Σεισμός στην Ιαπωνία: Δεκάδες αγνοούμενοι στα ερείπια - Τουλάχιστον 100 τραυματίες και καταστροφές

Έρευνες των σωστικών συνεργείων στο μισογκρεμισμένο εμπορικό κέντρο για τον εντοπισμό παγιδευμένων - Αγνοούνται τουλάχιστον 30 εργαζόεμενοι

Δέσποινα Σοφιανίδου

Σεισμός στην Ιαπωνία: Δεκάδες αγνοούμενοι στα ερείπια - Τουλάχιστον 100 τραυματίες και καταστροφές
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Σεισμός 6,8 Ρίχτερ έπληξε το Κουμαμότο της Ιαπωνίας, προκαλώντας καταστροφές, φωτιές, διακοπές ρεύματος και νερού.
  • Τουλάχιστον 100 άτομα τραυματίστηκαν και περίπου 30 εργαζόμενοι αγνοούνται παγιδευμένοι στα ερείπια εμπορικού κέντρου που κατέρρευσε μετά από έκρηξη.
  • Περίπου 300.000 κάτοικοι έχουν λάβει οδηγίες εκκένωσης λόγω κινδύνου περαιτέρω σεισμών και κατολισθήσεων στην περιοχή.
  • Υπήρξαν σοβαρές ζημιές σε κτίρια, γέφυρες, δρόμους και υποδομές μεταφορών, με ακυρώσεις πτήσεων και διακοπή λειτουργίας τρένων.
  • Δεν αναφέρθηκαν προβλήματα στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής, παρά τις ευρείες διακοπές ρεύματος και επικοινωνιών.
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Με τις αρχές να επιβεβαιώνουν θανάτους, χωρίς μέχρι στιγμής να δίνουν αριθμό, από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ (αναθεωρημένη εκτίμηση από τα 7.1 Ρίχτερ) στην Ιαπωνία, που κατέστρεψε κτήρια, προκάλεσε φωτιές και διακοπές ηλεκτροδότησης και υδροδότησης, συνεχίζονται οι έρευνες στα ερείπια του εμπορικού κέντρου, μέρους του οποίου κατέρρευσε μετά από έκρηξη.

Ο ισχυρός σεισμός που έπληξε το Κουμαμότο, άφησε μέχρι στιγμής τουλάχιστον 100 τραυματίες, ενώ δεκάδες, εκτιμήσεις αναφέρουν περίπου 30, εργαζόμενοι στο εμπορικό κέντρο είναι αγνοούμενοι, και πιστεύεται ότι βρίσκονται παγιδευμένοι, πιθανότατα νεκροί, μέσα στο κτήριο.

Περίπου 300.000 άνθρωποι έχουν λάβει οδηγίες να πάνε σε κέντρα εκκένωσης, ανέφερε η υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών. Οι περιοχές με τις μεγαλύτερες δονήσεις θα παραμείνουν σε κίνδυνο περαιτέρω ισχυρών σεισμών και κατολισθήσεων για περίπου μια εβδομάδα, καθώς ο επιφανειακό σεισμός προκαλεί ενεργή σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (JMA).

Η πρωθυπουργός της Ιαπωνίας, Σαναέ Τακαΐτσι, μιλώντας στους δημοσιογράφους ότι οι αρχές εξακολουθούν να αξιολογούν την έκταση των ζημιών στην περιοχή, η οποία καταστράφηκε από έναν άλλο θανατηφόρο σεισμό πριν από μια δεκαετία.

«Ζητώ από όλους να αναλάβουν δράση για να προστατευτούν, συμπεριλαμβανομένης της εκκένωσης σε ασφαλή τοποθεσία» είπε η Τακαΐτσι.

Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί περισσότεροι από 60 μετασεισμοί μεγέθους από 1 έως 4 Ρίχτερ, ανέφερε η υπηρεσία. Αμέσως μετά τον σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι, αλλά άρθηκε μέσα σε δύο ώρες.

Ένα άτομο σκοτώθηκε στη νοτιοδυτική Ιαπωνία όταν ένα σπίτι κατέρρευσε κατά τη διάρκεια του σεισμού, ανέφερε το Kyodo News.

Δύο νοσοκομεία ανέφεραν περισσότερους από 50 τραυματισμούς το καθένα, συμπεριλαμβανομένων 10 σε σοβαρή κατάσταση, μετέδωσε ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας NHK.

