Κέιτι Πέρι: Παγιδευμένη σε γιγάντιο φουσκωτό μπουκάλι - To viral στιγμιότυπο

Το αρχικό σχέδιο ήθελε το κοινό να μεταφέρει το μπουκάλι στην σκηνή, αλλά για κάποιο λόγο δεν...υπάκουσε

Δέσποινα Σοφιανίδου

Κέιτι Πέρι: Παγιδευμένη σε γιγάντιο φουσκωτό μπουκάλι - To viral στιγμιότυπο
LIFESTYLE
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  • Η Κέιτι Πέρι μπήκε σε ένα γιγάντιο φουσκωτό μπουκάλι για την εμφάνισή της στο φεστιβάλ Isle of MTV Malta, αλλά το κοινό την μετέφερε στην αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που ήταν προγραμματισμένο.
  • Παρά την προσπάθειά της να διορθώσει την πορεία και να διατηρηθεί όρθια, η Πέρι δεν κατάφερε να ελέγξει την κατάσταση λόγω της συμπεριφοράς του πλήθους.
  • Το περιστατικό έγινε viral και προκάλεσε πολλά μιμίδια στο διαδίκτυο, με αναφορές σε στίχους από την επιτυχία της "Teenage Dream".
  • Η viral στιγμή συνέπεσε χρονικά με την κριτική της Πέρι προς τον Λευκό Οίκο για την ανεξέλεγκτη χρήση του τραγουδιού της "Firework" σε βίντεο TikTok με στρατιωτικά πλάνα.
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Κάτι δεν κατάλαβαν καλά οι θαυμαστές της Κέιτι Πέρι, και πήγε στραβά η εμφάνισή της στο φεστιβάλ Isle of MTV Malta.

Όλα όσα συνέβησαν ενώ η Πέρι ερμήνευε την επιτυχία της του 2008 "I Kissed a Girl" στην πλατεία Il-Fosos.

Η τραγουδίστρια μπήκε σε ένα γιγάντιο διαφανές φουσκωτό μπουκάλι που προοριζόταν να μετακινηθεί μέσα από το κοινό προς τη σκηνή.

Αλλά το πλήθος τη μετέφερε κατά λάθος ή εσκεμμένα (μένει να διευκρινιστεί) στην αντίθετη κατεύθυνση, προς τα βάθη του κοινού, ενώ εκείνη συνέχιζε να χαιρετά με το χέρι της, σε μία προσπάθεια να σταθεί όρθια, να σώσει την κατάσταση και να διορθώσει την πορεία.

Αυτό που κάνει το περιστατικό ιδιαίτερα αξιομνημόνευτο είναι η απόλυτη αδυναμία της ερμηνεύτριας να διαχειριστεί την κατάσταση. Η Πέρι, γνωστή για την ακρίβεια και τη θεατρικότητά της, ήταν στο έλεος ενός πλήθους που είχε αποφασίσει, συλλογικά ίσως, ότι ήταν πιο διασκεδαστικό να μην ακολουθήσει το σκηνικό σχέδιο.

Το κλιπ έχει πυροδοτήσει ένα κύμα μιμιδίων στο διαδίκτυο, με πολλούς χρήστες να τραβούν μια γραμμή πίσω στην επιτυχία της Teenage Dream του 2008 και τον στίχο, Do you ever feel like a plastic bag.

Η viral στιγμή ήρθε λίγες μέρες αφότου η Πέρι επέκρινε τον Λευκό Οίκο για τη χρήση του τραγουδιού της "Firework" σε ένα επίσημο βίντεο TikTok με στρατιωτικά πλάνα.

Δημοσιεύοντας στο X, η Πέρι είπε: «Είμαι βαθιά συγκλονισμένη και θυμωμένη που βλέπω το "Firework" να χρησιμοποιείται στον λογαριασμό TikTok του @WhiteHouse ως υποστηρικτικό κομμάτι για βίντεο στρατιωτικών χτυπημάτων. Δεν το ενέκρινα αυτό, δεν μου ζητήθηκε και δεν το συγχωρώ».

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