Κατερίνα Παπουτσάκη: «Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τρία χρόνια»

Η προσπάθεια στη γονική φροντίδα συνεχίζεται και αποδίδει καρπούς, για τους οποίους νιώθει χαρά και περηφάνια.

Η Κατερίνα Παπουτσάκη σε συνέντευξη που παραχώρησε ανέφερε ότι τα τελευταία τρία χρόνια πέρασε μια αρκετά δύσκολη φάση στην προσωπική της ζωή, ωστόσο τώρα, έχει αρχίσει να βρίσκει και πάλι τα πατήματα και τους ρυθμούς της. Ακόμη, αναφέρθηκε και στη σχέση με τον μεγαλύτερο γιο της, Μάξιμο, ο οποίος έχει μπει πλέον στην εφηβεία

«Έχω περάσει μια πολύ δύσκολη φάση τα τελευταία τρία χρόνια, οπότε τώρα είμαι σε μια φάση που βρίσκω κι εγώ τους ρυθμούς μου και τις ισορροπίες μου. Πάνε πολύ καλά τα πράγματα και με τη δουλειά…Και για τα παιδιά θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια και τώρα φαίνονται και τα αποτελέσματα αυτής, και είμαι πολύ χαρούμενη και περήφανη γι’ αυτό. Η προσπάθεια αυτή δε σταματάει ποτέ. Τώρα είμαστε και σε μια περίοδο εφηβείας με τον Μάξιμο.

Είναι πολύ ωραίο το γεγονός ότι έχουμε καταφέρει να βρούμε κοινούς κώδικες επικοινωνίας. Μιλάμε, είμαστε πολύ δεμένοι ο ένας με τον άλλον, συζητάμε, αναλύουμε, αισθάνομαι ότι με εμπιστεύεται και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μένα. Ελπίζω να συνεχίσει. Το πάμε μέρα-μέρα. Για μένα το σημαντικό είναι να αποδεχόμαστε, και αυτό είναι το κλειδί στη σχέση γονιού-παιδιού» είπε η Κατερίνα Παπουτσάκη.