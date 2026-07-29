Νέα απειλή Τραμπ κατά Ιράν: «Θα τους κάνουμε σκόνη. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε ξύλο»

Snapshot Ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε ότι οι ΗΠΑ θα επιτεθούν σκληρά στο Ιράν μετά από πυραυλική επίθεση σε αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία.

Οι αμερικανικές επιθέσεις κατά ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών υποστηριζόμενων από το Ιράν συντονίστηκαν με την ιρακινή κυβέρνηση.

Παρά τις εντάσεις, οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν συνεχίζονται.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν σημαντικά μετά τις δηλώσεις Τραμπ περί σκληρής αντίδρασης στο Ιράν. Snapshot powered by AI

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε στις απειλές του κατά του Ιράν και δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ανταποκριθούν με σφοδρότητα σε μια ιρανική πυραυλική επίθεση εναντίον αμερικανικών δυνάμεων στην Ιορδανία.

Συγκεκριμένα ο Τραμπ ανέφερε στο Fox News: «Θα τους κάνουμε σκόνη. Θα τους χτυπήσουμε σκληρά. Θα φάνε ξύλο».

Το Fox News ανέφερε ότι ο Τραμπ δήλωσε στο δίκτυο ότι οι ΗΠΑ θα αντιδράσουν, αφού ιρανικοί βαλλιστικοί πύραυλοι έπληξαν αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία κατά τη διάρκεια της νύχτας. Είπε ακόμη ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είχαν μόνο λίγα λεπτά για να αναχαιτίσουν τους πυραύλους και ότι είχε δει το βίντεο της επιχείρησης.

Ο Τραμπ χαρακτήρισε επίσης τις πολιτοφυλακές που υποστηρίζονται από το Ιράν ως «καρκίνο για τον κόσμο» και δήλωσε ότι οι αμερικανικές επιθέσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας εναντίον ιρακινών σιιτικών πολιτοφυλακών που υποστηρίζονται από το Ιράν είχαν συντονιστεί με την ιρακινή κυβέρνηση, σύμφωνα με το Fox News.

Πρόσθεσε πάντως ότι οι συνομιλίες με το Ιράν συνεχίζονται παρά την τελευταία επίθεση, ανέφερε το δίκτυο.

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο μετά τη δήλωση του Τραμπ

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Τετάρτη, αφού ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε συνέντευξή του στο Fox News ότι το Ιράν «θα δεχτεί σκληρό χτύπημα» ως αντίδραση σε μια απόπειρα επίθεσης εναντίον αμερικανικών δυνάμεων.

Το αργό Brent σημείωσε άνοδο 5,8% στα 86,82 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 6,4% στα 84,30 δολάρια.

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