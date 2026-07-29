Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Τρίκαλα - Επιχειρούν 4 εναέρια

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέσι στα Τρίκαλα.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Τις προσπάθειες της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες από δήμους και κοινότητες.

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