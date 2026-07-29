Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι φωτογραφίες με μαύρο μπικίνι και ο...«μαξιλαροπόλεμος» στην Κύθνο

Snapshot Η Κατερίνα Παπουτσάκη δημοσίευσε φωτογραφίες από τις οικογενειακές διακοπές της στην Κύθνο με τους δύο γιους της.

Πόζαρε στην παραλία φορώντας μαύρο μπικίνι και απολάμβανε τον ήλιο και τη θάλασσα.

Στιγμιότυπα περιλάμβαναν ακροβατικά των παιδιών στην άμμο και έναν «μαξιλαροπόλεμο» στο ξενοδοχείο.

Η τελευταία φωτογραφία δείχνει την ηθοποιό χαμογελαστή στο πλοίο της επιστροφής.

Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε «Κύθνος και χαρά». Snapshot powered by AI

Ξέγνοιαστες στιγμές από τις καλοκαιρινές της διακοπές στην Κύθνο μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους η Κατερίνα Παπουτσάκη, δημοσιεύοντας μια σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η ηθοποιός ανάρτησε εικόνες από την παραμονή της στο κυκλαδίτικο νησί, όπου βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες μαζί με τους δύο γιους της, καταγράφοντας στιγμές χαλάρωσης αλλά και παιχνιδιού.

Ανάμεσα στα στιγμιότυπα που ξεχώρισαν ήταν και οι φωτογραφίες της στην παραλία, όπου πόζαρε φορώντας ένα μαύρο μπικίνι, απολαμβάνοντας τον ήλιο και τη θάλασσα.

Στο φωτογραφικό άλμπουμ περιλαμβάνονται επίσης εικόνες από το ξενοδοχείο όπου διέμενε η οικογένεια, αλλά και στιγμές με τους γιους της, οι οποίοι φαίνονται να κάνουν ακροβατικά στην άμμο.

Ο «μαξιλαροπόλεμος» και η επιστροφή

Η ανάρτηση περιλάμβανε ακόμη ένα στιγμιότυπο από έναν χαλαρό «μαξιλαροπόλεμο» στο δωμάτιο του ξενοδοχείου, ενώ στην τελευταία φωτογραφία η Κατερίνα Παπουτσάκη ποζάρει χαμογελαστή στο πλοίο της επιστροφής.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της έγραψε: «Κύθνος και χαρά».

https://www.instagram.com/p/DbXqvUXCAXH/

Διαβάστε επίσης