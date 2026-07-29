Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το Λύκειο – Τι ισχύει για τις εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027

Με τη σχετική υπουργική απόφαση προσδιορίζεται η ύλη που θα διδαχθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης

Επιμέλεια - Χρύσα Γρίβα

Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το Λύκειο – Τι ισχύει για τις εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027
ΠΑΙΔΕΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία θα εξεταστούν γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027.

Με τη σχετική υπουργική απόφαση προσδιορίζεται η ύλη που θα διδαχθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης για όλους τους μαθητές των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου, παρέχοντας έγκαιρα το πλαίσιο προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά.

Η απόφαση αφορά όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων και εντάσσεται στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας για την ομαλή έναρξη και διεξαγωγή του σχολικού έτους 2026-2027.

Δείτε την εξεταστέα ύλη των Α', Β' και Γ' Λυκείου 2026-2027

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου για το σχ. έτος 2026-2027

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
16:26ΥΓΕΙΑ

Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση - Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Καρφιά» Αυγερινού για το κόμμα Καρυστιανού: Ύποπτοι και φυτευτοί «συμβουλάτορες» των διαδρόμων

16:23LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η ανακοίνωση για τη νέα σεζόν και οι πρώτες φωτογραφίες

16:13ΚΟΣΜΟΣ

Με γνωστή χειρονομία απαντά ο Mr Telegram στο ρωσικό ένταλμα σύλληψής του

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σκιτσογράφος Στάθης κατά Τασούλα: «Αυτός ο... ραγιαδόφρων είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας»

16:09WHAT THE FACT

Το Jundiaí «καταπίνει» έως και 217,7 εκατ. λίτρα λυμάτων τη μέρα: Παράγει χιλιάδες τόνους λιπάσματος

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή

16:06ΕΛΛΑΔΑ

Νέες ταυτότητες: «Όχι στο τσιπάκι» και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας στην Κοζάνη – Ουρές για διαβατήρια έξω από την Αστυνομία

16:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου: 112 για εκκένωση οικισμών

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια και χαμηλών στην Ανατολική Μεσόγειο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

15:57ΠΑΙΔΕΙΑ

Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το Λύκειο – Τι ισχύει για τις εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027

15:55NEWSBOMB

Χαλκιδική: Αποσωληνώθηκε το 7χρονο κοριτσάκι που έχασε έχασε γονείς και αδερφάκι σε τροχαίο

15:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Με μποϊκοτάζ στο Μουντιάλ απαντούν UEFA και ευρωπαϊκές εθνικές ομάδες στην πρόταση Ινφαντίνο

15:46ΥΓΕΙΑ

Γεωργιάδης: Πλήρως λειτουργικό και εξοπλισμένο το νέο τμήμα Επειγόντων του νοσοκομείου Λήμνου

15:42WHAT THE FACT

Φιάσκο με γέφυρα 2 εκατ. ευρώ στην Ινδία: Την έχτισαν με στροφή 90 μοιρών (Βίντεο)

15:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Νεϊμάρ επιβεβαιώνει πως αποσύρεται από την εθνική Βραζιλίας - «Η περιπέτειά μου τελείωσε»

15:36ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Στη φυλακή ο Αιγύπτιος που σχεδίαζε την επίθεση με χειροβομβίδα στο σπίτι του Ντογιάκου

15:35ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Ρένα ετών 22»:Το συγκινητικό αφιέρωμα της FinosFilm 22 χρόνια μετά τον θάνατο της Ρένας Βλαχοπούλου

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Γύθειο: 112 για ετοιμότητα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι - Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

16:00ΕΛΛΑΔΑ

Εκτός ελέγχου η φωτιά στη Νέα Κρύα Βρύση Ρεθύμνου: 112 για εκκένωση οικισμών

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι το ψητοπωλείο με τα 9 κρούσματα σαλμονέλας - Η απάντησή του στα social media

15:33ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στο Γύθειο: 112 για ετοιμότητα, ισχυρές δυνάμεις στο σημείο

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: «Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης» - Εικόνες από το πριν και το μετά

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θρηνεί η Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη - Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρτέμιδα - Καίει κοντά στο Δημαρχείο

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό 7,1R στην Ιαπωνία: «Δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο κίνδυνος πέρασε»

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία - Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα

13:20ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Ανακαινίζω»: Διευρύνονται τα κριτήρια για τις κλειστές κατοικίες – Ποιοι ωφελούνται

16:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναλλαγές με το Δημόσιο: Τέλος σε ποινικό μητρώο, ενημερότητες, ληξιαρχικές πράξεις - Με μια απλή δήλωση τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Τρεις συλλήψεις για τη φωτιά στο παλιό κτήριο του Μπάντμιντον στο Πάρκο Γουδή

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