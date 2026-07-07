Πανελλήνιες 2027: Ανακοινώθηκε η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Γ' Λυκείου

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Παιδείας η εξεταστέα ύλη για τους μαθητές της Γ' Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις το 2027.

Το υπουργείο Παιδείας δημοσίευσε την απόφαση με την εξεταστέα ύλη για τα μαθήματα που θα εξεταστούν πανελλαδικά το 2027 για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Η απόφαση αφορά τους μαθητές της Γ' τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου που θα συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2027.

Η υπουργική απόφαση περιλαμβάνει αναλυτικά την ύλη για όλα τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα, ώστε μαθητές και εκπαιδευτικοί να προγραμματίσουν έγκαιρα την προετοιμασία τους για τη νέα εξεταστική χρονιά.

Διαβάστε επίσης