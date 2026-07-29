Reuters: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Γιατί ο αμερικανικός στρατός «μαζεύει» τα κινητά των στρατιωτών

Ο ανώτατος στρατιωτικός διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ προειδοποίησε τα στρατεύματα ότι τα βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν το Ιράν να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις

Νατάσα Παυλοπούλου

Reuters: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Γιατί ο αμερικανικός στρατός «μαζεύει» τα κινητά των στρατιωτών
ΚΟΣΜΟΣ
6'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ότι βίντεο από κινητά που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο βοηθούν το Ιράν να στοχεύει αμερικανικές βάσεις.
  • Υπάρχει πιθανότητα κατάσχεσης κινητών τηλεφώνων σε στρατιώτες στην Ιορδανία για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.
  • Βίντεο από έξυπνα γυαλιά στρατιωτικού έδειξαν την πορεία κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης, διευκολύνοντας το Ιράν στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων.
  • Έως τώρα, 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και πάνω από 600 τραυματιστεί στη σύγκρουση με το Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.
  • Το Πεντάγωνο περιορίζει την αποκάλυψη πληροφοριών για να προστατεύσει την επιχειρησιακή ασφάλεια και αποφεύγει να σχολιάζει λεπτομέρειες επιθέσεων ή τραυματισμών.
Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή προειδοποίησε τα στρατεύματα ότι τα βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν το Ιράν να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις και πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ορισμένοι από τους στρατιώτες που υπηρετούν στο μέτωπο θα μπορούσαν σύντομα να διαταχθούν να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους. Ένα πιθανό μπλόκο ωστόσο στις επικοινωνίες θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο τους χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να βασίζονται σε τηλέφωνα για να στέλνουν περιοδικά μηνύματα στους αγαπημένους τους και να τους διαβεβαιώνουν ότι είναι καλά.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε μια επιστολή που δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, ανέφερε ότι το Ιράν επωφελείται από το γεγονός ότι μπορεί να δει την επιτυχία ή την αποτυχία των επιθέσεών του σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, αναζητώντας ειδησεογραφικά ρεπορτάζ ή διαδικτυακές αναρτήσεις δημοσιογράφων που αναφέρουν «αντιδράσεις, φωτογραφίες και πλάνα από τα κινητά τηλέφωνα των στρατευμάτων μας».

«Το άμεσο, αναπόφευκτο κόστος αυτών των πληροφοριών ανοιχτού κώδικα θα μπορούσε να μετρηθεί στις ζωές Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτών σε στοχευμένες χώρες του Κόλπου», έγραψε ο Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στην επίμαχη επιστολή της 28ης Ιουλίου, αντίγραφο της οποίας αποκτήθηκε από το Reuters.

Κάλεσε τα στρατεύματα να «διπλασιάσουν την εστίασή τους στην επιχειρησιακή ασφάλεια», χωρίς να ορίζει συγκεκριμένα βήματα. Η προειδοποίηση υπογράμμισε τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της δημοσιογραφίας σε πραγματικό χρόνο, συχνά υποβοηθούμενης από δορυφορικές εικόνες και αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο, και της επιθυμίας του αμερικανικού στρατού να περιορίσει οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει το Ιράν καθώς προσπαθεί να σκοτώσει και να τραυματίσει αμερικανικά στρατεύματα.

Σε ορισμένους στρατιώτες στην Ιορδανία, η οποία αποτελεί συχνό στόχο ιρανικών επιθέσεων έχει ειπωθεί ότι τα τηλέφωνά τους πιθανότατα θα κατασχεθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση εξετάζεται στην περιοχή λόγω ανησυχιών για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αλλά δεν παρουσίασε την κατάσχεση ως βέβαιη.Όταν ρωτήθηκε για κάποιο σχόλιο, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, λοχαγός Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε: «Το μήνυμα αποτελεί μια γενική υπενθύμιση προς τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της επιχειρησιακής ασφάλειας. Αυτή είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες που χρησιμοποίησε ο Ναύαρχος Κούπερ για να μεταφέρει τις επιχειρησιακές προτεραιότητες».

Το «βίντεο» που έβαλε φωτιές

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο αυτόν τον μήνα, ένας Αμερικανός στρατιωτικός κατέγραψε ένα βίντεο καθώς στρατιώτες έτρεχαν για καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας θανατηφόρας ιρανικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου. Ο Κούπερ φάνηκε να αναφέρεται στο βίντεο στην επιστολή του, λέγοντας ότι είχε καταγραφεί με έξυπνα γυαλιά Meta με ενσωματωμένη κάμερα.«Βίντεο που καταγράφηκε από τα γυαλιά Meta ενός στρατιωτικού αναρτήθηκε στο Instagram και δείχνει από πού είχε φύγει το άτομο και πώς είχε κατευθυνθεί σε ένα καταφύγιο κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», έγραψε ο Κούπερ.

