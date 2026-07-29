Με Μέγα Χορηγό τον Όμιλο ONEX, το 63ο Ράλλυ Αιγαίου ταξίδεψε ξανά στην καρδιά του Αιγαίου

Με τη Σύρο στο επίκεντρο και Μέγα Χορηγό τον Όμιλο ONEX Shipyards & Technologies, το 63ο Ράλλυ Αιγαίου ένωσε για ακόμη μία χρονιά τον αθλητισμό, τη ναυπηγική παράδοση και τον πολιτισμό, επιβεβαιώνοντας τον χαρακτήρα του ως διοργάνωσης-σταθμού για την ελληνική ιστιοπλοΐα ανοικτής θαλάσσης

Newsbomb

Με Μέγα Χορηγό τον Όμιλο ONEX, το 63ο Ράλλυ Αιγαίου ταξίδεψε ξανά στην καρδιά του Αιγαίου
ANNOUNCEMENTS
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το 63ο Ράλλυ Αιγαίου, ο κορυφαίος και αρχαιότερος αγώνας ανοικτής θαλάσσης του Αιγαίου, ολοκληρώθηκε με τον πλέον ιδανικό τρόπο, σε μια πολυήμερη διαδρομή που δοκίμασε τις αντοχές κυβερνητών και πληρωμάτων και ανέδειξε ξανά γιατί ο θεσμός θεωρείται διαχρονικά «το μεγάλο σχολείο» της ελληνικής ναυτοσύνης.

Από την εκκίνηση στις Φλέβες της Βουλιαγμένης, το Σάββατο 18 Ιουλίου, με πρώτο σταθμό τον Φοίνικα Σύρου, δεύτερο το Λακκί της Λέρου και τελικό τερματισμό και πάλι στο γραφικό ψαροχώρι του Φοίνικα, ο πολύχρωμος στόλος ταξίδεψε στο Αιγαίο, αντλώντας δύναμη από το μοναδικό τοπίο και την ιστορική του αύρα. Διοργανωτής ήταν ο Πανελλήνιος Όμιλος Ιστιοπλοΐας Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΟΙΑΘ), σε συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό, σταθερό συνοδοιπόρο του θεσμού, και με τον Όμιλο ONEX ως Μέγα Χορηγό.

onex-1.jpg

Παράλληλα με τις αθλητικές δραστηριότητες, πραγματοποιήθηκε σειρά πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Ξεχωριστή στιγμή ήταν το Φεστιβάλ Ιστιοπλοΐας την Κυριακή 19 Ιουλίου στον Φοίνικα Σύρου το οποίο διοργανώθηκε από τον Όμιλο ONEX, σε συνεργασία με τον Ναυτικό Όμιλο Σύρου και τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης. Το φεστιβάλ έδωσε την ευκαιρία στα δεκάδες παιδιά που συμμετείχαν να γνωρίσουν από κοντά το άθλημα της ιστιοπλοΐας με σκάφη Optimist και ILCA, ενισχύοντας τη σύνδεση της τοπικής κοινωνίας με τη ναυτική της παράδοση.

onex-2.jpg

Σε ημέρα ανάπαυλας από τις ιστιοδρομίες, τα πληρώματα είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη Σύρο και τη ναυπηγική της ταυτότητα. Πρώτος σταθμός ήταν το Ναυπηγείο Σύρου, ένα από τα ιστορικότερα ναυπηγεία της Μεσογείου, όπου οι ιστιοπλόοι περιηγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και ενημερώθηκαν από στελέχη της εταιρείας για τις υψηλού επιπέδου τεχνολογικές δυνατότητες ναυπηγικής και ναυπηγοεπισκευαστικής.

onex-3.jpg
Aegean Rally 2026 HORC ©AleN Photography/ Nikos AlevromytisNIKOS ALEVROMYTIS