«Οι άνθρωποι έρχονται με εγκαύματα και κατάγματα από τον εγκλωβισμό κάτω από αντικείμενα λόγω του σεισμού και τα ασθενοφόρα φέρνουν συνεχώς τραυματίες», ανέφερε το NHK επικαλούμενο έναν υπάλληλο του νοσοκομείου.

«Μέσα στο νοσοκομείο, υπάρχουν διαρροές νερού και βλάβες ηλεκτρικού συστήματος».

Αρκετοί άνθρωποι σε τρένο υψηλής ταχύτητας τη στιγμή του σεισμού τραυματίστηκαν επίσης και πολλοί άνθρωποι αγνοούνται μετά την κατάρρευση καμινάδας σε εργοστάσιο της Nippon Paper Industries, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών μέσων ενημέρωσης.

Εκπρόσωπος της Aeon είπε ότι οι πελάτες και οι εργαζόμενοι απομακρύνθηκαν μετά τον αρχικό σεισμό και η αιτία της έκρηξης παραμένει ασαφής, αν και υπήρξαν αναφορές για διαρροή αερίου.

Πλάνα έδειξαν ότι η μία πλευρά του εμπορικού κέντρου, του μεγαλύτερου του νομού με περίπου 200 καταστήματα, κατέρρευσε, εκθέτοντας χαλύβδινα δοκάρια και σκορπίζοντας συντρίμμια στον γειτονικό χώρο στάθμευσης.

Πλάνα από το NHK έδειξαν πολλά άλλα κτίρια να καίγονται ή να έχουν καταρρεύσει μερικώς, μαζί με μεγάλες ρωγμές να εμφανίζονται σε μεγάλους δρόμους, συμπεριλαμβανομένου ενός υπερυψωμένου αυτοκινητόδρομου. Η TSMC, η μεγαλύτερη εταιρεία κατασκευής τσιπ στον κόσμο, η Sony και η Fujifilm εκκένωσαν τους εργαζόμενους από τα εργοστάσιά τους στην περιοχή.

Το επίκεντρο του σεισμού ήταν περίπου 20 χιλιόμετρα νότια του Κουμαμότο, της μεγαλύτερης πόλης του κεντρικού νησιού Kyushu, με πληθυσμό περίπου 700.000 κατοίκους.

Η Ιαπωνία, η οποία βρίσκεται κατά μήκος του «δακτυλίου της φωτιάς» των ηφαιστείων και των ωκεάνιων τάφρων στη λεκάνη του Ειρηνικού, είναι μια από τις πιο σεισμογενείς χώρες στον κόσμο, με δονήσεις να σημειώνονται τουλάχιστον κάθε πέντε λεπτά. Η χώρα αντιπροσωπεύει περίπου το 20% των παγκόσμιων σεισμών μεγέθους 6 Ρίχτερ και άνω.

Ο τεράστιος σεισμός στο Κουμαμότο πριν από 10 χρόνια σκότωσε 275 ανθρώπους και τραυμάτισε άλλους 2.739. Κατέστρεψε χιλιάδες κτίρια, συμπεριλαμβανομένου του κάστρου της πόλης, ενός δημοφιλούς τουριστικού αξιοθέατου. Μερικοί από τους πέτρινους τοίχους του κάστρου λέγεται ότι υπέστησαν ζημιές στον πιο πρόσφατο σεισμό.

Η Kyushu Electric Power είπε ότι 48,000 σπίτια έχασαν το ρεύμα, ενώ η σιδηροδρομική εταιρεία JR Kyushu ανέστειλε τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των τρένων υψηλής ταχύτητας.

Το αεροδρόμιο του Κουμαμότο έκλεισε επίσης τον διάδρομό του καθώς οι αεροπορικές εταιρείες εξέτρεψαν και ακύρωσαν πτήσεις.

Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς KDDI και NTT Docomo δήλωσαν ότι υπήρξε διακοπή στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας τους λόγω ελλείψεων ρεύματος και βλαβών στις γραμμές μεταφοράς. Δεν αναφέρθηκαν παρατυπίες στους πυρηνικούς σταθμούς της περιοχής, δήλωσε η πυρηνική ρυθμιστική αρχή της Ιαπωνίας.

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