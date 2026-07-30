Σεισμός στην Ιαπωνία: Στους 34 αυξήθηκαν οι νεκροί – Εφιάλτης με αποπνικτική ζέστη και μπλακ άουτ

Σε τραγωδία διάρκειας εξελίσσεται ο ισχυρός σεισμός των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία, καθώς ο απολογισμός των θυμάτων ανέβηκε στους 34 νεκρούς, την ώρα που χιλιάδες πληγέντες βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με συνθήκες καύσωνα

Νατάσα Παυλοπούλου

Σεισμός στην Ιαπωνία: Στους 34 αυξήθηκαν οι νεκροί – Εφιάλτης με αποπνικτική ζέστη και μπλακ άουτ
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία προκάλεσε 34 νεκρούς και σημαντικές υλικές ζημιές, με την περιοχή να αντιμετωπίζει επίσης ακραίες θερμοκρασίες έως 38°C.
  • Επτά νεκροί προήλθαν από την κατάρρευση εμπορικού κέντρου στην Κάσιμα, το οποίο καταστράφηκε και από έκρηξη μετά τον σεισμό.
  • Οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στην μερική κατάρρευση εργοστασίου της Nippon Paper στην πόλη Γιατσουσίρο, με πέντε τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Περισσότερα από 13.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, ενώ εκατοντάδες κάτοικοι έχουν καταφύγει σε κέντρα ανακούφισης με φορητές μονάδες κλιματισμού.
  • Οι αρχές δίνουν προτεραιότητα στην προστασία των επιζώντων από τις επικίνδυνες συνθήκες καύσωνα και την αποτροπή θερμοπληξίας.
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Ο απολογισμός του ισχυρού σεισμού που έπληξε προχθές, Τρίτη (28/7), τη νοτιοανατολική Ιαπωνία αυξήθηκε σε 34 νεκρούς, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές, με χιλιάδες κατοίκους να έχουν πλέον να αντιμετωπίσουν την αποπνικτική ζέστη.

Οι τοπικές αρχές στη διοικητική περιφέρεια Κουμαμότο, στο νησί Κιούσου, ανακοίνωσαν την ανάσυρση ακόμη επτά σορών από τα συντρίμμια εμπορικού κέντρου στην περιοχή Κάσιμα, το οποίο καταστράφηκε εν μέρει από φονική έκρηξη λίγο μετά τη δόνηση. Παράλληλα, οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τη μερική κατάρρευση του εργοστασίου της εταιρείας Nippon Paper στην πόλη Γιατσουσίρο, ενώ τουλάχιστον πέντε τραυματίες νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το εμπορικό κέντρο Aeon είχε εκκενωθεί μετά τον σεισμό, αλλά περίπου 50 λεπτά αργότερα, το κτίριο καταστράφηκε από τεράστια έκρηξη ενώ ακόμα στο εσωτερικό βρισκόταν άγνωστος αριθμός εργαζομένων. Σε οπτικό υλικό από το εσωτερικό του διακρίνονται διασώστες με πορτοκαλί στολές και λευκά κράνη να κινούνται με προσοχή μέσα στο κτίριο, ανάμεσα σε ατσάλινα ελάσματα του οπλισμού του σκυροδέματος, καλώδια που κρέμονται και διαλυμένες οροφές. Μέσα στο βαρύ κλίμα, προκάλεσε ανακούφιση η είδηση της διάσωσης 25 ζώων από ειδικό θεματικό χώρο που στεγαζόταν στο ίδιο κτίριο.

Πέρα από τις υλικές ζημιές σε σπίτια, γέφυρες και υποδομές, η προσοχή των αρχών εστιάζεται πλέον στην επιβίωση των επιζώντων, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να αγγίξουν τους 38°C. Περισσότερα από 13.500 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό, με τους κατοίκους να σχηματίζουν μεγάλες ουρές για προμήθειες.

Εκατοντάδες ηλικιωμένοι και οικογένειες έχουν καταφύγει σε κοινοτικά κέντρα αναζητώντας δροσιά και προστασία από τις ανυπόφορες συνθήκες, ενώ οι αρχές έχουν ήδη αποστείλει περίπου 100 φορητές μονάδες κλιματισμού στους χώρους φιλοξενίας για να αποτρέψουν περιστατικά θερμοπληξίας.

«Δόξα τω Θεώ, υπάρχουν αυτά τα κέντρα υποδοχής», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο κάτοικος που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία της. Ήθελε να παραμείνει στο σπίτι της ή να κοιμηθεί στο αυτοκίνητό της, «αλλά έκανε πάρα πολλή ζέστη και υπάρχουν πολλά κουνούπια». «Με αυτή τη ζέστη, είναι πολύ δύσκολο να βρίσκεσαι χωρίς ηλεκτρισμό ή κλιματισμό», δήλωσε ο Χιρογιούκι Ματσουσίμα, 53 ετών, εργαζόμενος σε σούπερ μάρκετ και πατέρας τεσσάρων παιδιών.

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