Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στα Τρίκαλα - Επιχειρούν 4 εναέρια
Τις προσπάθειες της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες από δήμους και κοινότητες
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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία το πρωί της Τετάρτης 29 Ιουλίου για φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο Γενέσι στα Τρίκαλα.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 27 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα ενώ από αέρος ρίψεις νερού πραγματοποιούν τρία αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
Τις προσπάθειες της πυροσβεστικής συνδράμουν υδροφόρες από δήμους και κοινότητες.
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