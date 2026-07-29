Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί – Αγώνας δρόμου για εγκλωβισμένους

Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες σε κατεστραμμένα κτήρια και εμπορικά κέντρα για τον εντοπισμό εγκλωβισμένων – Φόβοι ότι ο απολογισμός των θυμάτων θα αυξηθεί

Επιμέλεια - Γιάννης Νικηφοράκης

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί – Αγώνας δρόμου για εγκλωβισμένους
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Στρατιώτες και εργαζόμενοι των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης ερευνούσαν την Τετάρτη (29/07) ένα κατεστραμμένο εμπορικό κέντρο και κατοικίες που κατέρρευσαν, αναζητώντας εγκλωβισμένους επιζώντες, μετά τον ισχυρό σεισμό που προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 18 ανθρώπων στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Ο σεισμός μεγέθους 7,1 βαθμών που έπληξε μία ημέρα νωρίτερα την περιοχή του Κουμαμότο, στο νησί Κιούσου, προκάλεσε επίσης τον τραυματισμό τουλάχιστον 62 ανθρώπων, εκ των οποίων οι έξι βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, σύμφωνα με την κυβέρνηση της περιφέρειας. Ο απολογισμός αυξάνεται σταδιακά, εντείνοντας τους φόβους ότι ίσως συνεχίσει να ανεβαίνει.

Οι ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες ενέτειναν την ανησυχία για τους επιζώντες, καθώς οι διασώστες επιχειρούσαν μέσα στη ζέστη. Παραμένει άγνωστο πόσοι άνθρωποι ενδέχεται να αγνοούνται.

Μία από τις σοβαρότερες ζημιές σημειώθηκε στο εμπορικό κέντρο Aeon Mall στην πόλη Κασίμα, το οποίο ήταν γεμάτο με χιλιάδες ανθρώπους όταν σημειώθηκε ο σεισμός. Η εταιρεία ανέφερε ότι περίπου 3.000 πελάτες απομακρύνθηκαν σε χώρο στάθμευσης, πριν σημειωθεί έκρηξη αερίου σε άλλο τμήμα του εμπορικού κέντρου, όπου εξακολουθούσαν να εργάζονται ορισμένοι άνθρωποι.

Ο δεύτερος όροφος του εμπορικού κέντρου κατέρρευσε, παγιδεύοντας ανθρώπους. Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι η έκρηξη συγκλόνισε την περιοχή σχεδόν όσο και ο σεισμός. Τρία άτομα εξακολουθούσαν να αγνοούνται, ενώ, τέσσερις θάνατοι είχαν επιβεβαιωθεί στον χώρο του εμπορικού κέντρου, σύμφωνα με την Aeon.

Στη γειτονική Γιατσουσίνο, η κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries προκάλεσε τον θάνατο πέντε ανθρώπων, ενώ, επτά ακόμη διασώθηκαν από τα συντρίμμια, σύμφωνα με την ομάδα αντιμετώπισης καταστροφών της κυβέρνησης της περιφέρειας Κουμαμότο. Τέσσερις άνθρωποι εξακολουθούσαν να θεωρούνται εγκλωβισμένοι στο σημείο.

Σχεδόν 34.900 κατοικίες εξακολουθούσαν να μην έχουν ηλεκτρικό ρεύμα, ενώ, περίπου 15.000 σπίτια παρέμεναν χωρίς υδροδότηση, σύμφωνα με αξιωματούχους του Κουμαμότο. Περισσότεροι από 8.800 άνθρωποι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους και φιλοξενούνται σε περισσότερα από 400 καταφύγια, όπου προστίθενται πηγές ηλεκτροδότησης ώστε τα κέντρα φιλοξενίας να διαθέτουν κλιματισμό.

Ορισμένα σπίτια σε κατοικημένες περιοχές είχαν ισοπεδωθεί πλήρως, ενώ, κάποια κατέρρευσαν σε κοντινό ποτάμι. Οι Δυνάμεις Αυτοάμυνας της Ιαπωνίας συμμετέχουν στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κι εκατοντάδες ειδικοί βοηθούν στην προσπάθεια, μεταξύ αυτών και πυροσβέστες από την Ταϊβάν.

«Υπάρχουν άνθρωποι που εξακολουθούν να περιμένουν βοήθεια και πρόκειται για αγώνα δρόμου με τον χρόνο. Θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εντοπίσουμε και να διασώσουμε όσο περισσότερους ανθρώπους μπορούμε», τόνισε η πρωθυπουργός Σανάε Τακαΐτσι.

Η Τακαΐτσι ανέφερε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει την αποστολή τροφίμων και άλλων βασικών ειδών στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο. Παράλληλα, εξέφρασε τα θερμά της συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και τη συμπαράσταση στους συγγενείς τους, καλώντας όσους επηρεάστηκαν από τον σεισμό να φροντίζουν τον εαυτό τους λόγω των υψηλών θερμοκρασιών.

Τα δρομολόγια των τρένων υψηλής ταχύτητας παραμένουν σε αναστολή. Παρ’ ότι οι λειτουργίες στο αεροδρόμιο Άσο Κουμαμότο επανήλθαν την Τετάρτη, ορισμένες αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν πτήσεις προληπτικά.

Το Κουμαμότο είχε πληγεί από φονικό σεισμό το 2016, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων. Η Ιαπωνία είναι μία από τις χώρες με τη μεγαλύτερη σεισμική δραστηριότητα στον κόσμο.

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