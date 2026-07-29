Ιαπωνία: 5 νεκροί από τον σεισμό των 7,1 Ρίχτερ στο Κιούσου – Κατέρρευσαν γέφυρες, ζημιές σε δρόμους

Snapshot Ο σεισμός των 7,1 Ρίχτερ στο Κιούσου της Ιαπωνίας προκάλεσε πέντε νεκρούς και εκτεταμένες ζημιές σε κτήρια, γέφυρες και οδικό δίκτυο.

Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους στην κατάρρευση ορόφου εμπορικού κέντρου στην πόλη Κουμαμότο, ενώ άλλοι τρεις κάτοικοι του νομού Κουμαμότο επίσης σκοτώθηκαν.

Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι εκκενώθηκαν και μεταφέρθηκαν σε προσωρινούς χώρους φιλοξενίας λόγω των ζημιών και του κινδύνου νέων μετασεισμών.

Οι ζημιές στις υποδομές δυσκολεύουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων στις πληγείσες περιοχές.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες και παραμένουν σε επιφυλακή για μετασεισμούς και κατολισθήσεις. Snapshot powered by AI

Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον ισχυρό σεισμό των 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Τρίτη το νησί Κιούσου, στη νοτιοδυτική Ιαπωνία.

Σύμφωνα με τη δημόσια τηλεόραση NHK επικαλούμενη την ιαπωνική υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών, τα θύματα είναι δύο γυναίκες που βρίσκονταν σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κουμαμότο, ένας όροφος του οποίου κατέρρευσε, καθώς και ακόμη τρεις κάτοικοι του ομώνυμου νομού, στη νήσο Κιούσου.

Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 16:27 τοπική ώρα, με το επίκεντρο να εντοπίζεται στην ενδοχώρα του Κιούσου. Εκατοντάδες χιλιάδες κάτοικοι κλήθηκαν να μετακινηθούν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης συνεχίζουν τις έρευνες στις πληγείσες περιοχές.

Σημαντικές είναι και οι ζημιές στις υποδομές. Γέφυρες κατέρρευσαν, ενώ καταστροφές καταγράφηκαν σε δρόμους και τμήματα του οδικού δικτύου, δυσχεραίνοντας την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων σε ορισμένες περιοχές.

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Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σανάε Τακαΐτσι, δήλωσε ότι οι Αρχές εξακολουθούν να αποτιμούν την έκταση των καταστροφών, επιβεβαιώνοντας ότι έχουν αναφερθεί και αρκετοί τραυματισμοί.

Οι έρευνες συνεχίζονται σε κτίρια που υπέστησαν ζημιές, ενώ οι Αρχές παραμένουν σε επιφυλακή για ισχυρούς μετασεισμούς και κατολισθήσεις.