Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό 7,1R στην Ιαπωνία: «Δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο κίνδυνος πέρασε»

Snapshot Ο σεισμός μεγέθους 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία προκάλεσε 18 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Υπήρξε έγκαιρη προειδοποίηση μέσω κινητών και τηλεοράσεων για τον σεισμό και τον κίνδυνο τσουνάμι.

Το ρήγμα που ενεργοποιήθηκε ήταν οριζόντιας ολίσθησης και επηρέασε δομημένες περιοχές, παρόμοια με τον σεισμό του Κόμπε το 1995.

Η ίδια περιοχή είχε πληγεί και το 2016 από σεισμό μεγέθους 7,3 Ρίχτερ.

Δεν μπορεί να θεωρηθεί βέβαιο ότι ο σεισμικός κίνδυνος έχει τελειώσει μετά από έναν μεγάλο σεισμό. Snapshot powered by AI

Τη δική του εκτίμηση για τον φονικό σεισμό μεγέθους 7,1 της κλίμακας ρίχτερ στην Ιαπωνία που στοίχισε τη ζωή σε 18 ανθρώπους και περισσότερους τραυματίες, έδωσε ο καθηγητής σεισμολογίας και μέλος του συμβουλίου διοίκησης του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, Γεράσιμος Παπαδόπουλος, αναφέροντας πως έπειτα από έναν τόσο μεγάλο σεισμό, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι πως ο κίνδυνος έχει περάσει.

Στην ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Γεράσιμος Παπαδόπουλος αναφέρει πως είχε υπάρξει έγκαιρη προειδοποίηση του πληθυσμού τόσο σε κινητά όσο και σε τηλεοράσεις που ενημέρωνε τον κόσμο για τον επερχόμενο σεισμό και τον κίνδυνο για τσουνάμι.

Τόνισε επίσης πως στην πρόκληση βλαβών συνέβαλε ότι το ρήγμα ενεργοποιήθηκε σε δομημένες περιοχές και ήταν οριζόντιας ολίσθησης, θυμίζοντας το σεισμό του Κόμπε το 1995.

Τέλος, ο καθηγητής σεισμολογίας ανέφερε πως το 2016 η ίδια περιοχή επλήγη από σεισμό Μ 7.3. Συνεπώς, ποτέ δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο κίνδυνος πέρασε μετά από ένα μεγάλο σεισμό.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

Διαβάστε επίσης