Γεωργιάδης: Πλήρως λειτουργικό και εξοπλισμένο το νέο τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου Λήμνου

Εγκαίνια στο νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου – Κέντρου Υγείας Λήμνου

Newsbomb

Γεωργιάδης: Πλήρως λειτουργικό και εξοπλισμένο το νέο τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου Λήμνου
ΥΓΕΙΑ
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  • Εγκαινιάστηκε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του νοσοκομείου Λήμνου με χρηματοδότηση 500.326 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
  • Βρίσκεται σε τελικό στάδιο δημοπράτησης έργο αναβάθμισης υποδομών του νοσοκομείου συνολικού προϋπολογισμού 5.290.204,15 ευρώ, το οποίο θα υλοποιήσει η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.
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Στο Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρι Υγείας Λήμνου βρέθηκε την Τετάρτη (29/07/2026), ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, για να παραστεί στα εγκαίνια του νέου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ).

Οι εργασίες αναβάθμισης του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών, συνολικού προϋπολογισμού 500.326 ευρώ χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το αναβαθμισμένο ΤΕΠ λειτουργεί από τις 7 Μαρτίου 2026, προσφέροντας βελτιωμένες συνθήκες για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επισκεπτών του νησιού.

Λήμνος - ΤΕΠ

Παράλληλα, βρίσκεται στο τελικό στάδιο της δημοπράτησης ένα ευρύτερο έργο αναβάθμισης των υποδομών του Γ.Ν. – Κ.Υ. Λήμνου, συνολικής δαπάνης 5.290.204,15 ευρώ. Την υλοποίησή του θα αναλάβει η εταιρεία Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (ΚΤΥΠ), με στόχο την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών και τη συνολική ενίσχυση της λειτουργικότητας της νοσοκομειακής μονάδας.

O κ. Γεωργιάδης, δήλωσε: «Το νοσοκομείο της Λήμνου έχει πια εντελώς καινούρια τμήματα επειγόντων περιστατικών, λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα και με το αναγκαίο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, για να σώζουμε ζωές. Είμαστε περήφανοι γιατί δεν αφήσαμε την μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας να πάει χαμένη και ολοκληρώσαμε την αποστολή μας για να φτιάξουμε το καλύτερο ΕΣΥ όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε με μαζικές προσκλήσεις πρόσληψης μονίμων γιατρών, εδώ στο νοσοκομείο της Λήμνου».

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Γενική Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βενετία Βιλδιρίδη, ο βουλευτής Λέσβου Χαράλαμπος Αθανασίου, ο Διοικητής της 2ης Υ.ΠΕ. Χρήστος Ροϊλός, η Δήμαρχος Λήμνου Ελεονώρα Γεώργα και ο Διοικητής του Νοσοκομείου Δημήτρης Μάνος. Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιερόθεος Γ΄.

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