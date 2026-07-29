Πώς η βαθμολογία των ασθενών επηρεάζει τους διοικητές των νοσοκομείων - Τα 3 μεγαλύτερα προβλήματα

Snapshot Το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενούς (PREMs) λειτουργεί έναν χρόνο και επεκτείνεται στους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς με εξειδικευμένα ερωτηματολόγια.

Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης των ασθενών στο ΕΣΥ είναι 4,09 στα 5, με πάνω από 85% ικανοποίηση και εμπιστοσύνη στο προσωπικό.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα που αναφέρουν οι ασθενείς είναι η σίτιση, η καθαριότητα και η επικοινωνία μεταξύ υπηρεσιών των νοσοκομείων.

Οι διοικητές των νοσοκομείων θα αξιολογηθούν με βάση τις ενέργειες που έχουν κάνει για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών, με πιθανές συνέπειες σε περίπτωση χαμηλής επίδοσης. Snapshot powered by AI

Η ψηφιακή αξιολόγηση των νοσοκομείων του ΕΣΥ μέσω sms, από ασθενείς που έχουν κάνει εισαγωγή, έκλεισε έναν χρόνο λειτουργίας. Το υπουργείο Υγείας, έχοντας τα πρώτα στοιχεία στα χέρια του, προχώρησε στο επόμενο βήμα και την επέκταση του προγράμματος στους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς.

Το Ψηφιακό Εργαλείο Αξιολόγησης της Εμπειρίας του Ασθενούς (PREMs) λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2025, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εφαρμόζεται ήδη σε 114 νοσοκομεία και 706 κλινικές, έχοντας συγκεντρώσει περισσότερα από 75.000 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια. Από αύριο, Πέμπτη (30/07/2026), το εργαλείο αυτό επεκτείνεται εντάσσοντας πλέον τους ογκολογικούς και παιδιατρικούς ασθενείς, με στόχο την ακόμη πιο ολοκληρωμένη αποτύπωση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Η επέκταση βασίζεται στη δημιουργία εξειδικευμένων ερωτηματολογίων που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των ογκολογικών και παιδιατρικών ασθενών.

Ικανοποιημένοι οι ασθενείς από το ΕΣΥ

Ο γενικός μέσος όρος ικανοποίησης των ασθενών, από τα ερωτηματολόγια που έχει ήδη επεξεργαστεί το υπουργείο Υγείας, φαίνεται να ξεπερνά το 85% συγκεντρώνοντας βαθμολογία 4,09 στα 5, όπως είπε στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους.

«Οι ασθενείς είναι ικανοποιημένοι από το Ε.Σ.Υ. και το υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του. Απέναντι στα συνήθη κλισέ περί κατάρρευσης, που υπηρετούν σκοπιμότητες και όχι την αλήθεια, οι ίδιοι οι πολίτες δίνουν την πιο αξιόπιστη απάντηση, δείχνοντας ότι σήμερα το Εθνικό Σύστημα Υγείας βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση που ήταν ποτέ, με γενικό μέσο όρο ικανοποίησης στο 4,09 στα 5 και με την ικανοποίηση και την εμπιστοσύνη στο προσωπικό να ξεπερνά το 85%. Είχα τονίσει από την πρώτη στιγμή πως η αξιολόγηση είναι, πάνω απ’ όλα, εργαλείο βελτίωσης. Γι’ αυτό και οι δείκτες που παρουσιάζουμε σήμερα δεν αποτελούν σημείο εφησυχασμού, αλλά αφετηρία κινητροδότησης, για να συνεχίσουμε ακόμα πιο αποφασιστικά» ανέφερε ο κ. Θεμιστοκλέους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι τα τρία θέματα που συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη δυσαρέσκεια των ασθενών είναι η σίτιση, η καθαριότητα και η επικοινωνία μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών των νοσοκομείων. Όσον αφορά στα δύο πρώτα, ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, είπε ότι στα νοσοκομεία όπου εντοπίζονται αυτά τα προβλήματα, γίνεται προσπάθεια να επιταχυνθούν διαγωνιστικές διαδικασίες, είτε για να περάσει η σίτιση ή η καθαριότητα σε εξωτερικές εταιρείες ή για να αλλάξει ο εργολάβος όπου υπάρχουν παράπονα, απορρίπτοντας ότι δημιουργείται έτσι μεγαλύτερη επιβάρυνση στους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων.

