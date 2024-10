Τζον Μπον Τζόβι: Γιατί επέστρεψε στο γυμνάσιο που φοιτούσε, μισό αιώνα μετά

Ο Τζον Μπον Τζόβι έχει πολλούς τίτλους στο όνομά του. Πλέον πρόσθεσε ένα αμφιθέατρο στο Νιου Τζέρσεϊ που μετονομάστηκε τιμής ένεκεν για τις δεκαετίες της πετυχημένης καριέρας του στο μουσικό στερέωμα. Το κέντρο παραστατικών τεχνών του Γυμνασίου Sayreville War Memorial στην κομητεία Mίντλσεξ, στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ, μετονομάστηκε σε Jon Bon Jovi Performing Arts Center.

Ο 62χρονος ρόκερ του «Livin' on a Prayer», επέστρεψε για να επισκεφτεί το σχολείο του με αφορμή την τελετή αφιερώματος. Σύμφωνα με το ABC 7, ο frontman των Bon Jovi παρακολούθησε το σχολείο στο Μίντλσεξ, αφού ολοκλήρωσε τα δύο πρώτα του χρόνια στο γυμνάσιο St. Joseph στο Metuchen.

«Αισθάνομαι τόσο ταπεινός που το Sayreville High μετονόμασε χθες το κέντρο παραστατικών τεχνών του», έγραψε χθες σε μία ανάρτηση στο Instagram. Ξεκίνησε με μία φωτογραφία του μπροστά στο αμφιθέατρο και ακολούθησε μια φωτογραφία του να ποζάρει με μαθητές μπροστά από μια τοιχογραφία προς τιμήν του.

https://www.instagram.com/p/DAofpKUN0xx/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Η τρίτη φωτογραφία έδειχνε τον ίδιο και τον "Coach T", ο οποίος αναφέρεται στο τραγούδι του "Just Older". «Ήταν υπέροχο να βλέπω τον ίδιο και το μέλλον της Sayreville...Once a Bomber always a Bomber...», έγραψε στο τέλος της ανάρτησής του ο Μπον Τζόβι, ο οποίος έχει πλέον εισαχθεί επίσημα στο Hall of Fame του σχολείου.

Το γυμνάσιο Sayreville War Memorial δημοσίευσε στο Instagram ότι η μουσική του αίθουσα έχει επίσης μετονομαστεί σε Jon Bon Jovi Music Suite. «Προς τιμή της εισαγωγής του στην τάξη Hall of Fame του γυμνασίου, ο Μπον Τζόβι δώρισε ένα ολοκαίνουργιο, τελευταίας τεχνολογίας, στούντιο ηχογράφησης στο τμήμα τεχνών και ένα αναμνηστικό t-shirt», εξηγεί η ανάρτηση.

«Είμαστε τόσο ευγνώμονες για τις δωρεές του και οι μαθητές και το προσωπικό θα θυμούνται αυτή τη μέρα για πάντα», πρόσθεσε το σχολείο, σημειώνοντας ότι ο τραγουδιστής «ήταν επίσης αρκετά ευγενικός για να συμμετάσχει σε ένα τμήμα ερωτήσεων και απαντήσεων με τους μαθητές μας, να τραβήξει φωτογραφίες και να υπογράψει αυτόγραφα."

Μιλώντας με μαθητές, ο τραγουδιστής τους υπενθύμισε ότι «γράφετε την ιστορία της ζωής σας», αναφέρει το My Central Jersey. «Κάθεστε εδώ σήμερα ως το μέλλον των ονειροπόλων του Sayreville, συμμετέχοντας στο θέατρο, τη μουσική, και την ηχογράφηση. Τώρα κάποιοι από εσάς μπορεί να επιλέξουν να συνεχίσουν σε αυτό το μονοπάτι μετά την αποφοίτησή τους. Άλλοι μπορεί να το θεωρήσουν σκαλοπάτι» είπε.

Και συνέχισε «Ό,τι κι αν επιλέξετε να κάνετε αφού φύγετε από εδώ, να θυμάστε ότι κάθε μέρα είναι άλλη μια ευκαιρία να φτιάξετε μια ανάμνηση», συνέχισε ο Μπον Τζόβι. Το συγκρότημα των Bon Jovi κυκλοφόρησε το τελευταίο τους άλμπουμ, Forever, τον Ιούνιο.