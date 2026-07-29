Με Μέγα Χορηγό τον Όμιλο ONEX, το 63ο Ράλλυ Αιγαίου ταξίδεψε ξανά στην καρδιά του Αιγαίου

Το 63ο Ράλλυ Αιγαίου, ο κορυφαίος και αρχαιότερος αγώνας ανοικτής θαλάσσης του Αιγαίου, ολοκληρώθηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο, σε μια πολυήμερη διαδρομή που δοκίμασε τις αντοχές κυβερνητών και πληρωμάτων και ανέδειξε ξανά γιατί ο θεσμός θεωρείται διαχρονικά «το μεγάλο σχολείο» της ελληνικής ναυτοσύνης.

Από την εκκίνηση στις Φλέβες της Βουλιαγμένης, το Σάββατο 18 Ιουλίου, με πρώτο σταθμό τον Φοίνικα Σύρου, δεύτερο το Λακκί της Λέρου και τελικό τερματισμό και πάλι στο γραφικό ψαροχώρι του Φοίνικα, ο πολύχρωμος στόλος ταξίδεψε στο Αιγαίο, αντλώντας δύναμη από το μοναδικό τοπίο και την ιστορική του αύρα. Διοργανωτής ήταν ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, σταθερό συνοδοιπόρο του θεσμού, και με τον Όμιλο ONEX ως Μέγα Χορηγό.

Παράλληλα με τις αθλητικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκε σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Ξεχωριστή στιγμή ήταν το Φεστιβάλ Ιστιοπλοΐας την Κυριακή 19 Ιουλίου στον Φοίνικα Σύρου το οποίο διοργανώθηκε από τον Όμιλο ONEX, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης. Το φεστιβάλ έδωσε την ευκαιρία στα δεκάδες παιδιά που συμμετείχαν να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της ιστιοπλοΐας με σκάφη Optimist και ILCA, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τη ναυτική της παράδοση.

Σε ημέρα ανάπαυλας από τις ιστιοδρομίες, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη Σύρο και τη ναυπηγική της ταυτότητα. Πρώτος σταθμός ήταν το Ναυπηγείο Σύρου, ένα από τα ιστορικότερα ναυπηγεία της Μεσογείου, όπου οι ιστιοπλόοι περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν από στελέχη της εταιρείας για τις υψηλού επιπέδου τεχνολογικές δυνατότητες ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής.

Aegean Rally 2026 HORC ©AleN Photography/ Nikos Alevromytis NIKOS ALEVROMYTIS

Με αφορμή την επίσκεψη, ο Γενικός Διευθυντής της ONEX Syros Shipyards, κ. Γιάννης Βαμβακούσης, υποδέχθηκε τον κυβερνήτη του ΠΓΥ «ΑΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιπλοίαρχο (ΠΝ) Αθανάσιο Χριστοδούλου, καθώς και τον κυβερνήτη του σκάφους «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Ταγματάρχη (ΠΖ) Κωνσταντίνο Τσιγκαρά. Οι κυβερνήτες προσέφεραν στον κ. Βαμβακούση τους Θυρεούς των σκαφών τους και ακολούθησε ανταλλαγή συμβολικών δώρων από τον Όμιλο, ως ένδειξη αναγνώρισης και στήριξης στη συνεχή προσπάθειά τους.

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, απονεμήθηκαν τα έπαθλα της 1ης και της 2ης ιστιοδρομίας στην εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε ο Όμιλος ΟΝΕΧ στο Ciel της Ερμούπολης, παρουσία πληρωμάτων, χορηγών και τοπικών αρχών. Ο Γενικός Διευθυντής της ONEX Syros Shipyards, κ. Γιάννης Βαμβακούσης, απένειμε το έπαθλο «Line Honors» στο σκάφος «Ειρήνη» και τίμησε με ειδική πλακέτα τον Πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ, κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη, για τη διαχρονική προσφορά του στον θεσμό, καθώς και το ΠΓΥ «ΑΙΑΣ» υπό τον Αντιπλοίαρχο (ΠΝ) Αθανάσιο Χριστοδούλου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον κ. Μαραγκουδάκη να απονέμει τα έπαθλα στους νικητές της 1ης και 2ης ιστιοδρομίας.

Aegean Rally 2026 HORC Β©AleN Photography/ Nikos Alevromytis AleN Photography -Nikos Alevromytis

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι τίτλοι κρίθηκαν στη μικρότερη δυνατή διαφορά. Στην κατηγορία Performance, το «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων επέστρεψε στην κορυφή, επικρατώντας οριακά, με μόλις μισό βαθμό διαφορά, του «METATRON II» του Νικόλαου Μελά. Στην κατηγορία Sport, το «TRINITY» του Αυστριακού κυβερνήτη Walter Kraher κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο, με ισάριθμη διαφορά μισού βαθμού από το «WATER GIPSY». Η τελευταία ιστιοδρομία, από το Λακκί της Λέρου στον Φοίνικα Σύρου, διεξήχθη σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους που ξεπέρασαν τους 35 κόμβους, αναδεικνύοντας την εμπειρία και τη ναυτοσύνη των αγωνιζομένων.

Η αυλαία του 63ου Ράλλυ Αιγαίου έπεσε χθες βράδυ, με τη δεξίωση απονομής επάθλων στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, επισφραγίζοντας έναν αγώνα που ένωσε ανθρώπους, νησιά και αξίες κάτω από τα πανιά της ελληνικής θάλασσας. Μια βραδιά που ανέδειξε όχι μόνο τους νικητές, αλλά και τους ανθρώπους και φορείς που στήριξαν έναν αγώνα-σύμβολο της θαλάσσιας ταυτότητας της Ελλάδας. Ο Όμιλος ONEX, ως Μέγας Χορηγός, έλαβε τιμητική πλακέτα για τη σπουδαία συνεισφορά του στον μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό θεσμό της χώρας. Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο κ. Ξενοκώστας, ο οποίος δεν παρέλειψε για ακόμα μια φορά να τονίσει τη σπουδαιότητα τέτοιων προσπαθειών για τον τόπο και τους ανθρώπους του: «Πρόκειται ίσως για την πιο σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης του ναυτικού πνεύματος για τη νέα γενιά. Ο συνδυασμός εμπειρίας, γνώσεων, σεβασμού προς τη θάλασσα και αγάπης για τη ναυσιπλοΐα συναντιούνται κάθε χρόνο εδώ, και εμείς ως ONEX έχουμε τη μεγάλη τιμή να στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, πιστοί στη φιλοσοφία μας ότι το μέλλον του κόσμου είναι οι νέοι και το μέλλον της Ελλάδας είναι η θάλασσα».

Για τον Όμιλο ONEX Shipyards & Technologies είναι τιμή να στηρίζει ως Μέγας Χορηγός το Ράλλυ Αιγαίου, έναν θεσμό που εκφράζει τις αξίες της ναυτοσύνης, της προσπάθειας και της συνεργασίας. Το Ράλλυ Αιγαίου είναι μια μοναδική σύνθεση όλων των χαρακτηριστικών που κάνουν την Ελλάδα ξεχωριστή πολιτιστικά, κοινωνικά αλλά και θεσμικά και ο Όμιλος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων όσων σέβονται τη θάλασσα και επενδύουν στο μέλλον της χώρας.