Καθορίστηκε η εξεταστέα ύλη για το Λύκειο – Τι ισχύει για τις εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027

Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε τον καθορισμό της εξεταστέας ύλης για τα μαθήματα της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, τα οποία θα εξεταστούν γραπτώς στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του σχολικού έτους 2026-2027.

Με τη σχετική υπουργική απόφαση προσδιορίζεται η ύλη που θα διδαχθεί και θα αποτελέσει αντικείμενο εξέτασης για όλους τους μαθητές των τριών τάξεων του Γενικού Λυκείου, παρέχοντας έγκαιρα το πλαίσιο προετοιμασίας για τη νέα σχολική χρονιά.

Η απόφαση αφορά όλα τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων και εντάσσεται στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας για την ομαλή έναρξη και διεξαγωγή του σχολικού έτους 2026-2027.

Δείτε την εξεταστέα ύλη των Α', Β' και Γ' Λυκείου 2026-2027

Η εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα των Α΄, Β΄ και Γ΄ Λυκείου για το σχ. έτος 2026-2027

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