Φάρσα το τηλεφώνημα για βόμβα στο ΕΒΕΑ

Snapshot Το τηλεφώνημα για βόμβα στο κτήριο του ΕΒΕΑ αποδείχθηκε φάρσα.

Αστυνομικές δυνάμεις και το Τμήμα Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών πραγματοποίησαν έλεγχο χωρίς να βρουν κάτι ύποπτο.

Ο δρόμος μπροστά στο κτήριο δόθηκε ξανά στην κυκλοφορία μετά τον έλεγχο.

Οι εργαζόμενοι του ΕΒΕΑ επέστρεψαν κανονικά στις θέσεις τους. Snapshot powered by AI

Φάρσα αποδείχθηκε το τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας στο κτήριο του ΕΒΕΑ στην οδό Ακαδημίας, καθώς ύστερα από τον σχετικό έλεγχο που διενεργήθηκε από τις Αρχές δεν εντοπίστηκε κάτι ύποπτο.

Κατόπιν τηλεφωνήματος αγνώστου, έσπευσαν άμεσα στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), το οποίο πραγματοποίησε ενδελεχή έλεγχο στους χώρους του κτηρίου.

Δεν εντοπίστηκε τίποτα ύποπτο κι έτσι ο δρόμος δόθηκε εκ νέου στην κυκλοφορία ενώ και οι εργαζόμενοι του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών επέστρεψαν στις θέσεις τους.