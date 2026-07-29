Φωτιά στην Πάρο:«Υπό έλεγχο το μέτωπο, αλλά χάθηκε μια μοναδική φυσική ομορφιά», λέει ο αντιδήμαρχος

Snapshot Η φωτιά στην Πάρο στις περιοχές Καμάρι και Αγκαιριά είναι πλέον υπό έλεγχο, με συνεχή επιφυλακή λόγω αναζωπυρώσεων και ισχυρών ανέμων.

Ενισχυμένες πυροσβεστικές δυνάμεις από Αθήνα, Νάξο και Σύρο επιχειρούν με επίγεια και εναέρια μέσα, περιλαμβανομένων τριών ελικοπτέρων.

Οι ζημιές περιορίζονται σε καμένες αγροτικές αποθήκες και χορτολιβαδικές-δασικές εκτάσεις, χωρίς να έχουν καεί κατοικίες ή να υπάρξουν ανθρώπινα θύματα.

Η πυρκαγιά προκάλεσε σημαντική οικολογική καταστροφή, με την απώλεια μοναδικής φυσικής ομορφιάς, ειδικά κέδρων που είναι δύσκολο να αναγεννηθούν λόγω της περιβαλλοντικής αξίας της περιοχής. Snapshot powered by AI

Η φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο στις περιοχές Καμάρι και Αγκαιριά βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη επιφυλακή, καθώς σημειώνονται μικρές αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων που εξακολουθούν να πνέουν στο νησί.

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο αντιδήμαρχος Πάρου Χριστόδουλος Μαούνης ανέφερε ότι η κατάσταση παρουσιάζει σαφή βελτίωση, ενώ στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

«Οι εστίες και το μέτωπο είναι υπό έλεγχο»

«Οι εστίες και το μέτωπο είναι υπό έλεγχο. Υπάρχουν μικρές αναζωπυρώσεις, αλλά επιχειρούν συνεχώς οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής», δήλωσε ο αντιδήμαρχος.

Όπως εξήγησε, από το βράδυ της Τρίτης (28/7) έχουν ενισχυθεί σημαντικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με οχήματα και προσωπικό που έφτασαν από την Αθήνα, τη Νάξο και τη Σύρο.

«Έχουν έρθει πολλά πυροσβεστικά οχήματα από την Αθήνα, τη Νάξο και τη Σύρο και γίνεται συνεχής εναλλαγή των πληρωμάτων, γιατί οι άνθρωποι δουλεύουν ασταμάτητα από χθες το βράδυ και είναι λογικό να έχουν εξαντληθεί», σημείωσε.

Παράλληλα, αυτή την ώρα επιχειρούν τρία ελικόπτερα, ενώ οι ισχυροί άνεμοι εξακολουθούν να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Περιορισμένες υλικές ζημιές

Σύμφωνα με τον κ. Μαούνη, μέχρι στιγμής δεν έχουν καεί κατοικίες, ενώ οι ζημιές περιορίζονται σε αγροτικές αποθήκες.

«Έχουν καεί χορτολιβαδικές και δασικές εκτάσεις. Σπίτια δεν έχουν καεί. Μόνο κάποιες αγροτικές αποθήκες. Ευτυχώς δεν έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές», ανέφερε.

«Χάθηκε μια μοναδική φυσική ομορφιά»

Ιδιαίτερα συγκινημένος εμφανίστηκε ο αντιδήμαρχος όταν αναφέρθηκε στην οικολογική καταστροφή που άφησε πίσω της η πυρκαγιά.

«Είναι ένα σημείο γεμάτο με κέδρους και δυστυχώς, αυτά δεν ξαναβγαίνουν. Είναι ένα γερό και όμορφο ξύλο, αλλά όταν καίγεται χάνεται. Χάθηκε μια μοναδική φυσική ομορφιά», τόνισε.

Όπως εξήγησε, πρόκειται για μια δύσβατη περιοχή με ιδιαίτερη περιβαλλοντική αξία, όπου οι κέδροι αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι του φυσικού τοπίου και η αναγέννησή τους είναι εξαιρετικά δύσκολη, γεγονός που καθιστά την απώλεια ακόμη πιο σημαντική.

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