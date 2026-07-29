Στο Περιστέρι το ψητοπωλείο με τα 9 κρούσματα σαλμονέλας - Η απάντησή του στα social media

Snapshot Εννιά πελάτες, μεταξύ αυτών δύο παιδιά, εμφάνισαν σαλμονέλα μετά από κατανάλωση γύρου κοτόπουλου στο ψητοπωλείο «Μαγκάλι» στο Περιστέρι.

Οι εν λόγω πελάτες μεταφέρθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με συμπτώματα της νόσου.

Το ψητοπωλείο δηλώνει ότι τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα δεν δείχνουν παρουσία σαλμονέλας.

Η επιχείρηση συνεργάζεται πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και περιμένει τα τελικά αποτελέσματα των ελέγχων.

Το ψητοπωλείο τονίζει τη σημασία της αποφυγής εικασιών και δεσμεύεται να ενημερώσει υπεύθυνα το κοινό μετά την ολοκλήρωση της έρευνας. Snapshot powered by AI

Στο Περιστέρι βρίσκεται η επιχείρηση που σέρβιρε γύρο κοτόπουλο με σαλμονέλα σε εννιά πελάτες της, ανάμεσά τους και δύο παιδιά, οι οποίοι διακομίσθηκαν στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας με συμπτώματα της νόσου.

Πρόκειται για το «Μαγκάλι» στο Περιστέρι, το οποίο εξέδωσε σχετική ανακοίνωση στα social media, τονίζοντας ότι δεν έχει προκύψει από τα πρώτα εργαστηριακά αποτελέσματα παρουσία σαλμονέλας.

Η ανακοίνωση του ψητοπωλείου

«Αγαπητοί πελάτες,

Με αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό προς την υγεία και την ασφάλεια της πολυπληθούς πελατείας μας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τις πρόσφατες αναφορές που αφορούν τον γύρο κοτόπουλου της επιχείρησής μας.

Από την πρώτη στιγμή συνεργαζόμαστε πλήρως με τις αρμόδιες αρχές και παρέχουμε κάθε απαραίτητο στοιχείο, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία της διερεύνησης και της ιχνηλάτησης.

Στο μεταξύ, έχουν προκύψει τα πρώτα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και, από μια πρώτη αξιολόγηση, δεν προκύπτει ένδειξη παρουσίας σαλμονέλας. Ωστόσο, η διαδικασία των ελέγχων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και αναμένουμε τα επίσημα τελικά αποτελέσματα, τα οποία και μόνο μπορούν να οδηγήσουν σε ασφαλή και τεκμηριωμένα συμπεράσματα.

Μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, θεωρούμε σημαντικό να μην υιοθετούνται εικασίες ή αναπόδεικτοι ισχυρισμοί που μπορεί να δημιουργήσουν σύγχυση ή να αδικήσουν ανθρώπους και επιχειρήσεις.

Για εμάς, η εμπιστοσύνη των πελατών μας είναι η μεγαλύτερη αξία. Για τον λόγο αυτό συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε με απόλυτη συνέπεια όλα τα προβλεπόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων και θα ενημερώσουμε υπεύθυνα το κοινό μόλις υπάρξουν τα επίσημα τελικά αποτελέσματα.

Σας ευχαριστούμε θερμά για την κατανόηση, την ψυχραιμία και την εμπιστοσύνη σας».

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