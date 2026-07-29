Βάσεις 2026, Επιστήμες Υγείας και Ζωής: Γενικευμένη άνοδος, πολλές διαδρομές στις Επιστήμες Υγείας

Οι επιλογές που προσφέρει το πεδίο δεν είναι πλέον μονοδιάστατες ούτε περιορίζονται στις παραδοσιακά περιζήτητες σπουδές της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής

Θανάσης Λέλες

Βάσεις 2026, Επιστήμες Υγείας και Ζωής: Γενικευμένη άνοδος, πολλές διαδρομές στις Επιστήμες Υγείας
ΠΑΙΔΕΙΑ
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  • Το Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής παρουσιάζει γενικευμένη άνοδο στις βάσεις εισαγωγής για το 2026, με σημαντική αύξηση σε πολλές σχολές.
  • Η Ιατρική διατηρεί την κορυφαία θέση προτίμησης με όλες τις βάσεις εισαγωγής πάνω από 18.300 μόρια και αύξηση έως 375 μόρια.
  • Οι βάσεις στα Τμήματα Φαρμακευτικής, Οδοντιατρικής και Κτηνιατρικής επίσης αυξήθηκαν σημαντικά, δείχνοντας υψηλή ζήτηση στα επαγγέλματα υγείας.
  • Τα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας κατέγραψαν σημαντικές αυξήσεις βάσεων, με τη Χημεία να παρουσιάζει τη μεγαλύτερη άνοδο έως 878 μόρια.
  • Οι επιστήμες φροντίδας και αποκατάστασης, όπως Εργοθεραπεία και Λογοθεραπεία, έδειξαν καθολικά ανοδική τάση, ενώ στα Τμήματα Μαιευτικής και Νοσηλευτικής οι μεταβολές ήταν μεικτές ανάλογα με την πόλη.
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Το Επιστημονικό Πεδίο των Επιστημών Υγείας και Ζωής απευθύνεται σε όσους ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, την υγεία, τη φροντίδα και τη μελέτη της ζωής. Συχνά το επιλέγουν νέοι που χαρακτηρίζονται από ενσυναίσθηση, υπευθυνότητα και διάθεση προσφοράς, αλλά και από επιστημονική περιέργεια, ακρίβεια, ψυχική ανθεκτικότητα και θέληση για συνεχή μάθηση.

Οι επιλογές που προσφέρει το πεδίο δεν είναι πλέον μονοδιάστατες ούτε περιορίζονται στις παραδοσιακά περιζήτητες σπουδές της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής. Περιλαμβάνουν ακόμη την Οδοντιατρική και την Κτηνιατρική, διαμορφώνοντας διαφορετικές διαδρομές στους τομείς της διάγνωσης, της θεραπείας, της πρόληψης και της προστασίας της υγείας.

Ιδιαίτερα διευρυμένος είναι και ο χώρος των Επιστημών Φροντίδας και Αποκατάστασης. Η Νοσηλευτική, η Μαιευτική, η Φυσικοθεραπεία, η Εργοθεραπεία, η Λογοθεραπεία και η Διαιτολογία & Διατροφή οδηγούν σε επαγγέλματα με άμεση επαφή με τον άνθρωπο και ουσιαστική συμβολή στη βελτίωση της υγείας, της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής του.

Παράλληλα, η Βιολογία και η Χημεία ανοίγουν τον δρόμο προς την εργαστηριακή και επιστημονική έρευνα, τη βιοτεχνολογία, τη γενετική, τη μοριακή βιολογία, τη φαρμακευτική έρευνα, τη δημόσια υγεία και την ανάπτυξη νέων διαγνωστικών ή θεραπευτικών εφαρμογών. Έτσι, ένας υποψήφιος μπορεί να συμβάλει στον χώρο της υγείας όχι μόνο μέσα από την άμεση φροντίδα του ασθενούς, αλλά και μέσα από την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης.

Το 3ο Επιστημονικό Πεδίο προσφέρει, επομένως, ένα πολύ μεγαλύτερο εύρος διαδρομών από όσο συχνά πιστεύουν οι υποψήφιοι. Από την κλινική πράξη και την αποκατάσταση έως τα εργαστήρια και τη βιοϊατρική έρευνα, κοινός άξονας παραμένει η προστασία της ζωής και η ουσιαστική προσφορά στον άνθρωπο και την κοινωνία.