Το Ιράν κανονικά θα δυσκολευόταν να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία των επιθέσεών του, αν δεν υπήρχαν τέτοιες αναφορές, είπε ο Κούπερ, λόγω των ηλεκτρονικών παρεμβολών του αμερικανικού στρατού ή άλλων τακτικών που χρησιμοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες.«Το Ιράν γνωρίζει ότι τα όπλα εκτοξεύτηκαν. Ωστόσο, οι δυνάμεις του δεν γνωρίζουν αν αστόχησαν κατά 50 μέτρα, αν χτύπησαν έναν άδειο διάδρομο ή αν έπληξαν με επιτυχία μια πολυσύχναστη εγκατάσταση», έγραψε. «Λεπτομερείς λίστες, περιγραφές και αναλύσεις για το τι χτυπήθηκε, που δημοσιεύονται ανοιχτά από ειδησεογραφικά πρακτορεία, ουσιαστικά εκτελούν την Εκτίμηση Ζημιών Μάχης (BDA) του Ιράν για αυτούς, δωρεάν», δήλωσε ο Κούπερ

Υπολογίζεται ότι 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση με το Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και περισσότεροι από 600 έχουν τραυματιστεί στις μάχες, θύματα που έχουν εντείνει τις ανησυχίες των Αμερικανών για έναν πόλεμο που υποστηρίζει μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς .Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τις ζημιές στις αμερικανικές υποδομές σε βάσεις, συμπεριλαμβανομένων πύργων ραντάρ, στρατώνων και υπόστεγων αεροσκαφών. Έχουν επίσης ζητήσει τη δημοσιοποίηση μιας αμερικανικής στρατιωτικής έρευνας σχετικά με μια πιθανή αμερικανική επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters, την ημέρα έναρξης του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Θέλουν να κατασχέσουν τα κινητά στρατιωτών

Οι κανόνες που αφορούν στη χρήση κινητών τηλεφώνων από τα ανεπτυγμένα στρατεύματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, λένε αξιωματούχοι. Πολλά στρατεύματα πρέπει να τα κλειδώνουν και τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να απαγορευτούν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες αποστολές από τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, για παράδειγμα.Ωστόσο, η πιθανή κατάσχεση τηλεφώνων έχει προκαλέσει ανησυχία στους συγγενείς τους που ήταν ήδη σε ένταση τους τελευταίους μήνες, καθώς διαβάζουν ιρανικούς ισχυρισμούς για θανατηφόρες επιθέσεις σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι ορισμένες εφαρμογές σε κινητές συσκευές, όπως οι εφαρμογές γυμναστικής, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αντιπάλους για να βοηθήσουν στη στόχευση των αντιπάλων λόγω δεδομένων τοποθεσίας. Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέχθηκαν από smartphones ή άλλες συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση ή την επιτήρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, το Πεντάγωνο έχει επιδιώξει να ελέγχει προσεκτικά την δημοσιοποίηση πληροφοριών λόγω ανησυχιών όπως λέει για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αρνούμενο συχνά να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Ιράν για επίθεση ή να περιγράψει λεπτομερώς μεμονωμένα περιστατικά που οδήγησαν σε τραυματισμούς αμερικανικών στρατευμάτων.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:55ANNOUNCEMENTS

Ο Απόστολος Τεληκωστόγλου μιλά στην Ντορέττα Παπαδημητρίου για τα όνειρα του Λος Άντζελες 2028 και τη δύναμη της ψυχικής προετοιμασίας

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 12χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του - Τον επανέφεραν ναυαγοσώστες

14:42LIFESTYLE

Βελίκα Καραβάλτσιου: Η νέα προσθήκη στον ενημερωτικό τομέα της ΕΡΤ

14:41ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εξέδωσε διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον ιδρυτή του Telegram, Πάβελ Ντούροφ - Κατηγορείται για «τρομοκρατία»

14:40ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γκλεν Χάνσαρντ: Νεκρός σε τροχαίο ο βραβευμένος με Όσκαρ μουσικός

14:38ΕΛΛΑΔΑ

Χάρης Δούκας: «Anti-graffiti στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης» - Εικόνες από το πριν και το μετά

14:34ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία ψάχνει 80.000 στρατιώτες – Θα επιστρέψει η υποχρεωτική θητεία;

14:34LIFESTYLE

Κατερίνα Παπουτσάκη: Οι φωτογραφίες με μαύρο μπικίνι και ο...«μαξιλαροπόλεμος» στην Κύθνο

