Φλεγόμενο δέντρο στη Γερμανία: Η στιγμή που οι φλόγες πάλλονται με το ηλεκτρικό ρεύμα - Βίντεο
Καταιγίδα προκάλεσε ένα απόκοσμο θέαμα: Δέντρο φλεγόμενο από ηλεκτροφόρο καλώδιο
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- Καταιγίδα στη Γερμανία προκάλεσε φωτιά σε δέντρο που ήρθε σε επαφή με ενεργό ηλεκτροφόρο καλώδιο.
- Το δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες εξαιτίας της ηλεκτρικής εκφόρτισης από το καλώδιο.
- Οι φλόγες παρουσίαζαν παλμική κίνηση συγχρονισμένη με τα κύματα ηλεκτρικής τάσης του καλωδίου.
Ένα δέντρο τυλίχθηκε στις φλόγες αφού έπεσε πάνω σε ενεργό καλώδιο ηλεκτροδότησης κατά τη διάρκεια καταιγίδας στη Γερμανία. Οι φλόγες έμοιαζαν να πάλλονται σε κάθε κύμα αύξησης της ηλεκτρικής τάσης που περνούσε μέσα από το καλώδιο.
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