Μητσοτάκης από Αγαθονήσι: Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης

Snapshot Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε ότι η Ελλάδα στέλνει μήνυμα αποτροπής και εθνικής αυτοπεποίθησης από το φυλάκιο Αγαθονησίου.

Τόνισε την ασφάλεια των νησιωτών μέσω της παρουσίας των ένοπλων δυνάμεων στα νησιά.

Το φυλάκιο συμβάλλει στην καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης και στην αποτροπή των δικτύων διακινητών.

Ο Μητσοτάκης επισκέφθηκε το Διαχρονικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αγαθονησίου, που χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης. Snapshot powered by AI

Στέλνουμε μήνυμα αποτροπής, υπευθυνότητας και εθνικής αυτοπεποίθησης, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το φυλάκιο Αγαθονησίου όπου βρέθηκε το πρωί της Τετάρτης.

«Οι νησιώτες μας να αισθάνονται ασφαλείς με τις ένοπλες δυνάμεις μας», τόνισε ο πρωθυπουργός που επισήμανε επίσης πως «το φυλάκιο υποβοηθά και τη μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης»: «Στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα στα άθλια δίκτυα των διακινητών ότι θα τους εμποδίσουμε να εκμεταλλεύονται απελπισμένους ανθρώπους για να τους φέρνουν στην Ελλάδα και στην Ευρώπη».

Είναι ξεχωριστή τιμή να βρίσκομαι κάτω από τη μεγάλη σημαία που κυματίζει στο ακριτικό Αγαθονησι, είπε ακόμη ο Κυριάκος Μητσοτάκης που αυτή την ώρα επισκέπτεται το Διαχρονικο Αρχαιολογικό μουσείο Αγαθονησιου που έχει ολοκληρωθεί με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

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