Reuters: Συναγερμός στο Πεντάγωνο - Γιατί ο αμερικανικός στρατός «μαζεύει» τα κινητά των στρατιωτών

Snapshot Ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή προειδοποίησε ότι βίντεο από κινητά που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο βοηθούν το Ιράν να στοχεύει αμερικανικές βάσεις.

Υπάρχει πιθανότητα κατάσχεσης κινητών τηλεφώνων σε στρατιώτες στην Ιορδανία για λόγους επιχειρησιακής ασφάλειας.

Βίντεο από έξυπνα γυαλιά στρατιωτικού έδειξαν την πορεία κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης, διευκολύνοντας το Ιράν στην εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Έως τώρα, 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και πάνω από 600 τραυματιστεί στη σύγκρουση με το Ιράν που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο.

Το Πεντάγωνο περιορίζει την αποκάλυψη πληροφοριών για να προστατεύσει την επιχειρησιακή ασφάλεια και αποφεύγει να σχολιάζει λεπτομέρειες επιθέσεων ή τραυματισμών. Snapshot powered by AI

Ο ανώτατος διοικητής των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή προειδοποίησε τα στρατεύματα ότι τα βίντεο από κινητά τηλέφωνα που κοινοποιούνται στο διαδίκτυο μπορούν να βοηθήσουν το Ιράν να στοχεύσει αμερικανικές βάσεις και πηγές δήλωσαν στο Reuters ότι ορισμένοι από τους στρατιώτες που υπηρετούν στο μέτωπο θα μπορούσαν σύντομα να διαταχθούν να παραδώσουν τα τηλέφωνά τους. Ένα πιθανό μπλόκο ωστόσο στις επικοινωνίες θα δυσκόλευε ακόμη περισσότερο τους χιλιάδες Αμερικανούς στρατιώτες στην περιοχή, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να βασίζονται σε τηλέφωνα για να στέλνουν περιοδικά μηνύματα στους αγαπημένους τους και να τους διαβεβαιώνουν ότι είναι καλά.

Ο ναύαρχος Μπραντ Κούπερ, σε μια επιστολή που δεν είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, ανέφερε ότι το Ιράν επωφελείται από το γεγονός ότι μπορεί να δει την επιτυχία ή την αποτυχία των επιθέσεών του σε σχεδόν πραγματικό χρόνο, αναζητώντας ειδησεογραφικά ρεπορτάζ ή διαδικτυακές αναρτήσεις δημοσιογράφων που αναφέρουν «αντιδράσεις, φωτογραφίες και πλάνα από τα κινητά τηλέφωνα των στρατευμάτων μας».

«Το άμεσο, αναπόφευκτο κόστος αυτών των πληροφοριών ανοιχτού κώδικα θα μπορούσε να μετρηθεί στις ζωές Αμερικανών στρατιωτικών και πολιτών σε στοχευμένες χώρες του Κόλπου», έγραψε ο Κούπερ, επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, στην επίμαχη επιστολή της 28ης Ιουλίου, αντίγραφο της οποίας αποκτήθηκε από το Reuters.

Κάλεσε τα στρατεύματα να «διπλασιάσουν την εστίασή τους στην επιχειρησιακή ασφάλεια», χωρίς να ορίζει συγκεκριμένα βήματα. Η προειδοποίηση υπογράμμισε τις αυξανόμενες εντάσεις μεταξύ της δημοσιογραφίας σε πραγματικό χρόνο, συχνά υποβοηθούμενης από δορυφορικές εικόνες και αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο, και της επιθυμίας του αμερικανικού στρατού να περιορίσει οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει το Ιράν καθώς προσπαθεί να σκοτώσει και να τραυματίσει αμερικανικά στρατεύματα.

Σε ορισμένους στρατιώτες στην Ιορδανία, η οποία αποτελεί συχνό στόχο ιρανικών επιθέσεων έχει ειπωθεί ότι τα τηλέφωνά τους πιθανότατα θα κατασχεθούν τις επόμενες ημέρες, δήλωσαν στο Reuters δύο πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Μια τρίτη πηγή ανέφερε ότι μια τέτοια κίνηση εξετάζεται στην περιοχή λόγω ανησυχιών για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αλλά δεν παρουσίασε την κατάσχεση ως βέβαιη.Όταν ρωτήθηκε για κάποιο σχόλιο, ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, λοχαγός Τίμοθι Χόκινς, δήλωσε: «Το μήνυμα αποτελεί μια γενική υπενθύμιση προς τα μέλη των ενόπλων δυνάμεών μας σχετικά με τη σημασία της διατήρησης της επιχειρησιακής ασφάλειας. Αυτή είναι μία από τις πολλές ευκαιρίες που χρησιμοποίησε ο Ναύαρχος Κούπερ για να μεταφέρει τις επιχειρησιακές προτεραιότητες».