Με αφορμή την επίσκεψη, ο Γενικός Διευθυντής της ONEX Syros Shipyards, κ. Γιάννης Βαμβακούσης, υποδέχθηκε τον κυβερνήτη του ΠΓΥ «ΑΙΑΣ» του Πολεμικού Ναυτικού, Αντιπλοίαρχο (ΠΝ) Αθανάσιο Χριστοδούλου, καθώς και τον κυβερνήτη του σκάφους «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, Ταγματάρχη (ΠΖ) Κωνσταντίνο Τσιγκαρά. Οι κυβερνήτες προσέφεραν στον κ. Βαμβακούση τους Θυρεούς των σκαφών τους και ακολούθησε ανταλλαγή συμβολικών δώρων από τον Όμιλο, ως ένδειξη αναγνώρισης και στήριξης στη συνεχή προσπάθειά τους.

onex-4.jpg

Το βράδυ της ίδιας ημέρας, απονεμήθηκαν τα έπαθλα της 1ης και της 2ης ιστιοδρομίας στην εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε ο Όμιλος ΟΝΕΧ στο Ciel της Ερμούπολης, παρουσία πληρωμάτων, χορηγών και τοπικών αρχών. Ο Γενικός Διευθυντής της ONEX Syros Shipyards, κ. Γιάννης Βαμβακούσης, απένειμε το έπαθλο «Line Honors» στο σκάφος «Ειρήνη» και τίμησε με ειδική πλακέτα τον Πρόεδρο του ΠΟΙΑΘ, κ. Ιωάννη Μαραγκουδάκη, για τη διαχρονική προσφορά του στον θεσμό, καθώς και το ΠΓΥ «ΑΙΑΣ» υπό τον Αντιπλοίαρχο (ΠΝ) Αθανάσιο Χριστοδούλου. Η βραδιά ολοκληρώθηκε με τον κ. Μαραγκουδάκη να απονέμει τα έπαθλα στους νικητές της 1ης και 2ης ιστιοδρομίας.

nda.jpg
Aegean Rally 2026 HORC Β©AleN Photography/ Nikos AlevromytisAleN Photography -Nikos Alevromytis

Στο αγωνιστικό σκέλος, οι τίτλοι κρίθηκαν στη μικρότερη δυνατή διαφορά. Στην κατηγορία Performance, το «PEGA» της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων επέστρεψε στην κορυφή, επικρατώντας οριακά, με μόλις μισό βαθμό διαφορά, του «METATRON II» του Νικόλαου Μελά. Στην κατηγορία Sport, το «TRINITY» του Αυστριακού κυβερνήτη Walter Kraher κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο, με ισάριθμη διαφορά μισού βαθμού από το «WATER GIPSY». Η τελευταία ιστιοδρομία, από το Λακκί της Λέρου στον Φοίνικα Σύρου, διεξήχθη σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, με ανέμους που ξεπέρασαν τους 35 κόμβους, αναδεικνύοντας την εμπειρία και τη ναυτοσύνη των αγωνιζομένων.

festibal.jpg

Η αυλαία του 63ου Ράλλυ Αιγαίου έπεσε χθες βράδυ, με τη δεξίωση απονομής επάθλων στη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου, επισφραγίζοντας έναν αγώνα που ένωσε ανθρώπους, νησιά και αξίες κάτω από τα πανιά της ελληνικής θάλασσας. Μια βραδιά που ανέδειξε όχι μόνο τους νικητές, αλλά και τους ανθρώπους και φορείς που στήριξαν έναν αγώνα-σύμβολο της θαλάσσιας ταυτότητας της Ελλάδας. Ο Όμιλος ONEX, ως Μέγας Χορηγός, έλαβε τιμητική πλακέτα για τη σπουδαία συνεισφορά του στον μεγαλύτερο ιστιοπλοϊκό θεσμό της χώρας. Το βραβείο παρέλαβε ο ίδιος ο κ. Ξενοκώστας, ο οποίος δεν παρέλειψε για ακόμα μια φορά να τονίσει τη σπουδαιότητα τέτοιων προσπαθειών για τον τόπο και τους ανθρώπους του: «Πρόκειται ίσως για την πιο σημαντική πρωτοβουλία ενίσχυσης του ναυτικού πνεύματος για τη νέα γενιά. Ο συνδυασμός εμπειρίας, γνώσεων, σεβασμού προς τη θάλασσα και αγάπης για τη ναυσιπλοΐα συναντιούνται κάθε χρόνο εδώ, και εμείς ως ONEX έχουμε τη μεγάλη τιμή να στηρίζουμε αυτή την πρωτοβουλία, πιστοί στη φιλοσοφία μας ότι το μέλλον του κόσμου είναι οι νέοι και το μέλλον της Ελλάδας είναι η θάλασσα».