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου: Μήνυμα του 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

14:19ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Δορυφορική εικόνα καταγράφει τα σημεία από όπου πέρασε η πυρκαγιά

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

14:18ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα LIVE: Δείτε όλα τα ενεργά μέτωπα

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρτέμιδα - Καίει κοντά στο Δημαρχείο

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Γιατί θέλει να κατασχέσει τα κινητά των στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Γεράσιμος Παπαδόπουλος για σεισμό 7,1R στην Ιαπωνία: «Δεν είμαστε βέβαιοι ότι ο κίνδυνος πέρασε»

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

13:49ΑΘΛΗΤΙΚΑ

«Ψηφίστε υπέρ του σχεδίου, αλλιώς…» – Το τελεσίγραφο Ινφαντίνο για το μέλλον του Μουντιάλ

13:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κωνσταντέλλος κατά Τσίπρα: Τι έκανε 5 χρόνια ως πρωθυπουργός; Εκείνος σχολιάζει, εμείς αγωνιζόμαστε για το μέλλον της πόλης

13:46ANNOUNCEMENTS

Με Μέγα Χορηγό τον Όμιλο ONEX, το 63ο Ράλλυ Αιγαίου ταξίδεψε ξανά στην καρδιά του Αιγαίου

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Ψάχνουν και σε άλλα τρόφιμα για τα κρούσματα σαλμονέλας εκτός από το κοτόπουλο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
10:19ΚΑΙΡΟΣ

Το Βόρειο Ατλαντικό Ρεύμα μπορεί να καταρρεύσει και να οδηγήσει την Ευρώπη σε μια «εποχή των πάγων»

14:14ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στην Αρτέμιδα - Καίει κοντά στο Δημαρχείο

10:49ΕΛΛΑΔΑ

Κυψέλη: Ταυτοποιήθηκε η σορός στη βαλίτσα - Ανήκει σε 38χρονη γυναίκα από τη Βρετανία - Πώς βρέθηκε στην Ελλάδα

08:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χανιά: «Γι’ αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική;» – Ο σκοτεινός ρόλος της συντρόφου του «Πατομπούκαλου»

13:51LIFESTYLE

Μίνα Καραμήτρου: Παραιτήθηκε από το OPEN

13:22ΕΛΛΑΔΑ

Συναλλαγές με το Δημόσιο: Τέλος σε ποινικό μητρώο, ενημερότητες, ληξιαρχικές πράξεις - Με μια απλή δήλωση τα 25 πιο συνηθισμένα δικαιολογητικά

15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

10:47ΕΛΛΑΔΑ

Στο Περιστέρι το ψητοπωλείο με τα 9 κρούσματα σαλμονέλας - Η απάντησή του στα social media

09:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το φετινό καλοκαίρι έως τώρα και τι έρχεται - Κρίσιμα τα επόμενα 24ώρα

12:42ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Θρήνος στο κόσμο της μουσικής: Πέθανε ο Γάλλος dj Kavinsky

14:19ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

«Μαύρη σελίδα για το ελληνικό τραγούδι» - Η δημοσίευση της Καίτης Γαρμπή για τον Μανώλη Μητσιά

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: 12χρονος ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του - Τον επανέφεραν ναυαγοσώστες

14:20ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Μυτιλήνη στην παλιά χωματερή Πλωμαρίου: Μήνυμα του 112 - «Παραμείνετε σε ετοιμότητα»

09:51ΕΛΛΑΔΑ

Αφαιρέθηκε η «Γαλάζια Σημαία» από 9 ελληνικές παραλίες - Δείτε σε ποιες περιοχές είναι

10:25ΕΛΛΑΔΑ

Κτηνωδία στο Άστρος Κυνουρίας : Άνδρας σέρνει νεκρό σκύλο με σύρμα στο λαιμό και τον πετά στα σκουπίδια - Σκληρές εικόνες

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

08:29ΚΟΣΜΟΣ

Πέθανε στα 33 του ο αγαπημένος γίγαντας της Γκάνα: «Όλοι ήξεραν πόσο γενναιόδωρος και ευγενικός ήταν»

12:57NEWSBOMB

Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στην Ιαπωνία: Στους 18 οι νεκροί – Αγώνας δρόμου για εγκλωβισμένους στο εμπορικό κέντρο μετά την έκρηξη

14:13ΚΟΣΜΟΣ

Reuters: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Γιατί θέλει να κατασχέσει τα κινητά των στρατιωτών στη Μέση Ανατολή

08:42ΕΛΛΑΔΑ

Θρηνεί η Λαμία για τον 17χρονο Παναγιώτη - Πώς έπεσε νεκρός μπροστά στους φίλους του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