Φωτιά στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας - Επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Επί τόπου η Πυροσβεστική
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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Ιουλίου στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Δημήτριο Μεσσηνίας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ από αέρος ρίψεις νερού επιχειρούν 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες ΟΤΑ. Σημειώνεται ότι για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς ενεργοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μεσσηνίας.
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