτεί άλλη γυναίκα και ότι είχε αποκτήσει μαζί της ένα παιδί.

Η δημόσια εξομολόγηση έβαλε τέλος σε αυτό που μέχρι τότε θεωρείτο ο «γάμος του αιώνα» στη Νότια Κορέα.

Ο Τσόι και η Ρο παντρεύτηκαν το 1988 στο προεδρικό μέγαρο Blue House, λίγο μετά την ανάληψη της προεδρίας από τον πατέρα της Ρο, τον πρώην πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Ρο Τάε–γου.

Αρχικά, η Ρο αρνήθηκε να προχωρήσει σε διαζύγιο, καθώς ήθελε να διατηρήσει ενωμένη την οικογένεια. Χρόνια αργότερα, όμως, άλλαξε στάση και άρχισε να διεκδικεί σημαντικό μέρος της περιουσίας του.

Η Ρο υποστήριξε ότι η περιουσία του Τσόι θα έπρεπε να υπολογιστεί με βάση τη σημερινή αξία των επιχειρήσεων, μετά τη μεγάλη άνοδο της SK Group.

Ωστόσο, το εφετείο αποφάσισε διαφορετικά και υπολόγισε την αξία της περιουσίας με βάση παλαιότερα δεδομένα, πριν από την «εκρηκτική» άνοδο της SK Hynix λόγω της ραγδαίας ανόδου της τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δικηγόροι του Τσόι ανέφεραν ότι εξετάζουν την απόφαση και δεν απέκλεισαν νέα προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νότιας Κορέας.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, η αντιπαράθεση ξεπέρασε το ζήτημα της απιστίας.

Οι δικηγόροι της Ρο παρουσίασαν ένα χειρόγραφο σημείωμα που φέρεται να αναφέρει τη λέξη Sunkyong, την παλαιότερη ονομασία του ομίλου SK, μαζί με το ποσό των 30 δισ. γουόν. Υποστήριξαν ότι το έγγραφο αποδεικνύει πως ο πατέρας της Ρο είχε προσφέρει οικονομική βοήθεια που συνέβαλε στην επέκταση της επιχειρηματικής αυτοκρατορίας της οικογένειας Τσόι.

Η πλευρά του δισεκατομμυριούχου απέρριψε τους ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας ότι η SK δεν έλαβε ποτέ τέτοια χρηματοδότηση.

Η υπόθεση απέκτησε ακόμη μεγαλύτερη οικονομική σημασία μετά την άνοδο της SK Hynix, η οποία έγινε βασικός προμηθευτής τσιπ μνήμης για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης της Nvidia. Η αύξηση της ζήτησης για τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης ενίσχυσε σημαντικά και την περιουσία του Τσόι.

Παράλληλα, η σχέση του με τη σύντροφό του Κιμ Χι–γιουνγκ, γνωστή και ως Κλόι Κιμ, παρέμεινε στο επίκεντρο της υπόθεσης.

Μετά τη δημοσιοποίηση της σχέσης τους, η Ρο κατέθεσε ξεχωριστή αγωγή εναντίον της Κιμ.

Το δικαστήριο αργότερα διέταξε τον Τσόι και την Κιμ να καταβάλλουν από κοινού περίπου 1,5 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση στη Ρο, κρίνοντας ότι η εξωσυζυγική σχέση και η γέννηση παιδιού εκτός γάμου συνέβαλαν στη διάλυση του γάμου και της προκάλεσαν συναισθηματική βλάβη.

Ο Τσόι και η Κιμ εξακολουθούν να είναι μαζί και έχουν εμφανιστεί δημόσια μέσω του φιλανθρωπικού ιδρύματος που έχουν δημιουργήσει.

Το διαζύγιο του ζευγαριού χαρακτηρίστηκε ως το «διαζύγιο του αιώνα» στη Νότια Κορέα, καθώς αφορούσε έναν από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες της χώρας και την κόρη ενός πρώην προέδρου.

Η υπόθεση «άνοιξε» συζήτηση για τον οικογενειακό πλούτο, την επιχειρηματική κληρονομιά και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να μοιράζονται τα περιουσιακά στοιχεία μετά το τέλος ενός γάμου.

Κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, η Ρο αποκάλυψε ότι άρχισε να μαζεύει τα προσωπικά της αντικείμενα από το σπίτι όπου έζησε επί 37 χρόνια και μεγάλωσε τα τρία παιδιά του ζευγαριού. Δημοσιοποίησε, επίσης, φωτογραφίες από το νυφικό της και μία παλιά αφίσα που είχαν δημιουργήσει τα παιδιά τους, στην οποία υπήρχε το μήνυμα: «Αληθινή αγάπη».

Η συγκεκριμένη εικόνα έγινε σύμβολο της μεγάλης αλλαγής στη σχέση του ζευγαριού μέσα στα χρόνια. Η δικαστική απόφαση δίχασε την κοινή γνώμη. Κάποιοι υποστήριξαν ότι η Ρο άξιζε ακόμη μεγαλύτερο ποσό, ενώ άλλοι θεώρησαν υπερβολική την αποζημίωση.