Το μεγάλο εύρος των επιστημονικών και επαγγελματικών διαδρομών του 3ου Πεδίου αποτυπώθηκε και στη φετινή πορεία των βάσεων εισαγωγής. Η άνοδος δεν περιορίστηκε σε μία μόνο ομάδα σπουδών, αλλά επεκτάθηκε σε μεγάλο μέρος των Επιστημών Υγείας και Ζωής, αναδεικνύοντας τόσο τις βελτιωμένες επιδόσεις των υποψηφίων όσο και το σταθερά υψηλό ενδιαφέρον για τα επαγγέλματα υγείας.

Στις Ιατρικές Σχολές η τάση ήταν ξεκάθαρα ανοδική, καθώς και στα επτά τμήματα καταγράφηκε αύξηση. Οι μεταβολές κυμάνθηκαν από 125 έως 375 μόρια, με όλες τις βάσεις να διαμορφώνονται πάνω από τα 18.300 μόρια. Στην πρώτη θέση παρέμεινε η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ, με αύξηση 125 μορίων και βάση εισαγωγής 18.900 μόρια. Στη Θεσσαλονίκη, η Ιατρική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου ενισχύθηκε κατά 175 μόρια και διαμορφώθηκε στα 18.750, διατηρώντας μία από τις υψηλότερες βάσεις του πεδίου. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις, κατά 375 μόρια, καταγράφηκαν στις Ιατρικές Σχολές Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου και Λάρισας. Σημαντική άνοδο παρουσίασαν επίσης τα Ιωάννινα, κατά 325 μόρια, και η Πάτρα, κατά 300 μόρια.

Η καθολική αυτή άνοδος επιβεβαιώνει ότι η Ιατρική εξακολουθεί να βρίσκεται στην κορυφή των προτιμήσεων των υποψηφίων του 3ου Πεδίου, διατηρώντας ταυτόχρονα ιδιαίτερα υψηλές και σχετικά κοντινές μεταξύ τους βάσεις εισαγωγής.

Αντίστοιχη ήταν η εικόνα και στα Τμήματα Φαρμακευτικής, καθώς και τα τρία κινήθηκαν ανοδικά. Οι αυξήσεις κυμάνθηκαν από 220 μόρια στην Αθήνα έως 450 μόρια στη Θεσσαλονίκη, ενώ στην Πάτρα η βάση ενισχύθηκε κατά 300 μόρια. Συνολικά, οι βάσεις των Τμημάτων Φαρμακευτικής παρέμειναν ιδιαίτερα υψηλές, από 17.920 έως 18.100 μόρια, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δυναμική του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Η ανοδική τάση των υψηλόβαθμων σχολών του 3ου Πεδίου συνεχίστηκε και στα Τμήματα Οδοντιατρικής. Στην Αθήνα η βάση αυξήθηκε κατά 350 μόρια και διαμορφώθηκε στα 18.250, ενώ στη Θεσσαλονίκη σημειώθηκε άνοδος 315 μορίων, με τη βάση να φτάνει στα 18.310. Τα δύο τμήματα παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά και πολύ κοντινά μεταξύ τους επίπεδα, με την Οδοντιατρική Θεσσαλονίκης να διατηρεί οριακά την υψηλότερη βάση.

Ανοδικά κινήθηκαν και τα δύο Τμήματα Κτηνιατρικής. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης η βάση αυξήθηκε κατά 210 μόρια και διαμορφώθηκε στα 17.867, ενώ στην Καρδίτσα καταγράφηκε μεγαλύτερη άνοδος, κατά 450 μόρια, με τη βάση να φτάνει στα 17.575.

Η κοινή ανοδική πορεία της Οδοντιατρικής και της Κτηνιατρικής ενισχύει τη συνολική εικόνα υψηλής ζήτησης που παρουσιάζουν φέτος οι βασικές επιστήμες υγείας.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα των βάσεων στα Τμήματα Βιολογίας και Χημείας, καθώς όλα τα τμήματα κατέγραψαν άνοδο. Στις σπουδές Βιολογίας, τη μεγαλύτερη αύξηση σημείωσε το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, με άνοδο 478 μορίων, και ακολούθησαν τα αντίστοιχα τμήματα της Πάτρας με 392 μόρια, της Θεσσαλονίκης με 361 μόρια και της Αθήνας με 267 μόρια. Υψηλότερη βάση διατήρησε το Τμήμα Βιολογίας του ΕΚΠΑ, φτάνοντας τα 17.695 μόρια.

