Τι συμβαίνει στα οστά όταν λαμβάνετε βιταμίνες D3 και K2 μαζί

Η βιταμίνη D3 και η βιταμίνη K2 πωλούνται συχνά μαζί με την «υπόσχεση», ότι θα χτίσουν πιο δυνατά οστά και θα κρατήσουν το ασβέστιο μακριά από τις αρτηρίες. Η βιολογία είναι εύλογη: η βιταμίνη D βοηθά το σώμα να απορροφήσει το ασβέστιο, ενώ η βιταμίνη Κ ενεργοποιεί τις πρωτεΐνες, που εμπλέκονται στην ανοργανοποίηση των οστών.

Αλλά το μάρκετινγκ συχνά προηγείται των αποδεικτικών στοιχείων. Η ταυτόχρονη λήψη τους μπορεί να υποστηρίξει την υγεία των οστών, ωστόσο η έρευνα δεν έχει αποδείξει ότι όλοι χρειάζονται τον συνδυασμό ή ότι αποτρέπει τα κατάγματα καλύτερα από την κάλυψη των αναγκών σε βιταμίνες μέσω διατροφής και στοχευμένων συμπληρωμάτων.

Πώς επηρεάζει η βιταμίνη D3 τα οστά;

Η βιταμίνη D3 (χοληκαλσιφερόλη) μετατρέπεται από το ήπαρ και τα νεφρά σε μια ενεργή ορμόνη. Αυξάνει την απορρόφηση ασβεστίου και φωσφόρου από το έντερο, βοηθώντας στη διατήρηση της παροχής μετάλλων, που απαιτείται για την κατασκευή και την αναδιαμόρφωση των οστών.

Όταν υπάρχει σοβαρή ανεπάρκεια βιταμίνης D τα οστά μπορεί να παρουσιάσουν κακή ανοργανοποίηση: μπορεί να αναπτυχθεί ραχίτιδα στα παιδιά και οστεομαλάκυνση στους ενήλικες. Η διόρθωση της ανεπάρκειας βελτιώνει την ισορροπία των μετάλλων, αλλά η λήψη επιπλέον βιταμίνης D, όταν η πρόσληψη είναι ήδη επαρκής, δεν κάνει αυτόματα τα οστά πιο πυκνά.

Τι κάνει η βιταμίνη K2;

Η βιταμίνη K2 ανήκει στην ομάδα μενακινονών. Δρα ως συμπαράγοντας που ενεργοποιεί διάφορες πρωτεΐνες. Μία από αυτές είναι η οστεοκαλσίνη, μια πρωτεΐνη που παράγεται από τα κύτταρα, που σχηματίζουν τα οστά και μπορεί να δεσμεύει το ασβέστιο μέσα σε αυτά.

Η βιταμίνη K ενεργοποιεί επίσης την πρωτεΐνη Gla, η οποία βοηθά στη ρύθμιση της ανώμαλης ασβεστοποίησης στους μαλακούς ιστούς. Αυτό έχει οδηγήσει στον ισχυρισμό ότι η K2 «κατευθύνει το ασβέστιο στα οστά και μακριά από τις αρτηρίες». Είναι μια χρήσιμη περίληψη για τον συνολικό μηχανισμό, αλλά κλινικές μελέτες δεν έχουν αποδείξει ότι τα συμπληρώματα K2 αποτρέπουν αξιόπιστα την αρτηριακή ασβεστοποίηση ή τα κατάγματα.

Ο συνδυασμός D3 και K2 ενισχύει τα οστά;

Πιθανώς, σε επιλεγμένες ομάδες ανθρώπων, αλλά τα στοιχεία είναι ανάμεικτα. Μια μετα-ανάλυση επί 8 τυχαιοποιημένων δοκιμών διαπίστωσε, ότι ο συνδυασμός βιταμίνης D και βιταμίνης K βελτίωσε την συνολική οστική πυκνότητα και μείωσε την υποκαρβοξυλιωμένη οστεοκαλσίνη. Ορισμένες παλαιότερες δοκιμές σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση ανέφεραν επίσης κέρδη στην οστική πυκνότητα της σπονδυλικής στήλης.

Ωστόσο, άλλες καλά σχεδιασμένες μελέτες διαπίστωσαν, ότι η προσθήκη K2 στο ασβέστιο και τη βιταμίνη D άλλαξε την οστεοκαλσίνη αλλά δεν βελτίωσε την οστική πυκνότητα. Οι δοκιμές ποικίλλουν ως προς την μορφή και τη δόση της βιταμίνης Κ, την υγεία των συμμετεχόντων και τη διάρκεια, ενώ τα δεδομένα για τα κατάγματα παραμένουν περιορισμένα.