Τόσο τα προβλήματα στη σίτιση και καθαριότητα, όσο και αυτά της οργάνωσης, θα γίνουν δείκτες στην επικείμενη αξιολόγηση των διοικήσεων των νοσοκομείων. Οι διοικητές θα λάβουν τις επόμενες ημέρες, μία φόρμα την οποία θα πρέπει να συμπληρώσουν τις κινήσεις που έχουν κάνει, ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, στα οποία αναφέρονται οι ασθενείς. Στην έκθεση, η οποία θα πρέπει να έχει κατατεθεί μέχρι τον Οκτώβριο, θα αναφέρονται οι τροποποιήσεις και οι βελτιώσεις που έχουν επιτευχθεί.

Τις εκθέσεις θα παραλάβουν οι Υγειονομικές Περιφέρειες και στη συνέχεια θα αποσταλούν στο υπουργείο Υγείας. Όσες διοικήσεις δεν λάβουν υψηλή βαθμολογία στην επίλυση προβλημάτων, δεν θα αξιολογηθούν επαρκείς και θα υπάρχουν συνέπειες, ακόμα και απομάκρυνση από τα νοσηλευτικά ιδρύματα.

«Το εργαλείο της αξιολόγησης μας βοηθάει να αναδιαμορφώσουμε τις αποφάσεις μας, να αξιολογούμε τις διοικήσεις των εκάστοτε νοσοκομείων με βάση τα μάτια των ασθενών και να καταλάβουμε τη γενική εικόνα του ΕΣΥ» τόνισε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε:

«Όταν το ξεκινήσαμε, πριν από ένα χρόνο, είχαμε αφήσει εκτός δυο μεγάλα πεδία τα οποία ήταν και τα πιο σύνθετα. Τους ογκολογικούς ασθενείς και τους παιδιατρικούς ασθενείς. Οι ογκολογικοί ασθενείς έχουν τρεις διαφορετικές κατηγορίες. Ξεκινάμε από σήμερα με τους ασθενείς της πρώτης κατηγορίας, δηλαδή αυτούς που εξέρχονται από τα χειρουργεία. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, εφόσον γίνουν οι σχετικές πλατφόρμες, θα περάσουμε μέχρι τέλος του χρόνου και στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή εκείνους που λαμβάνουν χημειοθεραπεία. Και μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2027 θα εφαρμοστεί και το τρίτο ερωτηματολόγιο που θα αφορά εκείνους οι οποίοι μπαίνουν στις ακτινοθεραπείες. Θα είναι η πρώτη φορά που θα μπορούμε να κοιτάξουμε αυτή την πλευρά των ασθενών. Είναι σαν να κοιτάει το Υπουργείο Υγείας πραγματικά για πρώτη φορά τους ανθρώπους με τόσο μεγάλο επαγγελματισμό και με τόσο μεγάλη λεπτομέρεια. Ταυτόχρονα, είχαμε αφήσει απ’ έξω και τους παιδιατρικούς ασθενείς, που εκεί προφανώς τα ερωτηματολόγια θα τα συμπληρώνουν οι κηδεμόνες τους. Επειδή είναι διαφορετικές ηλικίες και αυτό είχε μια δυσκολία στη δημιουργία αυτού του εργαλείου, για αυτό και εντάχθηκε στη δεύτερη ταχύτητα. Είμαστε πολύ ευτυχείς για το εργαλείο αυτό, το θεωρώ μεγάλη επανάσταση για το ΕΣΥ και είμαι εξαιρετικά υπερήφανος που υλοποιήθηκε επί της θητείας μου. Νομίζω ότι θα αποτελέσει βασικό εργαλείο γνώσης του ΕΣΥ για πάρα πολλά χρόνια στο μέλλον».

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