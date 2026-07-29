«My breast friends»: Η προκλητική ανάρτηση της Bianca Censori

Για ακόμα μια φορά η Μπίανκα Σενσόρι, σύντροφος του Κάνιε Ουέστ κατάφερε να μονοπωλήσει το ενδιαφέρον με την άκρως αποκαλυπτική δημόσια εμφάνιση που πραγματοποίησε, με τα ρούχα που επέλεξε να αφήνουν... ελάχιστα στη φαντασία.

Η 31χρονη αρχιτέκτονας πραγματοποίησε νυχτερινή εμφάνιση έχοντας στο πλευρό της τον Κάνιε Ουέστ και πόζαρε φορώντας ένα διάφανο κορμάκι, ενώ σε άλλη φωτογραφία εμφανίζεται δίπλα στον «Ye» με μαύρο κορμάκι, βαθύ ντεκολτέ και διχτυωτό καλσόν.

Η Bianca Censori με τολμηρή εμφάνιση σε νυχτερινή έξοδο Instagram

Η Bianca Censori με τολμηρή εμφάνιση σε νυχτερινή έξοδο Instagram

Η Bianca Censori με τολμηρή εμφάνιση σε νυχτερινή έξοδο Instagram

Παράλληλα, η Μπιάνκα Σενσόρι αναδημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό ακόμη περισσότερα στιγμιότυπα από την ίδια έξοδο, ποζάροντας αυτή τη φορά έχοντας στο πλευρό της ορισμένες από τις φίλες της. Σε μία από τις εικόνες χρησιμοποίησε emoji για να καλύψει μέρος του σώματός της, ενώ σε άλλη φωτογραφία επέλεξε μια ακόμη τολμηρή πόζα.

Οι νέες φωτογραφίες της Σενσόρι έγινα πολύ γρήγορα viral με τους χρήστες αφενός να σχολιάζουν την για ακόμα μια φορά προκλητική εμφάνιση της και αφετέρου την παρουσία του Κάνιε Ουέστ στο πλευρό της, με πολλούς να θεωρούν πως εκείνος «πυροδοτεί» και την «αναγκάζει» να ντύνεται έτσι στις κοινές τους εμφανίσεις.

Διαβάστε επίσης