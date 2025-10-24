Τζον Μπον Τζόβι: «Ευγνώμων και ταπεινός» μετά από επέμβαση στις φωνητικές χορδές του

Ο 63χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022 και χρειάστηκε τρία χρόνια αποκατάστασης προκειμένου να μπορέσει να τραγουδήσει ξανά ζωντανά.

Τζον Μπον Τζόβι: «Ευγνώμων και ταπεινός» μετά από επέμβαση στις φωνητικές χορδές του

Ο Τζον Μπον Τζόβι κατά την τελετή αποκάλυψης αστεριού Def Leppard, στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλιγουντ , στις 9 Οκτωβρίου 2025. 

REUTERS/Mike Blake
Ο Αμερικανός ροκσταρ Τζον Μπον Τζόβι λέει πως είναι «ευγνώμων και ταπεινός» που μπορεί να επιστρέψει στη σκηνή ξανά μετά την επέμβαση που έκανε στις φωνητικές χορδές του, καθώς το συγκρότημά του, που φέρει το όνομά του, ανακοίνωσε αυτήν την εβδομάδα μια περιοδεία για την επάνοδό του.

Ο 63χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση το 2022 και χρειάστηκε τρία χρόνια αποκατάστασης προκειμένου να μπορέσει να τραγουδήσει ξανά ζωντανά.

«Είμαι ενθουσιασμένος. Νιώθω επίσης ευγνώμων και ταπεινός», είπε στο Ρόιτερς ο Μπον Τζόβι, στο περιθώριο μιας συνέντευξης Τύπου στο Στάδιο Γουέμπλεϊ, για την περιοδεία του 2026.

«Η αποκατάσταση διήρκησε πολύ. Είναι σαν να είσαι αθλητής… διότι επανεκπαιδεύεσαι… (σαν) ένα κάταγμα στο πόδι για έναν ποδοσφαιριστή σε αυτό το γήπεδο. Πρέπει να περπατάς σιγά σιγά μέχρι να μπορείς να τρέξεις».

Διεθνής περιοδεία

Το συγκρότημα, που ο Μπον Τζόβι ίδρυσε το 1983 και είναι γνωστό για επιτυχίες, όπως "Livin' on a Prayer", "Always" και "It's My Life", ανακοίνωσε την Τετάρτη το "Forever Tour", λέγοντας πως θα ξεκινήσει την 7η Ιουλίου στο Μάντισον Σκουέρ Γκάρντεν στη Νέα Υόρκη.

Κατόπιν, οι Bon Jovi θα εμφανιστούν στο στάδιο Murrayfield του Εδιμβούργου και το Croke Park του Δουβλίνου τον Αύγουστο, προτού ολοκληρώσουν την περιοδεία τους στο στάδιο Wembley του Λονδίνου την 4η Σεπτεμβρίου.

Το ευρωπαϊκό σκέλος της περιοδείας σηματοδοτεί τα πρώτα σόου του συγκροτήματος στη Βρετανία και την Ιρλανδία από το 2019.

«Η έμπνευση δεν προήλθε από την επιστροφή στη σκηνή. Η έμπνευση (προέρχεται) όταν γράφεις ένα τραγούδι και νιώθεις αυτήν την απήχηση μεταξύ των ηχητικών κυμάτων της μουσικής και του συγκροτήματος και αυτήν την απήχηση μεταξύ εσένα και του συγκροτήματος και του κοινού», είπε ο Μπον Τζόβι σχετικά με την απόφασή του για μια ακόμη περιοδεία.

Η ανακοίνωση της περιοδείας συμπίπτει με την κυκλοφορία του "Forever (Legendary Edition)", μιας νέας έκδοσης του άλμπουμ του 2024 των Bon Jovi, με συνεργασίες με τους Ρόμπι Γουίλιαμς, Μπρους Σπρίνγκστιν και Αβρίλ Λαβίν.

