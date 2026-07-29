Ναυαγοσώστες έσωσαν 12χρονο από πνιγμό στη Χαλκιδική - Πώς περιγράφουν τις δραματικές στιγμές

Snapshot Δύο ναυαγοσώστες, η Σοφία Κεχαγιόγλου και ο Αντώνης Βόλφης, έσωσαν 12χρονο από πνιγμό στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική.

Η Σοφία παρείχε οξυγόνο και τον έβαλε σε πλάγια θέση ασφαλείας, ενώ ο Αντώνης συνέβαλε με εμφυσήσεις μέχρι να φτάσει το ΕΚΑΒ.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο μετά από διακομιδή με ασθενοφόρο και παρουσία εθελοντή διασώστη.

Οι γονείς ευχαρίστησαν συγκινημένοι τους ναυαγοσώστες για τη διάσωση του γιου τους.

Σύμφωνα με την Οργάνωση «Τα παιδιά σώζουν ζωές», είναι το τρίτο παιδί που διασώζεται στην περιοχή της Κασσάνδρας μέσα σε μία εβδομάδα. Snapshot powered by AI

Τυχερό μέσα στην παραλίγο ατυχία του, στάθηκε ένα 12χρονο παιδί, που το μπάνιο στη θάλασσα λίγο έλειψε να του κοστίσει τη ζωή.

Δύο ναυαγοσώστες κατάφεραν να του σώσουν τη ζωή από πνιγμό στην παραλία της Χανιώτης στη Χαλκιδική, το πρωί και οι ίδιοι περιέγραψαν τα όσα συνέβησαν στο ThessPost.gr.

Φύλακες Άγγελοι του μικρού, η 21χρονη , Σοφία Κεχαγιόγλου και ο 22χρονος Αντώνης Βόλφης, οι οποίοι βρισκόταν στους πύργους στην παραλία όταν η κοπέλα αντιλαμβάνεται πως κάποιος βρίσκεται σε κίνδυνο και να καλεί αμέσως τον συνάδελφό της.

Πηγή φωτό: thesspost.gr

«Είδα ότι στην ακτογραμμή είχε συγκεντρωθεί παρά πολύς κόσμος, διαπίστωσα με τα κυάλια ότι μου κάνανε νόημα, ενημερώνω τον συνάδελφό μου, παίρνω εξοπλισμό και φτάνω στο σημείο και αντικρίζω ένα παιδί ημιλιπόθυμο. Αμέσως ακολούθησα το πρωτόκολλο, χορήγησα οξυγόνο, καθώς το είχαμε βάλει σε πλάγια θέση ασφαλείας. Δύο με τρία λεπτά αργότερα κατέφτασε και ο συνάδελφος μου και μαζί του χορηγήσαμε εμφυσήσεις», περιγράφει ThessPost.gr η νεαρή ναυαγοσώστρια.

Ο Αντώνης συμπληρώνει από την πλευρά του, «στην αρχή ήταν πολύ πεσμένο το οξυγόνο του παιδιού, στην πορεία ανέβηκε και ξαναβρήκε τις αισθήσεις του. Μέσα σε 10 λεπτά έφτασε και η μηχανή του ΕΚΑΒ, το παιδί συνέχιζε να βγάζει πολλά υγρά από το στόμα του και να βήχει, να κάνει εμετό, και στη συνέχεια ήρθε το ασθενοφόρο, έγινε όλη η προβλεπόμενη διακομιδή και πήγε στο Ιπποκράτειο. Στη συγκεκριμένη παραλία, γίνεται πανικός από κόσμο, δεν έχει ορατότητα και σήμερα είχε και κύμα».

Οι γονείς αν και τρομοκρατημένοι από την περιπέτεια του γιου τους, ευχαρίστησαν συγγκινημένοι τους δύο ναυαγοσώστες, αγκαλιάζοντάς τους.

Στο σημείο, όπως επισημαίνει το δημοσίευμα έσπευσε και ο εθελοντής διασώστης Γιάννης Κολοκυθάς, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της Οργάνωσης «Τα παιδιά σώζουν ζωές», πρόκειται για το τρίτο παιδί που διασώζεται στην Κασσάνδρα μέσα σε διάστημα μιας μόλις εβδομάδας.