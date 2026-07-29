Φλεγόμενο δέντρο στη Γερμανία: Η στιγμή που οι φλόγες πάλλονται με το ηλεκτρικό ρεύμα - Βίντεο

Ένα δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού έπεσε πάνω σε ενεργό καλώδιο ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια καταιγίδας στη Γερμανία . Οι φλόγες έμοιαζαν να πάλλονται σε κάθε κύμα αύξησης της ηλεκτρικής τάσης που περνούσε μέσα από το καλώδιο.

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