Το πρακτικό συμπέρασμα είναι ότι οι βιταμίνες D3 και K2 συμμετέχουν σε συμπληρωματικές οδούς, αλλά ο συνδυασμός τους δεν αποτελεί μια καθολικά αποδεδειγμένη θεραπεία για την ανάπτυξη των οστών.

Ποιος μπορεί να χρειάζεται συμπληρώματα και ποιος πρέπει να είναι προσεκτικός

Η συμπλήρωση μπορεί να είναι κατάλληλη για άτομα με ανεπάρκεια βιταμίνης D, δυσαπορρόφηση, περιορισμένη διαιτητική πρόσληψη ή άλλη κλινική ένδειξη. Οι περισσότεροι υγιείς ενήλικες θα πρέπει πρώτα να στοχεύουν στην επάρκεια βιταμίνης D, βιταμίνης Κ, ασβεστίου και πρωτεΐνης μέσω μιας ποικίλης διατροφής, παράλληλα με την τακτική άσκηση με αντιστάσεις (π.χ. άρση βαρών).

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι υψηλές δόσεις βιταμίνης D μπορούν να προκαλέσουν υπερβολικό ασβέστιο στο αίμα, οδηγώντας σε ναυτία, αδυναμία, νεφρικά προβλήματα ή ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό.

μπορούν να προκαλέσουν υπερβολικό ασβέστιο στο αίμα, οδηγώντας σε ναυτία, αδυναμία, νεφρικά προβλήματα ή ανωμαλίες στον καρδιακό ρυθμό. Η βιταμίνη K2 μπορεί να επηρεάσει τη βαρφαρίνη και παρόμοια αντιπηκτικά-ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Η αλλαγή της πρόσληψης χωρίς επίβλεψη μπορεί να μεταβάλει την επίδρασή τους.

τη βαρφαρίνη και παρόμοια αντιπηκτικά-ανταγωνιστές της βιταμίνης Κ. Η αλλαγή της πρόσληψης χωρίς επίβλεψη μπορεί να μεταβάλει την επίδρασή τους. Άτομα με νεφρική νόσο, μη φυσιολογικά επίπεδα ασβεστίου, οστεοπόρωση ή τακτική χρήση φαρμάκων θα πρέπει πρώτα να συζητήσουν την λήψη συμπληρώματος με γιατρό, αντί να βασίζονται σε ένα συνδυασμένο προϊόν, που διατίθεται στην αγορά για «έλεγχο του ασβεστίου».

Συχνές Ερωτήσεις

Πρέπει η λήψη D3 και K2 να γίνεται μαζί με τροφή;

Και οι δύο είναι λιποδιαλυτές βιταμίνες, επομένως η λήψη τους με ένα γεύμα που περιέχει κάποιο λίπος μπορεί να βελτιώσει την απορρόφηση. Δεν χρειάζεται πάντως να καταπίνονται ακριβώς την ίδια στιγμή.

Μπορεί ο συνδυασμός D3 και K2 να αντιστρέψει την οστεοπόρωση;

Όχι. Δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι τα συμπληρώματα αντιστρέφουν την οστεοπόρωση ή αντικαθιστούν κάποια συνταγογραφούμενη θεραπεία. Η εξέταση οστικής πυκνότητας, ο κίνδυνος κατάγματος, η πρόσληψη ασβεστίου, η άσκηση και τα εγκεκριμένα φάρμακα για την οστεοπόρωση είναι τα βασικά βήματα με την καθοδήγηση γιατρού.

Συμπέρασμα

Η βιταμίνη D3 βοηθά το έντερο να απορροφήσει τα μέταλλα, που χρειάζονται τα οστά, ενώ η βιταμίνη K2 ενεργοποιεί τις πρωτεΐνες, που εμπλέκονται στην ανοργανοποίηση των οστών. Συνδυαστικά μπορούν να υποστηρίξουν τον μεταβολισμό των οστών, ιδιαίτερα όταν υπάρχει ανεπάρκεια, αλλά τα στοιχεία ότι ο εν λόγω συνδυασμός αποτρέπει τα κατάγματα ή ξεπερνά την κατάλληλη βιταμίνη D μόνη της, παραμένουν αβέβαια. Η ασφαλέστερη προσέγγιση είναι η στοχευμένη συμπλήρωση, όχι η αυτόματη χρήση υψηλής δόσης.

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