Με γνωστή χειρονομία απαντά ο Mr Telegram στο ρωσικό ένταλμα σύλληψής του

Snapshot Η ρωσική FSB εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Πάβελ Ντούροφ με κατηγορία συνεργίας σε τρομοκρατία.

Οι κατηγορίες αφορούν τη μη αφαίρεση από το Telegram υλικού που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε για τρομοκρατικές ενέργειες στη Ρωσία.

Το Telegram χρησιμοποιείται ευρέως και από τις δύο πλευρές στη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και η Ρωσία έχει επιχειρήσει να περιορίσει τη χρήση του.

Ο Ντούροφ διαθέτει διαβατήρια Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και Γαλλίας και αρνείται όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Ως απάντηση στο ένταλμα, ο Ντούροφ δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο X μια φωτογραφία όπου υψώνει το μεσαίο δάχτυλο. Snapshot powered by AI

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB) ανακοίνωσε ότι εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτή και διευθύνοντος συμβούλου της Telegram, Ρώσου με αλλοδαπές ωστόσο υπηκοότητες, με την κατηγορία της συνενοχής σε τρομοκρατία.

«Εκδόθηκε διεθνές ένταλμα σύλληψης εναντίον του διευθύνοντος συμβούλου του Telegram, Π. Ντουρόφ», ο οποίος κατηγορείται για «συνεργία σε τρομοκρατικές ενέργειες» στο πλαίσιο «ποινικής έρευνας», δήλωσε η FSB σε ανακοίνωσή της.

Η FSB δήλωσε ότι οι κατηγορίες αφορούν τη μη αφαίρεση, εκ μέρους του Telegram, υλικού που χρησιμοποιήθηκε από τις ουκρανικές μυστικές υπηρεσίες και από τρομοκρατικές και εξτρεμιστικές οργανώσεις για την προετοιμασία και τον συντονισμό πράξεων σαμποτάζ και τρομοκρατίας, μαζικών δολοφονιών και επιχειρήσεων ηλεκτρονικής απάτης εντός της Ρωσικής Ομοσπονδίας.

Το Telegram είναι μια κρυπτογραφημένη εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων που ιδρύθηκε το 2013, η οποία ισχυρίζεται ότι έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστες και χρησιμοποιείται ευρέως και από τις δύο πλευρές στη σύγκρουση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Η Ρωσία έχει προσπαθήσει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια να περιορίσει τη χρήση του Telegram, προωθώντας τη δική της κρατική υπηρεσία ανταλλαγής μηνυμάτων, το MAX. Ο Ντουρόφ, ο οποίος γεννήθηκε στη Ρωσία αλλά διαθέτει πλέον διαβατήριο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και γαλλικό διαβατήριο, ίδρυσε το ρωσικό αντίστοιχο του Facebook, το VKontakte, πριν πουλήσει το υπόλοιπο μερίδιό του το 2014, υπό την πίεση των ρωσικών αρχών.

Οι γαλλικές αρχές διεξάγουν έρευνα εναντίον του Ντούροφ για φερόμενες παραβιάσεις των κανόνων καταπολέμησης του εγκλήματος από το Telegram και για την ελλιπή συνεργασία του με τις διωκτικές αρχές. Ο Ντούροφ αρνείται όλες τις κατηγορίες.

Η απάντηση του Ντούροφ

Στον λογαριασμό X του Telegram δημοσιεύτηκε μια απάντηση του Ντούροφ στην ανακοίνωση των ρωσικών αρχών: ο ιδρυτής του κοινωνικού δικτύου εμφανίζεται να υψώνει το μεσαίο δάχτυλο.