Το «βίντεο» που έβαλε φωτιές

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο αυτόν τον μήνα, ένας Αμερικανός στρατιωτικός κατέγραψε ένα βίντεο καθώς στρατιώτες έτρεχαν για καταφύγιο κατά τη διάρκεια μιας θανατηφόρας ιρανικής επίθεσης στην αεροπορική βάση Muwaffaq Salti στην Ιορδανία στις 17 Ιουλίου. Ο Κούπερ φάνηκε να αναφέρεται στο βίντεο στην επιστολή του, λέγοντας ότι είχε καταγραφεί με έξυπνα γυαλιά Meta με ενσωματωμένη κάμερα.«Βίντεο που καταγράφηκε από τα γυαλιά Meta ενός στρατιωτικού αναρτήθηκε στο Instagram και δείχνει από πού είχε φύγει το άτομο και πώς είχε κατευθυνθεί σε ένα καταφύγιο κατά τη διάρκεια ιρανικής επίθεσης με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη», έγραψε ο Κούπερ.

Το Ιράν κανονικά θα δυσκολευόταν να καθορίσει την επιτυχία ή την αποτυχία των επιθέσεών του, αν δεν υπήρχαν τέτοιες αναφορές, είπε ο Κούπερ, λόγω των ηλεκτρονικών παρεμβολών του αμερικανικού στρατού ή άλλων τακτικών που χρησιμοποιούνται σε εμπόλεμες ζώνες.«Το Ιράν γνωρίζει ότι τα όπλα εκτοξεύτηκαν. Ωστόσο, οι δυνάμεις του δεν γνωρίζουν αν αστόχησαν κατά 50 μέτρα, αν χτύπησαν έναν άδειο διάδρομο ή αν έπληξαν με επιτυχία μια πολυσύχναστη εγκατάσταση», έγραψε. «Λεπτομερείς λίστες, περιγραφές και αναλύσεις για το τι χτυπήθηκε, που δημοσιεύονται ανοιχτά από ειδησεογραφικά πρακτορεία, ουσιαστικά εκτελούν την Εκτίμηση Ζημιών Μάχης (BDA) του Ιράν για αυτούς, δωρεάν», δήλωσε ο Κούπερ

Υπολογίζεται ότι 18 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στη σύγκρουση με το Ιράν που ξεκίνησε στις 28 Φεβρουαρίου και περισσότεροι από 600 έχουν τραυματιστεί στις μάχες, θύματα που έχουν εντείνει τις ανησυχίες των Αμερικανών για έναν πόλεμο που υποστηρίζει μόνο ένας στους τρεις Αμερικανούς .Οι Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον πόλεμο, συμπεριλαμβανομένων λεπτομερειών σχετικά με τις ζημιές στις αμερικανικές υποδομές σε βάσεις, συμπεριλαμβανομένων πύργων ραντάρ, στρατώνων και υπόστεγων αεροσκαφών. Έχουν επίσης ζητήσει τη δημοσιοποίηση μιας αμερικανικής στρατιωτικής έρευνας σχετικά με μια πιθανή αμερικανική επίθεση σε σχολείο θηλέων στο Ιράν, η οποία αναφέρθηκε για πρώτη φορά από το Reuters, την ημέρα έναρξης του πολέμου στις 28 Φεβρουαρίου.

Θέλουν να κατασχέσουν τα κινητά στρατιωτών

Οι κανόνες που αφορούν στη χρήση κινητών τηλεφώνων από τα ανεπτυγμένα στρατεύματα μπορεί να διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων, λένε αξιωματούχοι. Πολλά στρατεύματα πρέπει να τα κλειδώνουν και τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να απαγορευτούν σε ιδιαίτερα ευαίσθητες αποστολές από τις δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, για παράδειγμα.Ωστόσο, η πιθανή κατάσχεση τηλεφώνων έχει προκαλέσει ανησυχία στους συγγενείς τους που ήταν ήδη σε ένταση τους τελευταίους μήνες, καθώς διαβάζουν ιρανικούς ισχυρισμούς για θανατηφόρες επιθέσεις σε βάσεις σε όλη τη Μέση Ανατολή, ανέφεραν πηγές.

Αμερικανοί αξιωματούχοι προειδοποιούν εδώ και χρόνια ότι ορισμένες εφαρμογές σε κινητές συσκευές, όπως οι εφαρμογές γυμναστικής, μπορούν να αξιοποιηθούν από τους αντιπάλους για να βοηθήσουν στη στόχευση των αντιπάλων λόγω δεδομένων τοποθεσίας. Το Reuters ανέφερε τον Μάιο ότι εμπορικά διαθέσιμα δεδομένα τοποθεσίας που συλλέχθηκαν από smartphones ή άλλες συσκευές έχουν χρησιμοποιηθεί για τη στόχευση ή την επιτήρηση των δυνάμεων των ΗΠΑ.

Ταυτόχρονα, το Πεντάγωνο έχει επιδιώξει να ελέγχει προσεκτικά την δημοσιοποίηση πληροφοριών λόγω ανησυχιών όπως λέει για την επιχειρησιακή ασφάλεια, αρνούμενο συχνά να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Ιράν για επίθεση ή να περιγράψει λεπτομερώς μεμονωμένα περιστατικά που οδήγησαν σε τραυματισμούς αμερικανικών στρατευμάτων.