Για τον Όμιλο ONEX Shipyards & Technologies είναι τιμή να στηρίζει ως Μέγας Χορηγός το Ράλλυ Αιγαίου, έναν θεσμό που εκφράζει τις αξίες της ναυτοσύνης, της προσπάθειας και της συνεργασίας. Το Ράλλυ Αιγαίου είναι μια μοναδική σύνθεση όλων των χαρακτηριστικών που κάνουν την Ελλάδα ξεχωριστή πολιτιστικά, κοινωνικά αλλά και θεσμικά και ο Όμιλος θα βρίσκεται πάντα στο πλευρό όλων όσων σέβονται τη θάλασσα και επενδύουν στο μέλλον της χώρας.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 12χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του - Τον επανέφεραν ναυαγοσώστες

14:42LIFESTYLE

Βελίκα Καραβάλτσιου: Η νέα προσθήκη στον ενημερωτικό τομέα της ΕΡΤ

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ - Κατηγορείται για «τρομοκρατία»

14:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γκλεν Χάνσαρντ: Νεκρός σε τροχαίο ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: «Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης» - Εικόνες από το πριν και το μετά

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ψάχνει 80.000 στρατιώτες – Θα επιστρέψει η υποχρεωτική θητεία;

14:34LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι φωτογραφίες με μαύρο μπικίνι και ο...«μαξιλαροπόλεμος» στην Κύθνο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου: Μήνυμα του 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Δορυφορική εικόνα καταγράφει τα σημεία από όπου πέρασε η πυρκαγιά

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρτέμιδα - Καίει κοντά στο Δημαρχείο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Γιατί θέλει να κατασχέσει τα κινητά των στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό 7,1R στην Ιαπωνία: «Δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο κίνδυνος πέρασε»

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

13:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ψηφίστε υπέρ του σχεδίου, αλλιώς…» – Το τελεσίγραφο Ινφαντίνο για το μέλλον του Μουντιάλ

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντέλλος κατά Τσίπρα: Τι έκανε 5 χρόνια ως πρωθυπουργός; Εκείνος σχολιάζει, εμείς αγωνιζόμαστε για το μέλλον της πόλης

13:46ANNOUNCEMENTS

Με Μέγα Χορηγό τον Όμιλο ONEX, το 63ο Ράλλυ Αιγαίου ταξίδεψε ξανά στην καρδιά του Αιγαίου

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ψάχνουν και σε άλλα τρόφιμα για τα κρούσματα σαλμονέλας εκτός από το κοτόπουλο

13:35WHAT THE FACT

Η μεγαλύτερη τηλεοπτική γκάφα του BBC: Πήγε για συνέντευξη εργασίας και βρέθηκε ζωντανά στον αέρα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρτέμιδα - Καίει κοντά στο Δημαρχείο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία - Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναλλαγές με το Δημόσιο: Τέλος σε ποινικό μητρώο, ενημερότητες, ληξιαρχικές πράξεις - Με μια απλή δήλωση τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι το ψητοπωλείο με τα 9 κρούσματα σαλμονέλας - Η απάντησή του στα social media

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρήνος στο κόσμο της μουσικής: Πέθανε ο Γάλλος dj Kavinsky

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου: Μήνυμα του 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 9 ελληνικές παραλίες - Δείτε σε ποιες περιοχές είναι

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στο Άστρος Κυνουρίας : Άνδρας σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στο λαιμό και τον πετά στα σκουπίδια - Σκληρές εικόνες

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα: «Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

12:57NEWSBOMB

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί – Αγώνας δρόμου για εγκλωβισμένους στο εμπορικό κέντρο μετά την έκρηξη

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Γιατί θέλει να κατασχέσει τα κινητά των στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

06:52LIFESTYLE

Οι καθημερινές σειρές της νέας χρονιάς – Ποιες ιστορίες «ζωντανεύουν» στην TV

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 12χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του - Τον επανέφεραν ναυαγοσώστες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