Ακόμη εντονότερη ήταν η άνοδος στα Τμήματα Χημείας. Τη μεγαλύτερη αύξηση παρουσίασε το Τμήμα Χημείας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην Καβάλα, με 878 μόρια, και ακολούθησαν τα Ιωάννινα με 865 μόρια και το Ηράκλειο με 805 μόρια. Ανοδικά κινήθηκαν επίσης τα τμήματα της Θεσσαλονίκης κατά 625 μόρια, της Πάτρας κατά 500 μόρια και της Αθήνας κατά 475 μόρια. Την υψηλότερη βάση στην ομάδα διατήρησε το Τμήμα Χημείας του ΕΚΠΑ, με 17.750 μόρια.

Στις Επιστήμες Φροντίδας και Αποκατάστασης η εικόνα διαφοροποιήθηκε ανάλογα με το αντικείμενο σπουδών.Καθολικά ανοδική ήταν η πορεία στα Τμήματα Εργοθεραπείας, με αυξήσεις από 348 έως 872 μόρια. Η μεγαλύτερη άνοδος καταγράφηκε στην Κομοτηνή, ενώ στο Αιγάλεω η βάση ενισχύθηκε κατά 620 μόρια και διαμορφώθηκε στα 14.990. Αντίστοιχα, και τα τρία Τμήματα Λογοθεραπείας κινήθηκαν ανοδικά, με αυξήσεις από 420 έως 740 μόρια. Τη μεγαλύτερη άνοδο παρουσίασε το Τμήμα των Ιωαννίνων.

Περισσότερο σύνθετη ήταν η εικόνα στη Μαιευτική. Στο Αιγάλεω η βάση αυξήθηκε κατά 975 μόρια, ενώ σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη, κατά 1.102 μόρια, και στην Πτολεμαΐδα, κατά 1.681 μόρια.Μεικτή ήταν η πορεία και στα Τμήματα Νοσηλευτικής. Στα έξι από τα εννέα τμήματα σημειώθηκαν αυξήσεις από 295 έως 575 μόρια, ενώ πτώση καταγράφηκε στη Θεσσαλονίκη, στα Ιωάννινα και οριακά στο Ηράκλειο.

Συνολικά, η Εργοθεραπεία και η Λογοθεραπεία παρουσίασαν σαφή ανοδική δυναμική, ενώ στη Μαιευτική και τη Νοσηλευτική οι μεταβολές επηρεάστηκαν περισσότερο από το τμήμα και την πόλη φοίτησης.

Καθολικά ανοδική ήταν η πορεία των Τμημάτων Φυσικοθεραπείας, με αυξήσεις από 220 έως 855 μόρια. Τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε το Τμήμα της Θεσσαλονίκης, ενώ την υψηλότερη βάση διατήρησε το Τμήμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, στα 16.075 μόρια.Στα Τμήματα Διαιτολογίας και Διατροφής η εικόνα ήταν μεικτή. Οι βάσεις αυξήθηκαν κατά 248 μόρια στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο και κατά 290 μόρια στην Καλαμάτα, ενώ στα Τρίκαλα σημειώθηκε μείωση 225 μορίων.

Η συνολική εικόνα του 3ου Επιστημονικού Πεδίου ήταν έντονα ανοδική, με σημαντικές αυξήσεις στις περισσότερες βασικές επιλογές σπουδών. Από τις Ιατρικές, Οδοντιατρικές και Φαρμακευτικές Σχολές έως τη Βιολογία, τη Χημεία και τις Επιστήμες Αποκατάστασης, το πεδίο προσφέρει πολλές διαφορετικές διαδρομές που συνδέονται με τη φροντίδα, την πρόληψη, τη θεραπεία και την έρευνα.

*Ο Θανάσης Λέλες είναι Επιστημονικός Υπεύθυνος Career Gate

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