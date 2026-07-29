Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν: «Θα τους κάνουμε σκόνη. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε ξύλο»

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν στο Ιράν μετά από πυραυλική επίθεση στην Ιορδανία

Μάνος Χατζηγιάννης

Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν: «Θα τους κάνουμε σκόνη. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε ξύλο»
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σκληρά στο Ιράν μετά από πυραυλική επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία.
  • Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών υποστηριζόμενων από το Ιράν συντονίστηκαν με την ιρακινή κυβέρνηση.
  • Παρά τις εντάσεις, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται.
  • Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί σκληρής αντίδρασης στο Ιράν.
Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στις απειλές του κατά του Ιράν και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποκριθούν με σφοδρότητα σε μια ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News: «Θα τους κάνουμε σκόνη. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε ξύλο».

Το Fox News ανέφερε ότι ο Τραμπ δήλωσε στο δίκτυο ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν, αφού ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είπε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόνο λίγα λεπτά για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και ότι είχε δει το βίντεο της επιχείρησης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν ως «καρκίνο για τον κόσμο» και δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν είχαν συντονιστεί με την ιρακινή κυβέρνηση, σύμφωνα με το Fox News.

Πρόσθεσε πάντως ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά την τελευταία επίθεση, ανέφερε το δίκτυο.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά τη δήλωση του Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το Ιράν «θα δεχτεί σκληρό χτύπημα» ως αντίδραση σε μια απόπειρα επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Το αργό Brent σημείωσε άνοδο 5,8% στα 86,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 6,4% στα 84,30 δολάρια.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Η Έρη Ρίτσου για την απαγόρευση του «Γιάννη τον φονιά»: Κάνει λόγο για συμπλέγματα και τραγελαφικά των κληρονόμων

17:55ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: «Η φωτιά ειναι ανεξέλεγκτη - Δεν υπάρχουν εναέρια μέσα», λέει ο δήμαρχος της περιοχής

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Φλεγόμενο δέντρο στη Γερμανία: Η στιγμή που οι φλόγες πάλλονται με το ηλεκτρικό ρεύμα - Βίντεο

17:44ΚΟΣΜΟΣ

Θρίλερ στην Ταϊλάνδη: Τελευταία ανατριχιαστικά πλάνα των εξαφανισμένων 2 Ρώσων αδελφών πάνω στη μηχανή, πριν βρεθεί θαμμένη και διαλυμένη

17:43ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας για νεκρούς πυροσβέστες: Βαθύτατη θλίψη, η σκέψη μας σε οικείους και συναδέλφους τους

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Τριόπετρας

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο - Νεκροί δύο πυροσβέστες: «Έχουμε και δύο τραυματίες, καίει παντού ανεξέλεγκτη», είπε ο κοινοτάρχης Κρύας Βρύσης

17:30ΥΓΕΙΑ

Ξέρατε ότι υπάρχουν 9 σημεία για να βρείτε τον σφυγμό σας; Πώς να εντοπίσετε το καθένα

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλωμάρι: Ήχησε το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν: «Θα τους κάνουμε σκόνη. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε ξύλο»

17:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

17:13ΕΛΛΑΔΑ

Θεσπρωτία: Αλιεύθηκε λαγοκέφαλος στα Σύβοτα - Προειδοποίηση για την κατανάλωσή του

17:05ΚΟΣΜΟΣ

Ασυνήθιστη εικόνα: Αγριογούρουνο δροσίζεται κάτω από διάσημο σιντριβάνι

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Η Αγγλία εκπέμπει SOS: Η μισή χώρα σε κατάσταση ξηρασία Η χειρότερη των τελευταίων δύο αιώνων

16:53ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στο Πλωμάρι - Επιχειρούν έξι ενάερια μέσα

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες 26 και 28 ετών

16:46ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νίστρουπ: «Δεν περιμένω να είμαστε τέλειοι σε κάθε αγώνα, θα χρειαστούμε χρόνο»

16:35ΕΛΛΑΔΑ

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο σε 18 περιοχές - Ανάμεσά τους και η Αττική

16:30ΕΛΛΑΔΑ

Ναυαγοσώστες έσωσαν 12χρονο από πνιγμό στη Χαλκιδική - Πώς περιγράφουν τις δραματικές στιγμές

16:26ΥΓΕΙΑ

Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση - Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:17ΕΛΛΑΔΑ

«Έπεσαν ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος»: Η ανακοίνωση της Πυροσβεστικής για τον θάνατο των δύο πυροσβεστών στο Ρέθυμνο

16:49ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Νεκροί δύο πυροσβέστες 26 και 28 ετών

16:23LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η ανακοίνωση για τη νέα σεζόν και οι πρώτες φωτογραφίες

16:26ΥΓΕΙΑ

Σε ποιες παραλίες της Αττικής απαγορεύεται η κολύμβηση - Νέα εγκύκλιος του υπουργείου Υγείας

15:02ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Αυτή είναι η 38χρονη Βρετανίδα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στη βαλίτσα

10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

16:02ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Πέθανε η ηθοποιός και τραγουδίστρια Μαίρη Νταλμάς

16:24ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Θανάσης Αυγερινός παραιτήθηκε από εκπρόσωπος του κόμματος Καρυστιανού

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

16:10ΕΛΛΑΔΑ

Σκιτσογράφος Στάθης κατά Τασούλα: «Αυτός ο... ραγιαδόφρων είναι Πρόεδρος της Δημοκρατίας»

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

17:24ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Πλωμάρι: Ήχησε το 112 για εκκένωση - Μαίνεται το πύρινο μέτωπο

15:16ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Γερμανό μηχανικό και καθηγητή του ΕΜΠ όρισε το Μετρό για τις πραγματογνωμοσύνες - Χωρίς απαντήσεις παραμένουν οι κάτοικοι, συστήνει ομάδα κι ο Δήμος Αθηναίων

15:01ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λαμία: Γυναίκα πνίγηκε τρώγοντας σουβλάκι - Δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στο Ρέθυμνο: Μήνυμα 112 για εκκένωση της περιοχής Τριόπετρας

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

15:59ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Συνδυασμός υψηλών πιέσεων στα Βαλκάνια και χαμηλών στην Ανατολική Μεσόγειο - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: «Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης» - Εικόνες από το πριν και το μετά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