Τζον Μπον Τζόβι και Μπρους Σπρίνγκστιν μαζί στη σκηνή - «Ο ποιητής του Rock 'n Roll»

Snapshot Ο Μπρους Σπρίνγκστιν εμφανίστηκε απρόσμενα στο τελευταίο live των Μπον Τζόβι στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, τραγουδώντας μαζί τους δύο κομμάτια.

Πριν την εμφάνιση αυτή, ο Τζον Μπον Τζόβι είχε συμμετάσχει σε συναυλίες του Σπρίνγκστιν, ερμηνεύοντας κοινά τραγούδια.

Ο Σπρίνγκστιν είχε πρόσφατα τιμηθεί με το βραβείο Ραλφ Έλισον της ACLU και συμμετείχε σε συναυλίες σε Νιου Τζέρσεϊ και Ουάσινγκτον.

Οι Μπον Τζόβι επέστρεψαν στις ζωντανές εμφανίσεις μετά από τέσσερα χρόνια λόγω της αποκατάστασης του Τζον Μπον Τζόβι από χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές χορδές.

Η συναυλία της 23ης Ιουλίου στο MSG ολοκληρώθηκε νωρίτερα, καθώς ο Τζον Μπον Τζόβι αντιμετώπιζε λοίμωξη στους κόλπους της μύτης και υποσχέθηκε επαναπρογραμματισμό. Snapshot powered by AI

Ο Τζον Μπον Τζόβι επεφύλασσε μια ξεχωριστή έκπληξη στο τελευταίο από τα εννέα live των Μπον Τζόβι στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, καθώς κάλεσε στη σκηνή τον Μπρους Σπρίνγκστιν, προκαλώντας ενθουσιασμό στο κοινό.

«Εδώ και 50 χρόνια αποτελεί φάρο φωτός και αλήθειας», είπε απευθυνόμενος στο κοινό, καλωσορίζοντας στη σκηνή «τον φίλο μου, τον αδελφό μου και τον ποιητή της σειράς μας για το ροκ εν ρολ. Κυρίες και κύριοι, τον μοναδικό Μπρους Σπρίνγκστιν. Τον βασιλιά της μεγάλης πολιτείας του Νιου Τζέρσεϊ».

Με το κοινό να ξεσπά σε χειροκροτήματα, το συγκρότημα ξεκίνησε να παίζει το «Who Says You Can’t Go Home» από το άλμπουμ των Μπον Τζόβι του 2005 Have a Nice Day, με τον Σπρίνγκστιν και τον Μπον Τζόβι να εναλλάσσονται στα φωνητικά. Ακολούθησε το κλασικό «The Promised Land» του 1978, πριν οι δύο θρύλοι του Νιου Τζέρσεϊ αγκαλιαστούν, σηκώσουν τις κιθάρες τους και υποκλιθούν μαζί στο κοινό.

Τον περασμένο μήνα, ο Τζον Μπον Τζόβι είχε εμφανιστεί στη σειρά συναυλιών Music America: The Songs That Shaped Us του Σπρίνγκστιν στο Πανεπιστήμιο Μόνμαουθ. Εκεί ερμήνευσε το «Johnny G. Goode» και αργότερα ανέβηκε ξανά στη σκηνή μαζί του για τα «Raise Your Hand» και «I Don’t Want to Go Home».

Η αιφνιδιαστική εμφάνιση στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν ήρθε έπειτα από ένα ιδιαίτερα έντονο σαββατοκύριακο για τον Σπρίνγκστιν. Στις 24 Ιουλίου παρέλαβε το πρώτο βραβείο Ραλφ Έλισον της ACLU, σε εκδήλωση στο Washington Hilton στην Ουάσινγκτον, όπου και ερμήνευσε το «Streets of Minneapolis». Την επόμενη βραδιά βρέθηκε με την αδελφή του, Πάμελα, στη συναυλία του Τζον Μέλενκαμπ στο Νιου Τζέρσεϊ, χωρίς να ανέβει στη σκηνή.

Πριν από αυτές τις εννέα εμφανίσεις στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν, οι Μπον Τζόβι είχαν μείνει εκτός περιοδειών για τέσσερα χρόνια, καθώς ο τραγουδιστής ανάρρωνε από σοβαρή βλάβη στις φωνητικές χορδές, η οποία χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση. «Έχω αναρρώσει πλήρως», είχε δηλώσει τον Ιούνιο στο People. «Χρειάστηκε περισσότερος χρόνος απ’ όσο περίμενα, αλλά έπρεπε να γίνει σωστά. Δεν χάσαμε ποτέ την πίστη μας».

Ωστόσο, η συναυλία της 23ης Ιουλίου στο MSG ολοκληρώθηκε λίγο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, λόγω λοίμωξης στους κόλπους της μύτης. «Συγγνώμη, είμαι τραυματισμένος και δεν θα έχετε τον καλύτερό μου εαυτό απόψε», είπε στο κοινό. «Μην πετάξετε τα εισιτήριά σας, θα βρω μια λύση, εντάξει; Κρατήστε τα, θα δούμε πώς θα το επαναπρογραμματίσουμε. Αλλά απόψε πρέπει να το πάω πιο χαλαρά».

Διαβάστε επίσης