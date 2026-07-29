Ξέρατε ότι υπάρχουν 9 σημεία για να βρείτε τον σφυγμό σας; Πώς να εντοπίσετε το καθένα

Τα 9 σημεία σφυγμού στο σώμα: Πού θα τα βρείτε και πώς να υπολογίσετε τον καρδιακό σας ρυθμό

Newsbomb

Ξέρατε ότι υπάρχουν 9 σημεία για να βρείτε τον σφυγμό σας; Πώς να εντοπίσετε το καθένα
ΥΓΕΙΑ
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Ο σφυγμός είναι το κύμα πίεσης που δημιουργείται κάθε φορά που η καρδιά αντλεί αίμα μέσω μιας αρτηρίας. Η εύρεσή του δείχνει πόσο γρήγορα χτυπά η καρδιά και αν οι παλμοί είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι.

Ο καρπός είναι συνήθως το πιο γνωστό, ευκολότερο και ασφαλέστερο μέρος για έναν αυτοέλεγχο, αλλά όχι το μοναδικό.

Πού βρίσκονται τα 9 σημεία σφυγμού στο σώμα;

Τα σημεία σφυγμού (pulse points) είναι εκεί όπου μια αρτηρία είναι αρκετά κοντά στο δέρμα, ώστε να γίνεται αισθητή με απαλή πίεση.

  1. Καρπός (radial pulse point): Αυτό είναι το πιο σύνηθες και γνωστό σημείο σφυγμού στο σώμα
  2. Καρωτίδα (carotid pulse point): Στο αυλάκι δίπλα στην τραχεία εκατέρωθεν του λαιμού. Ελέγξτε μία πλευρά κάθε φορά
  3. Εσωτερικός αγκώνας (brachial pulse point ): Μέσα στον άνω βραχίονα κοντά στην πτυχή του αγκώνα. Χρησιμοποιείται κατά κανόνα για μωρά και για τον τυπικό έλεγχο της αρτηριακής πίεσης με πιεσόμετρο
  4. Εσωτερικός μηρός (femoral pulse point ) Στη βουβωνική χώρα, εκεί όπου ο άνω μηρός συναντά τον κορμό
  5. Πίσω από το γόνατο (popliteal pulse point): Βαθιά πίσω από το γόνατο, συνήθως με το γόνατο ελαφρώς λυγισμένο
  6. Οπίσθιος κνημιαίος σφυγμός (posterior tibial pulse point): Πίσω και ακριβώς κάτω από το εσωτερικό οστό του αστραγάλου.
  7. Στο άνω πέλμα (dorsalis pedis pulse point): Στο επάνω μέρος του πέλματος, γενικά μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου μακριού οστού.
  8. Κροταφικός σφυγμός (temporal pulse point): Στο πλάι του μετώπου, πάνω και μπροστά από το αυτί
  9. Καρδιακός σφυγμός (apical pulse point): Πάνω από το κάτω αριστερό μέρος του στήθους, στην κορυφή της καρδιάς. Είναι το σημείο που οι γιατροί συνήθως τοποθετούν το στηθοσκόπιο
σημεια σφυγμου

Τα 9 σημεία σφυγμού στο σώμα

Bigstock®

Ο καρπός και ο λαιμός είναι πιο πρακτικοί για την μέτρηση του καρδιακού ρυθμού. Τα σημεία της βουβωνικής χώρας, του γονάτου, του αστραγάλου και του ποδιού χρησιμοποιούνται κυρίως για την αξιολόγηση της κυκλοφορίας του αίματος.

