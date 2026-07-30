Άνδεις: Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης 200 τουριστών που παγιδεύτηκαν στο χιόνι – Βίντεο

Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης έλαβε χώρα στην ορεινή περιοχή της επαρχίας Καταμάρκα, στη βορειοδυτική Αργεντινή, όταν περισσότεροι από 211 τουρίστες εγκλωβίστηκαν από σφοδρή χιονόπτωση και ακραίες καιρικές συνθήκες κοντά στο περίφημο σημείο θέας Balcón del Pissis, στην περιοχή της Φιαμπαλά.

Οι επισκέπτες είχαν ανέβει στην ορεινή ζώνη των Άνδεων, σε ένα από τα πλέον εντυπωσιακά αλλά και δύσβατα τουριστικά σημεία της Καταμάρκα, όταν ξαφνική επιδείνωση του καιρού προκάλεσε έντονη χιονόπτωση, ισχυρούς ανέμους και φαινόμενο «λευκού ανέμου» (viento blanco), περιορίζοντας δραματικά την ορατότητα και καθιστώντας τους δρόμους αδιάβατους.

Πολλά από τα οχήματα των τουριστών –κυρίως οχήματα 4×4 που χρησιμοποιούνται στις εκδρομές υψηλού βουνού– ακινητοποιήθηκαν μέσα στο χιόνι. Οι διασώστες χρειάστηκε να επιχειρήσουν σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με χαμηλές θερμοκρασίες και δρόμους καλυμμένους από πάγο.

Η επιχείρηση συντονίστηκε από τις τοπικές Αρχές με τη συμμετοχή ομάδων διάσωσης, προσωπικού ασφαλείας, τοπικών υπηρεσιών και ανθρώπων με γνώση της περιοχής. Οι επιχειρήσεις διήρκεσαν πολλές ώρες, καθώς η πρόσβαση στην απομονωμένη περιοχή των Άνδεων ήταν εξαιρετικά δύσκολη.

Οι περισσότεροι τουρίστες γλύτωσαν χωρίς σοβαρούς τραυματισμούς, αν και κατεγράφησαν περιστατικά υποθερμίας και προβλήματα υγείας που συνδέονται με την πολύωρη έκθεση στο κρύο.

Το Balcón del Pissis, κοντά στο ομώνυμο ηφαίστειο Pissis –ένα από τα υψηλότερα ηφαίστεια του κόσμου– αποτελεί δημοφιλή προορισμό για τουρίστες που αναζητούν τα τοπία της Πούνα ντε Ατακάμα, όμως, η απομόνωση και το ακραίο υψόμετρο το καθιστούν ιδιαίτερα απαιτητικό προορισμό τον χειμώνα.