Ο Τζον Μπον Τζόβι επέστρεψε στη σκηνή ύστερα από 4 χρόνια και την επέμβαση στις φωνητικές χορδές

Ο Τζον Μπον Τζόβι επέστρεψε στη σκηνή την Τρίτη (07/07), πραγματοποιώντας την πρώτη του συναυλία έπειτα από 4 χρόνια και χειρουργική επέμβαση στις φωνητικές του χορδές. Ο θρυλικός τραγουδιστής της ροκ ξεκίνησε την περιοδεία Forever Tour με την πρώτη από τις εννέα sold–out εμφανίσεις στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης.

Ο 64άχρονος τραγουδιστής εμφανίστηκε μαζί με τα αρχικά μέλη των Μπον Τζόβι, τον Τίκο Τόρες και τον Ντέιβιντ Μπράιαν, καθώς και τους Χιού ΜακΝτόναλντ, Τζον Σανκς, Φιλ Χ και Έβερετ Μπράντλεϊ. Το συγκρότημα χάρισε στο κοινό μία συναυλία διάρκειας άνω των 2 ωρών, με ένα πρόγραμμα 21 τραγουδιών γεμάτο από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της καριέρας τους.

Η βραδιά άρχισε με ένα ηχογραφημένο μήνυμα του συγκροτήματος, ενώ, ο Τζον Μπον Τζόβι έκανε αμέσως χιούμορ για την περιπέτεια της υγείας του. Άνοιξε τη συναυλία ερμηνεύοντας το κλασικό τραγούδι των Beatles με τίτλο With a Little Help from My Friends, παραλλάσσοντας τον στίχο: What would you do if I sang out of tune σε μία αναφορά στην επέμβαση που είχε υποβληθεί.

Ο καλλιτέχνης ερμήνευσε μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, όπως τα Livin’ on a Prayer, Legendary, Keep the Faith, It’s My Life, Wanted Dead or Alive, Lay Your Hands on Me και We Weren’t Born to Follow.

Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο Τζον Μπον Τζόβι μίλησε συγκινημένος για την επιστροφή στις ζωντανές εμφανίσεις. «Δεν είχα ακούσει τον βρυχηθμό ενός κοινού εδώ και 4 χρόνια και δεν ήξερα αν θα θυμόμουν πώς ήταν», επεσήμανε προς τους θαυμαστές του, προσθέτοντας ότι αισθάνεται «ευγνώμων και ταπεινός για όλη αυτήν τη δοκιμασία».

Απευθυνόμενος στους περίπου 20.000 θεατές της αρένας, τούς αποκάλεσε «προσωπικούς, ιδιωτικούς καλεσμένους του», καθώς, όπως τόνισε, βρέθηκαν εκεί για να τού προσφέρουν αγάπη και στήριξη.

Η περιοδεία Forever Tour θα συνεχιστεί έως την 9η Σεπτεμβρίου 2026.