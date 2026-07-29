Θρήνος στο κόσμο της μουσικής: Πέθανε ο Γάλλος dj Kavinsky

Snapshot Ο διάσημος DJ και παραγωγός Kavinsky, γνωστός ως Vincent Belorgey, πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 50 ετών στο Παρίσι.

Η Εισαγγελία του Παρισιού ξεκίνησε έρευνα για τα αίτια θανάτου, χωρίς να εντοπιστούν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας.

Ο Kavinsky έγινε παγκοσμίως γνωστός με το κομμάτι «Nightcall», το οποίο συμμετείχε στο soundtrack της ταινίας «Drive» το 2011.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ, το «OutRun» (2013) και το «Reborn» (2022), που εδραίωσαν τη θέση του στην ηλεκτρονική μουσική.

Πρόσφατα συμμετείχε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων Παρισιού 2024 και ακυρώθηκε η προγραμματισμένη εμφάνισή του στο φεστιβάλ Gärten on the Beach λόγω του θανάτου του. Snapshot powered by AI

Η γαλλική και διεθνής ηλεκτρονική μουσική κοινότητα θρηνεί τον ξαφικό θάνατο του διάση DJ και παραγωγού Kavinsky, γνωστού και ως Vincent Belorgey, ο οποίος πέθανε σε ηλικία 50 ετών. Η είδηση του θανάτου του βρέθηκε στο επίκεντρο των ειδήσεων την Τρίτη, καθώς οι Αρχές επιβεβαίωσαν ότι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι.

Η Εισαγγελία του Παρισιού επιβεβαίωσε τα γεγονότα και ξεκίνησε έρευνα για να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου. Οι πρώτοι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο δεν εντόπισαν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο φυσικών ή άλλων αιτιών.

Ο Vincent Belorgey, γνωστός ως Kavinsky, απέκτησε παγκόσμια φήμη με το κομμάτι «Nightcall», που κυκλοφόρησε το 2010. Το τραγούδι, σε συνεργασία με τον Guy-Manuel de Homem-Christo, μέλος των Daft Punk, έγινε διεθνές hit χάρη στη συμμετοχή του στο soundtrack της ταινίας «Drive» (2011), με πρωταγωνιστή τον Ράιαν Γκόσλινγκ. Το «Nightcall» θεωρείται ένα από τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα της synthwave και της ηλεκτρονικής μουσικής.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Kavinsky κυκλοφόρησε δύο άλμπουμ: το «OutRun» το 2013 και το «Reborn» το 2022, τα οποία ενίσχυσαν τη θέση του ως σημαντικού παράγοντα στην ηλεκτρονική μουσική σκηνή.

Πρόσφατα, ο καλλιτέχνης συμμετείχε στην τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024, προσθέτοντας μια ακόμα αξέχαστη στιγμή στη δημόσια παρουσία του. Επίσης, είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί το Σάββατο 8 Αυγούστου στο φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής Gärten on the Beach στη Ντοβίλ, μια συναυλία που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε λόγω του θανάτου του.