Πώς να μετρήσετε σωστά τον σφυγμό σας

Καθίστε ή ξαπλώστε ήσυχα για 5-10 λεπτά πριν μετρήσετε τον σφυγμό ηρεμίας:

  • Τοποθετήστε τον δείκτη και του μεσαίο δάκτυλο πάνω από την αρτηρία. Μην χρησιμοποιείτε τον αντίχειρά σας επειδή έχει δικό του σφυγμό
  • Πιέστε ελαφρά μέχρι να νιώσετε επαναλαμβανόμενους σφυγμούς. Η υπερβολική πίεση μπορεί να ισοπεδώσει την αρτηρία
  • Αν ελέγχετε την καρωτίδα, παραμείνετε καθισμένοι, ψηλαφίστε μόνο την μία πλευρά του λαιμού και ποτέ μην πιέζετε και τις δύο καρωτίδες αρτηρίες ταυτόχρονα

Μετρήστε για 60 δευτερόλεπτα όταν η ακρίβεια έχει σημασία. Για μια πιο γρήγορη εκτίμηση:

  • Μετρήστε για 30 δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάστε επί 2
  • Μετρήστε για 15 δευτερόλεπτα και πολλαπλασιάστε επί 4

Για παράδειγμα: Οι 36 παλμοί σε 30 δευτερόλεπτα ισοδυναμούν με 72 παλμούς ανά λεπτό.

Πώς αξιολογείται ο καρδιακός ρυθμός

Ο καρδιακός ρυθμός περιγράφει την απόσταση και το μοτίβο των καρδιακών παλμών. Κατά την μέτρηση, παρατηρήστε εάν οι παλμοί εμφανίζονται τακτικά ή αν νιώθετε να είναι ανομοιόμορφοι, να παραλείπονται κάποιες φορές, να είναι ασυνήθιστα γρήγοροι ή πολύ αργοί.

Εάν ο ρυθμός φαίνεται ακανόνιστος, μετρήστε για ένα ολόκληρο λεπτό και επαναλάβετε μετά από ολιγόλεπτη ανάπαυση. Καταγράψτε τον ρυθμό, τα συμπτώματα και τι κάνατε. Ένα smartwatch μπορεί να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί πάντα να διακρίνει τους ακίνδυνους επιπλέον παλμούς από μια προβληματική αρρυθμία.

Οι περισσότεροι ενήλικες σε ανάπαυση έχουν καρδιακό ρυθμό 60-100 παλμούς ανά λεπτό, αν και οι προπονημένοι αθλητές μπορεί να έχουν χαμηλότερους. Η ηλικία, η φυσική κατάσταση, τυχόν φαρμακευτική αγωγή, ο πυρετός, η αφυδάτωση και το άγχος μπορούν να επηρεάσουν αυτόν τον αριθμό.

γυναικα ψηλαφιζει την καρωτιδα στον λαιμο για να βρει τον σφυγμο της

Πότε πρέπει να ζητήσετε ιατρική γνώμη

Ζητήστε ιατρική συμβουλή εάν ο σφυγμός ηρεμίας σας είναι επανειλημμένα πάνω από 100 ή κάτω από 60 και αυτό είναι ασυνήθιστο για εσάς ή εάν τον αισθάνεστε επανειλημμένα ακανόνιστο. Ένας βραδύτερος ρυθμός μπορεί να είναι φυσιολογικός σε άτομα με καλή φυσική κατάσταση ή υπό κάποια φαρμακευτική αγωγή.

Ζητήστε επείγουσα φροντίδα όταν εμφανίζεται μη φυσιολογικός σφυγμός μαζί με:

  • πόνο στο στήθος
  • σοβαρή δύσπνοια
  • λιποθυμία
  • σύγχυση
  • έντονη αδυναμία
  • επίμονη ζάλη

Συμπέρασμα

Ο καρπός είναι το απλούστερο σημείο για την μέτρηση του καρδιακού ρυθμού, ενώ οκτώ άλλα σημεία σφυγμού βοηθούν στην αξιολόγηση της ροής του αίματος.

Για ακρίβεια μετρήστε τους παλμούς για ένα ολόκληρο λεπτό, σημειώστε εάν οι σφυγμοί είναι ομοιόμορφα κατανεμημένοι και ζητήστε φροντίδα για επίμονες ανωμαλίες ή προειδοποιητικά συμπτώματα.

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